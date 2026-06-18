Белорусский авторынок под ударом: какие модели скупают россияне и что стало дефицитом в Минске

Покупка автомобиля перестала быть квестом по автосалонам с наценками. На рынке в Минске все чаще слышится русская речь, а площадки пустеют быстрее, чем их успевают заполнять новыми поступлениями. Главная причина — простая арифметика и прозрачные правила, которые делают поездку за границу выгодным решением.

Фото: Designed by Freepik by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Счастливый клиент покупает новую машину в автосалоне

Почему выбирают проходные варианты

Для покупателя сейчас важна не только марка, но и юридический статус машины. В лидеры выбились так называемые проходные модели. Это транспорт, который пробыл на местном учете более года. Найти такой вариант становится задачей для терпеливых, ведь их сметают первыми. Многие подбирают варианты под заказ прямо на месте. Часто покупатель смотрит не на состояние кузова, а на чистоту документов. Если машина соответствует правилам постановки на учет, ее забирают без лишних раздумий. Популярные кроссоверы вроде Peugeot 3008 с автоматической трансмиссией стали редкостью.

"Рынок сейчас сильно вымыт. Люди ищут прозрачность, чтобы не возникло сложностей при пересечении границы и оформлении документов. Многие готовы ждать нужный вариант неделями, лишь бы он был чист перед законом", — подчеркнула таможенный брокер, специалист по таможенному оформлению и импортным операциям Елена Смирнова.

Европейский автопром теряет былую привлекательность. Виной всему — курс валют. Если раньше разница в цене оправдывала логистику, то сейчас пригнать машину из Европы стало накладнее. Покупатель все чаще задумывается, стоит ли переплачивать за бренд, когда есть альтернативы.

Корейский азарт и европейский расчет

На фоне дорожающей Европы вперед вырвались корейские компании. Предложений стало в разы больше, причем это не только привычные седаны, но и богатые комплектации на дизельном топливе. Корейцы выигрывают за счет оснащения, которое обходится дешевле немецкого или французского премиума. Тот самый секрет популярности заключается в смене вектора поставок. Продавцы переключились на направления, где логистический процесс стабильнее. Вместо американских аукционов, где приходится ждать оформления целый год, площадки выбирают Корею и Китай.

Направление Статус на рынке Европа Дорого из-за разницы курсов Корея Растущий спрос, дизельные версии Китай Быстрый выкуп новых моделей США Резкое сокращение доли рынка

Китайские марки Geely и Changan на площадках долго не стоят. Их забирают молниеносно. При этом электромобили остаются диковиной. Квоты на них исчерпываются мгновенно, поэтому массовым это явление назвать нельзя. Это правильное решение для тех, кто ищет свежую машину без пробега.

"Машины из Америки стали обузой для перекупов. Никто не хочет замораживать оборотные средства на год, ожидая возможности продажи в Россию. Поэтому привозят то, что можно продать здесь и сейчас", — объяснил логист по грузоперевозкам, аналитик тарифов и транспортных маршрутов Денис Крылов.

Местные жители ориентируются на бюджетные предложения. В приоритете остаются машины ценой до 15 тысяч долларов. Здесь выбор идет не по престижности значка на решетке радиатора, а по реальному состоянию. Люди стали прагматичнее: смотрят на пробег и возраст, игнорируя маркетинговые уловки.

"Люди часто не замечают скрытых дефектов за красивой оберткой. Если цена подозрительно низкая — это явная ошибка. На рынке чудес не бывает, хороший транспорт стоит адекватно своему состоянию", — отметил инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Ответы на популярные вопросы о покупке авто

Почему американские авто теряют популярность?

Основная причина кроется в правилах оформления. Теперь владельцу нужно ждать год после ввоза, прежде чем продать машину в Россию выгодно. Продавцам проще возить корейские или китайские модели, которые продаются сразу.

Какие модели сейчас сложнее всего найти?

В дефиците надежные европейские кроссоверы в возрасте 3—5 лет с дизельными двигателями и автоматическими коробками передач. Их выкупают профессиональные подборщики под конкретные заказы.

Выгодно ли ехать за машиной самостоятельно?

Все зависит от подготовки. Если человек разбирается в документах и технической части, поездка может сэкономить значительную сумму. В ином случае лучше обратиться к услугам специалистов.

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