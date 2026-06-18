Один глоток придорожной жижи уничтожит мотор: сколько сантиметров воды погубят машину

Современные кроссоверы выглядят как танки, но на деле боятся воды больше, чем кошка банного дня. Пока вы штурмуете "неглубокую" лужу, ваш мотор готовится к суициду. Конструкторы-маркетологи спрятали воздухозаборники так низко, что машина вдыхает воду раньше, чем водитель успевает крикнуть "ой". Один глоток — и вы становитесь гордым обладателем неподвижной скульптуры стоимостью в пару миллионов рублей.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Затопленный автомобиль

Гидроудар: когда физика бьет по карману

Вода — субстанция упрямая, она не сжимается. Когда вместо воздуха в цилиндр залетает пара стаканов мутной жижи из придорожной канавы, поршень упирается в "стену". Результат предсказуем: гнутые шатуны, треснутые блоки и оборванные клапаны. Это и есть гидроудар — мгновенная смерть силового агрегата под аккомпанемент хруста металла.

"Гидроудар — это приговор. В 90% случаев восстанавливать мотор нет смысла, дешевле купить контрактный блок, чем пытаться выправить то, что разворотило изнутри", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Большинство современных иномарок имеют клиренс уровня "городская пузотерка". Если вода поднялась выше 12 сантиметров, ваш бампер начинает работать как ковш экскаватора, направляя поток прямиком в "легкие" автомобиля.

Правила заплыва: как не утонуть на асфальте

Если перед вами море, а ехать надо — не стройте из себя капитана Немо. Оцените фарватер по соседям. Если у впереди идущего седана скрыло колеса — разворачивайтесь. Глубина по середину колеса — это красная зона. Ваша задача — создать перед машиной небольшую волну и удерживать её, двигаясь с постоянной скоростью на пониженной передаче. Никаких остановок и резких рывков.

Уровень воды Вердикт эксперта До 10-12 см Безопасно при медленном движении Середина колеса Крайний риск гидроудара

"Резкое торможение в глубокой луже создает вакуум, который может втянуть воду через выхлопную систему прямо в двигатель. Держите ровный газ", — объяснил эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Реанимация тормозов после водных процедур

Выбрались на сушу? Рано радоваться. Ваши тормоза сейчас эффективны примерно так же, как лист подорожника. Мокрые колодки скользят по дискам, и первая же попытка остановиться перед светофором может закончиться в багажнике соседа. Просушите систему серией коротких нажатий на педаль тормоза прямо на ходу.

"Вода в тормозных узлах — это риск мгновенного перегрева и деформации дисков при попытке резкого торможения. Сушите их сразу, не дожидаясь экстренной ситуации", — отметил в разговоре с Pravda. Ru автоэксперт-оценщик Александр Громов.

Ответы на популярные вопросы о вождении в ливень

Можно ли заводить машину, если она заглохла в луже?

Категорически нет. Если мотор заглох в воде, велика вероятность, что он уже хлебнул лишнего. Попытка завестись добьет уцелевшие детали. Только эвакуатор и сервис.

Как понять, что впереди слишком глубоко?

Ориентируйтесь по поребрикам (бордюрам). Стандартный бордюр имеет высоту 15 см. Если он скрыт под водой — это опасная глубина для легкового авто.

Нужно ли менять масло после глубоких луж?

Если возникли подозрения на попадание воды через щуп или сапуны — обязательно. Эмульсия вместо масла убьет вкладыши за считанные километры.

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