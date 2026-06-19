Старые машины вне закона: какой удар по карману готовят владельцам возрастных авто

Старенький автомобиль во дворе дома давно воспринимается как часть семейной истории, но скоро такая привязанность может влететь в копеечку. Соседи из Узбекистана внедрили масштабный план, который ставит владельцев техники почтенного возраста перед жестким выбором: либо платить огромные суммы за право выезда на дорогу, либо прощаться с привычным транспортом навсегда.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Водитель проверяет документы в автомобиле

Новые правила для ветеранов дорог

На практике видно, что время железных коней, выпущенных еще в прошлом веке, подходит к концу. В планах — запретить не только езду, но и любую перерегистрацию машин, которые не проходят по экологическим нормам. Если транспортному средству исполнилось тридцать лет, оно автоматически попадает в зону риска. С этого момента за него придется отдавать ежегодный взнос, который призван компенсировать вред, наносимый природе старым мотором.

"Такие меры всегда бьют по самому незащищенному слою автомобилистов, ведь на тридцатилетних машинах ездят не от хорошей жизни. Но с точки зрения техники, старый двигатель — это дымовая шашка на колесах, которую невозможно настроить под современные стандарты", — подчеркнул инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Переход к новым условиям разделен на этапы. Сначала под прицел попадут обычные легковые машины, через год — автобусы и грузовики, а со временем ограничения затронут абсолютно весь колесный транспорт. Главное — заметить, что для машин старше тридцати лет поблажек не предусмотрено, платить за них придется сразу и в полном объеме. Это заставляет многих задуматься, не станет ли владение такой техникой дороже, чем покупка чего-то посвежее.

Цена вопроса и суровые ограничения

Сумма ежегодного платежа впечатляет — в пересчете на российские деньги это около 72 тысяч рублей. Для многих старых моделей такая цифра сопоставима с их рыночной стоимостью. Если же владелец решит проигнорировать правила, машину просто снимут с учета. Единственный способ сохранить любимый автомобиль без огромных трат — доказать, что он представляет собой антикварную ценность. Однако критерии такой оценки пока остаются туманными, что создает определенные риски для коллекционеров.

В глаза бросается несправедливость возрастного ценза. Часто бывает, что иномарка возрастом пятнадцать лет выбрасывает в атмосферу меньше грязи, чем бюджетная малолитражка, только что сошедшая с конвейера. Тем не менее, система ориентируется именно на год выпуска в паспорте, а не на реальное состояние выхлопной системы. С этим стоит быть аккуратнее при планировании долгосрочных покупок на вторичном рынке.

Категория транспорта Срок введения ограничений Легковые автомобили М1 Ближайший год Автобусы и грузовики Через два года Весь колесный транспорт В перспективе пяти лет

Тот самый секрет кроется в том, что государство не просто запрещает, а предлагает альтернативу. Чтобы очистить улицы от автохлама, запускается программа компенсаций. Владельцы могут выбрать: получить на руки живые деньги или взять ваучер на покупку новой машины. Такой вариант кажется заманчивым, но дьявол кроется в деталях.

Разменный билет — как сдать машину государству

Если смотреть на вещи проще, процедура выглядит как обычный поход в магазин. Сначала нужно пройти осмотр, затем подать заявку через электронную систему. Оценщики выносят вердикт в течение пяти дней. Важный нюанс: если вы выбрали ваучер, его нужно использовать быстро — срок действия бумаги ограничен шестью месяцами. Официальные дилеры обязаны принимать такие сертификаты и даже предоставлять рассрочку на остаток суммы за новый автомобиль.

"Главный вопрос здесь — в честности оценки. Часто государственные программы предлагают за машину копейки, которых не хватит даже на первый взнос по кредиту. Но если условия будут рыночными, это отличный способ обновить автопарк без лишней головной боли", — отметил логист по грузоперевозкам, аналитик тарифов и транспортных маршрутов Денис Крылов.

На деле же выходит, что не все сданные машины отправятся в металлолом. Технику моложе десяти лет, которая сохранила приличный вид и исправные агрегаты, планируют восстанавливать. После этого их могут снова выставить на продажу или отправить на экспорт. Это грамотное решение, позволяющее не просто уничтожать ресурсы, а давать им вторую жизнь там, где экологические требования не такие жесткие.

Подобные перемены всегда вызывают тревогу, ведь они требуют быстрой адаптации и финансовых вложений. Однако общая тенденция очевидна: старые моторы постепенно вытесняются с дорог. Водителям стоит внимательно следить за каждым новым распоряжением властей, чтобы вовремя предпринять необходимые действия и не остаться у разбитого корыта в буквальном смысле.

Ответы на популярные вопросы о новых запретах

Можно ли оставить старую машину как семейную реликвию в гараже?

Владеть автомобилем никто не запрещает, но эксплуатация на дорогах общего пользования и перерегистрация будут под запретом. Если машина стоит в гараже и не выезжает, платить экологический взнос, скорее всего, не придется, но и продать ее легально станет невозможно.

Кого признают владельцем антиквариата?

Точные правила пока в разработке. Обычно под это определение попадают редкие модели в идеальном заводском состоянии, имеющие историческую ценность. Обычная массовая модель тех лет вряд ли получит такой статус.

Как потратить ваучер на покупку авто?

Ваучер принимают официальные центры продаж. Его сумма вычитается из стоимости новой машины. Если денег не хватает, дилеры предлагают оформить рассрочку на срок от одного года.

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