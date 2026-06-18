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Агрессия в каждой линии: российский холдинг показал модель, способную потеснить признанных лидеров

Авто

Российский автомобильный рынок готовится к пополнению: холдинг "АГР" совместно с партнером Defetoo презентовали новый кроссовер Tenet Plus L6. Модель станет вторым представителем свежего бренда, ориентированного на сегмент SUV. Производитель уже определил сроки выхода новинки к дилерам и раскрыл детали внешнего облика, который должен выделить автомобиль в плотном потоке конкурентов.

Презентация российского автомобиля Tenet
Фото: Telegram-канал губернатора Калужской области by Владислав Шапша
Презентация российского автомобиля Tenet

Дизайн и позиционирование Tenet Plus L6

Внешность Tenet Plus L6 выполнена в современном стиле с акцентом на детали фронтальной части. Главным элементом стала массивная радиаторная решетка, рисунок которой имитирует грани алмаза. Визуальную агрессивность кроссоверу придает узкая светодиодная оптика, расположенная в верхней части "морды". Дизайнеры стремились создать образ "хищного" автомобиля, способного конкурировать с лидерами класса по части визуальной привлекательности.

"Появление нового бренда — это всегда риск, особенно когда рынок насыщен предложениями. Успех Tenet Plus L6 будет зависеть не только от дизайна, но и от того, насколько оперативно дилеры наладят поставки расходников. Мы видим, как даже некоторые автобренды теряют продажи из-за проблем с сервисом, поэтому новой марке важно сразу показать надежность", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Сроки выхода и производство

Сборку новинки планируют развернуть на мощностях одного из заводов холдинга "АГР". Это стратегический шаг по локализации производства, который позволит более гибко управлять ценообразованием. Официальный старт продаж намечен на третий квартал 2026 года. Технические подробности, включая данные о двигателях и трансмиссиях, пока держатся в секрете, однако эксперты ожидают использования проверенных агрегатов, востребованных на российском рынке.

"Для покупателя на этапе премьеры важнее всего понять ресурс ключевых узлов. Если инженеры заложат в L6 агрегаты с хорошим запасом прочности, машина быстро найдет своего клиента. Ведь сейчас многие осознали, что автомобили с пробегом сохраняют ресурс гораздо дольше, если их конструкция была изначально удачной и простой", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Место в модельной линейке

В иерархии бренда Tenet Plus модель L6 займет место на ступень выше ожидаемого компактного кроссовера L4 (SUV-B). По своим габаритам L6 сопоставим с Lepas L6 и Lepas L8. Таким образом, новинка метит в сегмент среднеразмерных кроссоверов, где на данный момент наиболее активную борьбу ведут представители китайского автопрома.

"При выборе такого кроссовера крайне важно не попасться на маркетинговые уловки до официального старта продаж. Бывает, что цены на авто проверяют строже именно из-за подозрительных предложений в объявлениях. Покупателям стоит ориентироваться только на официальных дилеров холдинга АГР", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Параметр Описание Tenet Plus L6
Класс автомобиля Среднеразмерный кроссовер (SUV)
Ожидаемый старт продаж Третий квартал 2026 года
Место в линейке Выше модели L4
Особенности дизайна Решетка "алмазные грани", хищная LED-оптика

Ответы на популярные вопросы

Кто производит автомобили Tenet Plus L6?
Производством занимается холдинг "АГР" на собственных мощностях в России при поддержке компании Defetoo.

Когда машина появится в автосалонах?
Официальный старт продаж запланирован на период с июля по сентябрь 2026 года.

С какими моделями будет конкурировать новинка?
Кроссовер сопоставим по габаритам с моделями Lepas L6 и Lepas L8, а также с популярными одноклассниками в сегменте C-SUV.

Известны ли цены на новый кроссовер?
На данный момент стоимость не объявлена, прайс-листы будут сформированы ближе к выходу модели на рынок.

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Экспертная проверка: автослесарь Денис Хромов, инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев, эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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