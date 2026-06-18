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Одна цифра в объявлении запускает проверку за минуты: почему цены на авто стали проверять строже

Авто

Объявления о продаже машин с аномально низкой ценой стали главной мишенью алгоритмов классифайдов. За год сервис Авто.ру заблокировал 138 тысяч таких предложений. Система вычисляет подозрительный лот за пять минут, не давая мошенникам собрать базу контактов доверчивых покупателей.

Объявления по продаже авто
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Объявления по продаже авто

Цифровой фильтр для продавцов

Алгоритмы машинного обучения научились видеть мир глазами профессионального подборщика. Система сравнивает заявленную стоимость с рыночным коридором, учитывая регион, комплектацию и пробег. Если цена автомобиля 2026 года оказывается ниже средней на 15 процентов, программа ищет подвох в фотографиях и описании машины.

"Автоматика распознает 90 процентов сомнительных лотов еще до первой жалобы пользователя. Модель анализирует даже состояние кузова по снимкам, выявляя скрытые дефекты, которые оправдывают дисконт или, напротив, делают его подозрительным", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Частные продавцы нередко грешат искажением фактов. В поле цена вписывается не полная сумма, а лишь остаток по кредиту или ежемесячный платеж. Такие предложения захламляют вторичный рынок машин, создавая иллюзию доступности и провоцируя ненужные звонки.

Ловушки дилерских скидок

В автосалонах ситуация иная. Маркетологи суммируют все возможные выгоды: за кредит, трейд-ин и оформление страховки. В итоге покупка автомобиля превращается в квест, где итоговый ценник растет прямо в шоуруме. Модерация теперь сверяет цифры с рекомендованными ценами производителей.

Причина занижения цены Последствия для покупателя
Кредитный остаток Необходимость гасить долг продавца сверх цены
Суммирование скидок Реальная стоимость выше на 20–30 процентов
Технические дефекты Дорогостоящий ремонт двигателя или подвески

"Суммирование скидок часто носит декларативный характер. Получить все бонусы сразу технически невозможно из-за условий банков. Мы фиксируем рост жалоб на такие объявления", — объяснил эксперт Pravda.Ru специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.

Если машина продается слишком дешево, это может сигнализировать о юридических проблемах. Например, об обременении или сложной схеме переуступки прав. В таких случаях цена автомобиля служит лишь наживкой для неопытного водителя.

Логика блокировок на вторичке

Для подержанного транспорта алгоритм работает гибче. Он допускает отклонение около 15 процентов для авто с косметическими повреждениями кузова. Если же бу кроссоверы выставляются за бесценок без видимых причин, объявление уходит на ручную проверку к модератору.

"Часто продавцы пытаются схитрить и вернуть заниженную цену после блокировки. Система видит эти манипуляции и ограничивает доступ к кабинету. Покупателям стоит помнить, что бесплатный сыр обычно спрятан в договоре мелким шрифтом", — подчеркнул специально для Pravda.Ru автоэксперт-оценщик Александр Громов.

Когда модерация находит явную ошибку в цифрах, она корректирует их на основе текстового описания. Продавец получает уведомление о правке. Если нарушение повторяется, лот исчезает из поиска навсегда. Это дисциплинирует рынок и заставляет указывать реальные параметры сделки.

Ответы на популярные вопросы о проверке объявлений

Почему мое объявление заблокировали, если цена честная?

Система могла не учесть редкую комплектацию или специфический тюнинг. В таком случае нужно предоставить модераторам документы, подтверждающие стоимость доработок или дефекты кузова.

Как понять, что цена в объявлении реальная?

Ориентируйтесь на отметку Справедливая цена. Она рассчитывается на базе данных осмотров 100 тысяч аналогичных машин и отражает реальное положение дел.

Что делать, если дилер по телефону называет другую цену?

Это повод отправить жалобу через интерфейс площадки. После нескольких подтвержденных жалоб аккаунт автосалона будет понижен в выдаче или заблокирован.

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Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров, автоэксперт-оценщик Александр Громов
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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