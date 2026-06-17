Мифы о молочных продуктах: как обычный напиток создаст проблемы при проверке на дорогах

Слухи о "кефирном опьянении", из-за которого можно лишиться прав, регулярно обсуждаются автомобилистами. Специфика производства продукта подразумевает использование молочнокислых бактерий и дрожжей, что неизбежно приводит к образованию микродоз этанола.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка пьет кефир

Как отмечает сайт aif.ru со ссылкой на диетолога и клинического фармаколога Рустема Садыкова, в свежем напитке содержание спирта составляет лишь 0,04-0,05%, что неспособно спровоцировать реальное опьянение у взрослого человека. Проблемы могут возникнуть лишь при нарушении правил хранения — в тепле процесс ферментации ускоряется, и показатели этанола растут.

Однако существует понятие "эффект паров": прибор способен зафиксировать остаточный спирт в ротовой полости, если проверка состоялась сразу после употребления кефира. Чтобы избежать недопонимания с инспектором при дорожном допросе, эксперты рекомендуют выждать около 20 минут или прополоскать рот простой водой. Употребление испорченного, вздутого или излишне кислого напитка стоит исключить полностью, так как это чревато серьезными последствиями для ЖКТ, что снижает концентрацию внимания водителя.

"Современные алкотестеры крайне чувствительны, поэтому любые продукты брожения действительно могут временно сбить настройки прибора, но этот след улетучивается моментально", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Ответы на популярные вопросы о кефире

Может ли кефир показать опьянение в алкотестере?

Да, возможен кратковременный "эффект паров" в полости рта спустя минуту после питья, который исчезает через 15-20 минут.

Опасен ли просроченный кефир для водителя?

Такой напиток вреден не только из-за повышения концентрации спирта, но и из-за риска отравления, которое может вызвать тошноту или диарею за рулем.

Сколько нужно подождать после кефира, чтобы сесть за руль?

Рекомендуется подождать минимум 15-20 минут и обязательно ополоснуть полость рта обычной чистой водой.

Влияет ли объем выпитого на показания приборов?

Один стакан кефира безопасен, но употребление литра напитка может вызвать проблемы с пищеварением и создать лишние вопросы у сотрудников ГИБДД.

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