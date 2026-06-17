Лишние рубли на колонке могут оказаться бесполезными: какой бензин действительно нужен Lada

АвтоВАЗ уточнил правила выбора топлива для линейки Lada. Инженеры разделили рекомендации для разных типов двигателей, предупреждая о риске детонации и сокращении срока службы агрегатов при экономии на октановом числе. Ошибки при заправке напрямую влияют на динамику и расход горючего.

Фото: commons.wikimedia.org by Throwawayacc222, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ 2025 Lada Vesta

Требования завода для разных моторов

Для владельцев современных отечественных машин вопрос выбора между АИ-92 и АИ-95 перестал быть темой для дискуссий в гаражах. Заводская инструкция жестко привязывает тип топлива к архитектуре двигателя. Если надежность Веста во многом зависит от качества смазочных материалов, то ресурс поршневой группы диктуется стойкостью бензина к самовоспламенению.

Lada Granta с 16-клапанным двигателем требует исключительно АИ-95. Высокая степень сжатия в цилиндрах делает мотор чувствительным к низкооктановому топливу. Попытка залить АИ-92 приводит к возникновению ударных волн в камере сгорания. Это явление называют детонацией. Она постепенно разрушает перегородки поршней и снижает отдачу силового агрегата.

"Применение бензина с низким октановым числом в моторах, рассчитанных на АИ-95, провоцирует электронный блок управления откатывать углы опережения зажигания. Машина теряет в тяге, а расход растет", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Для бюджетных восьмиклапанных версий Granta ситуация проще. Эти агрегаты менее требовательны. Заправка АИ-92 для них является штатным режимом работы. Моторы справляются с таким топливом без вреда для металлических деталей и потери заводских характеристик.

Особенности заправки модели Vesta

Флагманская модель также ориентирована на АИ-95. Хотя многие водители считают, что купить Лада Веста и заправлять ее дешевым бензином — это путь к экономии, практика доказывает обратное. На низкооктановом горючем электроника подстраивается под топливо, что неизбежно увеличивает порцию впрыска для компенсации потери эффективности.

Инженеры отмечают, что использование премиальных марок АИ-98 или АИ-100 для стандартных моторов Lada лишено практического смысла. Это не превратит седан в гоночный болид. Избыточная стойкость к детонации не дает прироста мощности, если двигатель под нее не спроектирован. В текущих реалиях, когда проверка качества топлива становится регулярной процедурой, важнее следить за паспортом на АЗС, чем за лишними единицами в октановом числе.

"Экономия в сорок копеек на литре при переходе на АИ-92 часто оборачивается лишним литром расхода на сотню километров. В итоге стоимость километра пути только возрастает", — объяснил специально для Pravda.Ru логист Денис Крылов.

Тип двигателя Lada Рекомендуемый бензин 8-клапанный (1.6 л) АИ-92 / АИ-95 16-клапанный (1.6 / 1.8 л) АИ-95 / АИ-98

Зимняя эксплуатация и испаряемость

С наступлением холодов на первый план выходит не октановое число, а давление насыщенных паров. Так называемый зимний бензин содержит больше легких фракций. Это обеспечивает уверенное воспламенение смеси в промерзшем цилиндре. Если заправить бак топливом с плохой испаряемостью, стартер будет крутить вхолостую, заливая свечи зажигания.

Проблемы с запуском часто списывают на аккумулятор, но причиной может быть именно горючее. Учитывая, что в некоторых сетях возникли ограничения на заправку, водители стараются залить полный бак на сомнительных станциях, что зимой рискованно. Выбор проверенного поставщика минимизирует риск встречи с топливом, не соответствующим сезону.

"Многие технические неисправности в мороз связаны с попыткой системы завестись на тяжелых фракциях бензина, которые просто не испаряются", — отметил эксперт Pravda.Ru Андрей Киселёв.

Важно помнить, что даже для старых моделей требования изменились. Если раньше стоимость солярки или низкооктанового бензина позволяла не задумываться о расходах, то сегодня точность настройки мотора требует качественного питания. Следование руководству по эксплуатации остается самым дешевым способом избежать визита в сервис.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли заливать АИ-100 в обычную Весту?

Можно, но бесполезно. Мотор рассчитан под АИ-95, и дополнительные антидетонационные свойства сотого бензина не будут использованы системой зажигания в полной мере.

Что делать, если заправил АИ-92 вместо АИ-95?

В современных Lada электроника скорректирует работу мотора, чтобы избежать поломки. Однако до следующей заправки рекомендуется избегать езды внатяг и резких ускорений.

Влияет ли бензин на гарантию?

Да. Если экспертиза докажет, что поломка двигателя вызвана использованием топлива с октановым числом ниже рекомендованного, в гарантийном ремонте будет отказано.

Читайте также