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Секреты оценки авто: почему за премиум в трейд-ин дают меньше, чем за обычный седан

Авто

Многие владельцы машин считают трейд-ин удобным способом избавиться от старого транспорта и сразу уехать на новом. На деле же выходит, что автосалоны превратились в привередливых критиков, которые готовы захлопнуть двери перед носом хозяина вполне престижного авто.

Мужчина смотрит на машину и думает о покупке
Фото: Designed by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина смотрит на машину и думает о покупке

Проклятие мощности и лишние турбины

Самыми нежеланными гостями в салонах стали немецкие кроссоверы с переизбытком инженерной мысли под капотом. Речь о BMW X5 в версиях 40d, 50d и особенно безумном M50d. Эти машины напоминают породистых скакунов, за которыми нужен уход целого штата ветеринаров. Четыре турбины на одном дизельном двигателе — это инженерный шедевр в салоне новой машины, но настоящий кошмар для перекупщика на вторичном рынке.

"Такие машины — это бомба замедленного действия. Любая микротрещина в системе наддува или сбой в сложной электронике превращают прибыль дилера в пыль, так как ремонт стоит астрономических денег", — отметил инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Дилеры опасаются, что после продажи такой машины им придется отвечать по гарантийным обязательствам перед новым владельцем. На практике видно, что даже при идеальном техническом состоянии оценку занижают на сотни тысяч рублей. Это своего рода страховка салона от будущих проблем, которые почти неизбежны при эксплуатации таких сложных агрегатов.

Налоговый капкан и региональные сложности

Важный нюанс заключается в цифре мощности в ПТС. Все, что выходит за рамки 250 лошадиных сил, автоматически попадает в черный список ликвидности. Для большинства покупателей ежегодная выплата в 40–60 тысяч рублей государству просто за право владеть машиной кажется абсурдной. В итоге мощные седаны и внедорожники стоят на площадках месяцами, покрываясь пылью и принося убытки за счет аренды места. Это заставляет дилеров проявлять повышенное внимание к каждой детали сделки.

Тип автомобиля Шанс выгодного приема в трейд-ин
Массовые седаны (Toyota, Kia) Высокий (быстрая перепродажа)
Мощные дизельные внедорожники Низкий (риск поломок турбин)
Редкие спорткары и люкс (Maserati) Минимальный (заморозка средств)

Тот самый секрет неликвидности кроется еще и в географии. Если в столицах Porsche или Bentley еще находят своих ценителей, то за пределами крупных городов они превращаются в бесполезные памятники роскоши. Покупатели в провинции выбирают то, что можно починить в соседнем гараже запчастями из ближайшего магазина. Поэтому обычный семейный кроссовер заберут с руками, а британский аристократ Land Rover останется ждать своего часа вечно. Своевременные действия по выбору ликвидной марки избавят от головной боли в будущем.

"Машины с налогом выше 250 сил — это балласт. Мы видим, как люди отказываются от покупки, едва узнав сумму ежегодного платежа, поэтому дилеры режут цену выкупа безжалостно", — объяснил логист по грузоперевозкам, аналитик тарифов и транспортных маршрутов Денис Крылов.

Китайские гаджеты на колесах

Новая волна технологичных машин из КНР вроде Zeekr или Lixiang тоже заставляет менеджеров трейд-ин нервничать. Проблема в том, что производители обновляют модельный ряд быстрее, чем люди успевают привыкнуть к названиям. Машина, купленная вчера за огромные деньги, завтра может устареть из-за выхода новой прошивки или рестайлинга. Этот вариант потери стоимости пугает профессиональных продавцов сильнее всего.

"Рынок еще не понимает, сколько будет стоить подержанный люксовый китаец через три года. Отсутствие внятного сервиса и запчастей делает эти автомобили рискованным вложением для автосалона", — подчеркнула юрист по страховым спорам (ОСАГО/КАСКО/имущество) Анастасия Гущина.

В дополнение к марке и мощности, дилеры брезгливо отворачиваются от машин с мутным прошлым. Даже самый надежный автомобиль становится мусором, если у него нет сервисной книжки или заметны следы плохого кузовного ремонта. В этом плане старая, но ухоженная иномарка может оказаться ценнее модного гаджета. Грамотный процесс подбора авто на вторичке всегда начинается с проверки юридической чистоты и истории обслуживания.

Ответы на популярные вопросы

Правда ли, что Toyota Camry всегда в цене?

Это самый ликвидный актив на рынке. Дилеры забирают такие машины мгновенно, так как знают, что покупатель на них найдется за пару дней. Это золотой стандарт трейд-ин.

Почему Maserati почти не принимают в зачет?

Спрос на редкие итальянские марки крайне узок. Дилер не хочет замораживать миллионы рублей в товаре, который может продаваться больше года.

Как пробег влияет на решение дилера?

Цифра на одометре выше 150-200 тысяч километров для многих современных моторов является психологической отметкой списания в утиль. Оценка в таком случае будет минимальной.

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Экспертная проверка: инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев, логист по грузоперевозкам, аналитик тарифов и транспортных маршрутов Денис Крылов, юрист по страховым спорам Анастасия Гущина
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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