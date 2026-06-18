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Toyota собирает дилеров в Таиланде втайне от всех: японский гигант готовит рывок на российский рынок

Авто

Японский концерн Toyota наращивает активность на российском направлении, организовав серию закрытых совещаний с представителями дилерских центров. Трёхдневная конференция, запланированная в Таиланде, указывает на попытки бренда сохранить рыночные позиции и наладить надежные каналы поставок. На фоне официального простоя завода в Петербурге марка умудрилась войти в число лидеров продаж, что стало возможным благодаря отлаженному механизму параллельного импорта через Китай и сохранению сервисной поддержки существующих клиентов.

Toyota RAV4
Фото: Own work by TaurusEmerald, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Toyota RAV4

Секретные переговоры в Таиланде

По информации эксперта Олега Мосеева, Toyota собрала российских партнеров на очередную закрытую встречу. Площадкой для консультаций стал Таиланд, где в течение трёх дней представители бренда и руководители дилерских сетей обсуждают стратегию дальнейшей работы. Эксперт подчеркивает, что производитель не прекращает коммуникацию с российским бизнесом, что подтверждается стабильно высокими результатами продаж: в мае бренд занял седьмую строчку в общем зачете по стране.

"Такие встречи подтверждают, что японский концерн намерен сохранить контакт с рынком. Сейчас основной упор делается на логистические схемы через Китай, чтобы обеспечить стабильное наличие популярных моделей в салонах", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Японская марка сегодня удерживает статус самого востребованного бренда из Страны восходящего солнца. Поставки автомобилей, ввозимых без прямого согласия правообладателя, демонстрируют двузначный рост. Это позволяет дилерам не только удерживать штат сотрудников, но и предлагать клиентам надежные автомобили с пробегом и новые экземпляры с полноценным техническим сопровождением.

Взрывной рост японского импорта

Статистика "Автостата" фиксирует феноменальный рывок: за первые пять месяцев 2026 года в России зарегистрировано почти 31 тысяча новых японских машин. Это в три раза превышает показатели прошлого года. Сама Toyota реализовала 12 717 автомобилей, что почти на 100% больше прошлогодних данных. Второе и третье места делят Mazda и Honda, причем Mazda показала почти десятикратный рост регистраций.

"Рост импорта в три раза — это не случайность, а результат адаптации бизнеса к новым условиям. Покупатели по-прежнему доверяют японскому качеству, несмотря на сложности с логистикой и ценообразованием", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по таможенному оформлению и импортным операциям Елена Смирнова.

Такая динамика происходит на фоне того, как некоторые другие автобренды теряют продажи рекордными темпами, не выдерживая конкуренции с наводнившими рынок новинками из КНР. Toyota выигрывает за счет сформированного десятилетиями лояльного пула владельцев, готовых переплачивать за проверенные технические решения.

Сервисный вопрос и официальная позиция

В представительстве "Тойота Мотор" подтверждают факт регулярных рабочих совещаний. Официальная версия — обсуждение вопросов поддержки клиентов Toyota и Lexus. Главная задача производителя в текущих условиях — не допустить дефицита запчастей и обеспечить работу гарантийных программ, даже если машины ввезены по альтернативным каналам. Это критически важно, так как неправильный режим езды или использование некачественных расходников могут быстро вывести агрегаты из строя.

"Для владельца японской машины крайне важно, чтобы дилер имел доступ к официальным базам данных и оригинальным деталям. Поддержка со стороны производителя, пусть и непубличная, гарантирует жизнь сложным узлам автомобиля", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

 

Ответы на популярные вопросы

1. Означает ли встреча в Таиланде скорое возвращение Toyota в Россию?
Официальных заявлений о возобновлении производства нет, однако регулярные консультации говорят о желании бренда сохранить инфраструктуру и поддержку дилеров для работы в текущем формате.

2. Как эти новости повлияют на стоимость новых автомобилей?
Налаживание поставок через Китай может стабилизировать цены за счет более предсказуемой логистики, однако японские авто остаются в премиальном ценовом сегменте из-за высоких пошлин и сложного транзита.

3. Будет ли сохранена гарантия на машины, купленные сейчас?
Да, дилеры продолжают выполнять обязательства по обслуживанию. Встречи с производителем как раз направлены на то, чтобы обеспечить техцентры необходимым оборудованием и доступом к софту.

4. Какие именно модели Toyota завозят активнее всего?
Основной объем приходится на кроссоверы и внедорожники (RAV4, Land Cruiser), которые традиционно пользуются самым высоким спросом у российских автомобилистов.

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Экспертная проверка: эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, таможенный брокер Елена Смирнова, инженер-автомеханик Михаил Лазарев
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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