Аккумулятор садится не от старости: эту ошибку водители повторяют каждый день

Риск ускоренного износа двигателя при коротких поездках сильно преувеличен, однако неправильная эксплуатация автомобиля в таких условиях действительно может привести к серьезным техническим проблемам, считает автоэксперт и специалист по контраварийному вождению, автожурналист Егор Васильев. Об этом он рассказал в комментарии для Pravda.Ru.

Фото: Wikipedia by Frettie is licensed under GNU Free Documentation License Аккумулятор автомобиля

По словам специалиста, сами по себе малые дистанции не вредят силовому агрегату сильнее, чем длительные пробеги. Однако критическое значение имеет манера езды на непрогретом моторе. Резкие ускорения сразу после пуска опасны, так как технические жидкости не успевают распределиться по системе. Эксперты также отмечают, что правильный прогрев помогает избежать работы узлов в критических режимах. Васильев подчеркнул, что если водитель дожидается снижения пусковых оборотов и начинает движение плавно, без рывков, то ресурс агрегата не сокращается.

"Проблема может быть связана с тем, как именно осуществляются короткие поездки. Если водитель подошел к автомобилю, сел за руль, завел двигатель, нажал на педаль до упора и сразу помчался, то это, конечно, плохо. Двигатель не вышел на нужные тепловые режимы, тепловые зазоры не стабилизировались, и масло не распределилось по системам автомобиля", — пояснил Васильев.

Основная угроза при частых и коротких перемещениях нависает не над мотором, а над электросистемой. Запуск двигателя требует значительного расхода энергии, которую генератор не всегда успевает компенсировать за 5-10 минут пути. Ситуацию усугубляют мультимедийные системы и климатические установки. Стоит помнить, что проблемы с аккумулятором зачастую начинаются именно из-за хронического недозаряда при малых пробегах.

"Сам процесс запуска двигателя потребляет значительное количество энергии. Кроме того, в летнее время работают системы климат-контроля, а также информационно-развлекательные системы, которые тоже требуют много энергии. Если поездка будет слишком короткой, аккумулятор просто не успеет восполнить потерянный заряд", — отметил автоэксперт.

Чтобы продлить жизнь источнику питания, эксперт советует ограничивать использование энергозатратных функций. Например, вместо интенсивной работы кондиционера можно использовать естественное проветривание. Специалисты по обслуживанию подтверждают, что охлаждение машины без кондиционера является эффективным способом снизить нагрузку на бортовую сеть. Также рекомендуется временно отказываться массажа сидений, если маршрут занимает всего несколько минут.

"Если поездка заведомо короткая, зачем включать кондиционер на полную мощность? Можно просто открыть окна и спокойно проехать нужное расстояние. То же касается массажей, обогревов, обдувов и вентиляции сидений — все эти системы создают дополнительную нагрузку на аккумулятор. Если поездка короткая и сразу требовать от автомобиля полной отдачи всех систем, это будет неправильно и может привести к быстрому разряду аккумулятора", — добавил Васильев.

Помимо электроники, водителям стоит следить и за состоянием смазочных материалов. Регулярная диагностика и понимание того, как низкие обороты двигателя влияют на общую техническую исправность, позволят избежать дорогостоящего ремонта даже при эксплуатации машины в режиме коротких поездок.

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