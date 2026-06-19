Ценники на АЗС заставили водителей нервно икать: почему тяжелое топливо стало дороже бензина

Эпоха, когда дизель был выбором прагматичного скряги, испарилась быстрее, чем капля бензина на раскалённом асфальте. Раньше солярка была грязной, дешёвой и пахла как старый трактор "Беларус", зато лилась рекой за копейки. Сегодня ценники на АЗС заставляют владельцев дизельных внедорожников нервно икать: "тяжёлое топливо" местами стоит дороже высокооктанового бензина. Это не просто инфляция. Это технологический тупик, в который нас загнали экологи и инженеры.

Фото: Designed by Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Заправка

Экономика трактора: как это было в СССР

В советские времена дизель был уделом суровых мужчин в мазуте. Грузовики, бульдозеры, танки — всё, что должно было сворачивать горы, работало на солярке. Легковых машин с таким мотором почти не существовало, поэтому топливо стоило сущие гроши. В 1969 году за десять литров 93-го бензина просили почти рубль, а дизель отдавали за 33 копейки. Это была не заправка, а благотворительность.

"Дизель раньше считался побочным продуктом переработки, почти отходом. Его не нужно было так тщательно очищать, отсюда и копеечная стоимость", — объяснил в беседе с Pravda. Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Зимой дизельная техника превращалась в испытание для психики. Топливо густело, превращаясь в кисель. Водители разводили в баках гремучие коктейли из керосина или бензина, а в лютые морозы моторы не глушили сутками. Даже в начале "нулевых" разрыв сохранялся: 92-й бензин стоил 7,5 рублей, а дизель — бодрые 5,5.

Экологическая ловушка: почему цена взлетела

Перелом случился, когда дизельные моторы стали массово ставить на кроссоверы и легковушки. Спрос рванул вверх, как ракета SpaceX, а следом подтянулись экологические нормы. Из топлива потребовали убрать серу — главный враг воздуха, но отличный "друг" металлических деталей. Очистка дизеля превратилась в сложнейший химический процесс. Нефтеперерабатывающие заводы пришлось перекраивать, а это стоит миллиарды.

"Современные системы впрыска Common Rail не прощают примесей. Одна заправка низкокачественным суррогатом может убить форсунки и насос, ремонт которых обойдется в стоимость небольшого острова", — отметил инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Эпоха Статус дизельного топлива СССР (1960-70-е) В 3 раза дешевле бензина, топливо для спецтехники Начало 2000-х На 30-40% дешевле бензина, рост популярности у частников Наши дни Дороже АИ-95, сложная очистка, дефицит из-за спроса

Технологии против кошелька: сера и смазка

Парадокс в том, что "кристально чистый" дизель стандарта Евро-5 и выше — это яд для смазки мотора. Убрав серу, производители лишили топливо смазывающих свойств. Теперь в бак приходится лить присадки, чтобы ТНВД не стёрся в пыль через пару тысяч километров. В итоге мы платим дважды: сначала за дорогое производство на заводе, потом — за химикаты в магазине. А если добавить к этому дефицит бензина в ряде регионов и рост цен на логистику, картина становится совсем мрачной.

"Сера работала как естественный лубрикант. Сегодняшнее "сухое" топливо требует ювелирной настройки топливной системы, иначе износ деталей идет в геометрической прогрессии", — подчеркнул автослесарь Денис Хромов.

Ответы на популярные вопросы о дизельном топливе

Почему дизель стал дороже бензина?

Из-за ужесточения экологических норм производство требует сложной многоступенчатой очистки от серы. Кроме того, сезонный спрос и высокие налоги на экспорт дизеля диктуют свои правила на внутреннем рынке.

Можно ли лить керосин в современный дизель?

Категорически нет. Чувствительная электроника и форсунки современных моторов моментально выйдут из строя. Это метод для тракторов образца 1950 года, а не для современных иномарок.

Правда ли, что дизель экономичнее?

Да, расход у дизельного мотора на 20-30% ниже, чем у аналогичного бензинового. Но высокая цена самого топлива и дорогое обслуживание часто сводят эту выгоду к нулю.

Читайте также