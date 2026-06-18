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Громкие скидки оказались плохим знаком: какие автобренды теряют продажи рекордными темпами

Авто

Российский авторынок в 2026 году вошел в фазу жесткой коррекции. Спрос на ряд китайских марок сократился до критических отметок, достигая в отдельных случаях падения на 97 %. Дилеры распродают складские остатки со скидками до миллиона рублей, опасаясь полной остановки поставок и дефицита запчастей.

Автосалон
Фото: Designed by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автосалон

Крушение амбиций Ora и Kaiyi

Статистика регистраций ГИБДД за первые месяцы 2026 года фиксирует драматичное охлаждение интереса к продукции Ora. Бренд, делавший ставку на ретро-футуризм и электрическую тягу, фактически аннулировал свое присутствие. Если в 2025 году продажи исчислялись сотнями штук, то в нынешнем периоде падение достигло рекордных 97 %. Официальные прайс-листы исчезли, а редкие машины у дилеров стали памятниками несбывшимся маркетинговым планам.

Схожая судьба постигла Kaiyi. Продажи этой марки рухнули на 96 %. Конвейер на Автоторе, где велась сборка седанов и кроссоверов, перестал генерировать прибыль из-за минимального потребительского спроса. За два месяца реализовано лишь 37 машин. Покупателей пугает неопределенность с сервисным обслуживанием, так как число официальных центров сократилось вдвое. Это классические будущие неликвиды, которые будет крайне сложно реализовать на вторичном рынке.

"На рынке происходит естественный отбор. Многие компании переоценили готовность россиян покупать неизвестные суббренды по цене проверенных моделей", — отметил в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Ребрендинг как способ выживания

Интересную тактику выбрал концерн Chery. Столкнувшись с падением продаж на 88,5 %, компания начала перевод модельного ряда под российские знамена. Популярные кроссоверы семейства Tiggo постепенно заменяются автомобилями марки Tenet. Это позволяет снизить санкционное давление и оптимизировать налоговую нагрузку. Разница в цене между оригинальным импортом и локализованным аналогом достигает 200 тысяч рублей не в пользу первого.

В то же время владельцы старых партий сталкиваются с логистическими сбоями. Поиск кузовных деталей и электронных блоков превращается в квест. Тем, кто ценит практичность, стоит обратить внимание на самые живучие кроссоверы из Китая, которые уже обзаведутся развитой сетью техподдержки. Модели вроде Haval Jolion или Geely Monjaro пока демонстрируют более высокую стабильность на фоне тонущих конкурентов.

"Переименование марок — это попытка сохранить инфраструктуру. Однако для потребителя важна не вывеска, а наличие расходников и каталогов на складах", — объяснил специально для Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Ценовой демпинг и скрытые угрозы

Марка SWM, пытавшаяся играть на итальянских корнях, потеряла 92 % аудитории. Дилеры вынуждены удерживать цены на уровне 2024 года, чтобы хоть как-то стимулировать продажи кроссоверов G01 и G05 Pro. Похожая ситуация у BAIC: спрос упал на 81 %. В салонах остались преимущественно седаны U5 и редкие внедорожники BJ60. Высокая стоимость ввоза и реформа утилизационного сбора заставляют даже премиальные бренды типа Aito резать ценники на миллион рублей.

Марка автомобиля Степень падения продаж в 2026 году
Ora 97 %
Kaiyi 96 %
SWM 92 %
Chery 88,5 %
BAIC 81 %

Для покупателя такие скидки выглядят заманчиво, но они часто скрывают проблемы с будущей гарантией. Если поставщик уйдет "по-английски", ремонт превратится в личную проблему владельца. На этом фоне интерес к отечественным разработкам типа нового УАЗ Патриот с дизельным мотором выглядит более прагматичным решением. УАЗ хотя бы не исчезнет из юридического поля в ближайшие полгода.

"При покупке машины из зоны риска требуйте подтверждения передачи обязательств по КАСКО и сервису сторонним операторам", — подчеркнула эксперт Pravda.Ru Анастасия Гущина.

Ответы на популярные вопросы о ситуации на авторынке

Почему продажи китайских авто резко упали?

Основными причинами стали перенасыщение рынка однотипными моделями, рост утилизационного сбора и сложности с кредитованием. Покупатели начали отдавать предпочтение маркам с локальным производством и понятной историей обслуживания.

Стоит ли покупать машину с большой скидкой?

Риск заключается в потере ликвидности. Машина, марка которой покинула страну, дешевеет вдвое быстрее аналогов. Также возможны трудности с поиском запчастей для ремонта после ДТП или поломки электроники.

Что будет с гарантией при уходе бренда?

Юридически ответственность несет продавец или импортер. Однако при банкротстве или ликвидации представительства получить выплаты или бесплатный ремонт можно будет только через длительные судебные тяжбы.

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Экспертная проверка: логист Денис Крылов, инженер Михаил Лазарев, юрист Анастасия Гущина
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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