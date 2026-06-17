Отечественный автопром под угрозой: мощный японский конкурент обрушил ценник на рынке РФ

Японцы снова заигрывают с нашим рынком, и на этот раз — с кошельком. В России стартовали продажи Subaru Rex — кроссовера, который смело бросает вызов всем бюджетным игрокам. И знаете что? У него есть все шансы выиграть, ведь ценник начинается всего от 1 080 000 рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Tokumeigakarinoaoshima, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Subaru REX

Subaru Rex: чем этот малыш удивил?

Subaru Rex — плод сотрудничества Subaru, Toyota и Daihatsu. По габаритам он — этакий городской "карманник": 3995 мм в длину, 1695 мм в ширину и 1620 мм в высоту. Колесная база — 2525 мм. По сути, это перелицованная Toyota Raize, но с японским качеством сборки и, как надеются представители марки, с более привлекательным дизайном.

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Под капотом у Subaru Rex — скромный, но бодрый бензиновый атмосферник WA-VE объемом 1,2 литра. 87 лошадиных сил, бесступенчатый вариатор и передний привод. Это не гоночный болид, но для города и спокойных загородных поездок вполне достаточно. И, что немаловажно, двигатель этот известен своей надежностью, а это в нынешних реалиях — как глоток свежего воздуха.

Что входит в стоимость?

За 1 080 000 рублей во Владивостоке можно заказать белый Subaru Rex в комплектации Z. Здесь есть всё необходимое для комфортной езды: цифровая приборная панель, мультируль с кожаной обшивкой, круиз-контроль, парктроники, камера заднего вида, однозонный климат-контроль, адаптивный круиз, обогрев сидений и зеркал, датчики давления в шинах и литые диски на 17 дюймов. Что скажешь? Неплохо для машины, которая стоит дешевле "Гранты".

Цена вопроса: сравнение с конкурентами

В России новый "Москвич 3" теперь начинается от 1 952 000 рублей. Самая "нафаршированная" LADA Granta универсал обойдется в 1 371 000 рублей. А Subaru Rex, в зависимости от комплектации и сроков поставки, можно приобрести от 1 080 000 до 1 830 000 рублей. Согласитесь, разница ощутимая.

Автомобиль Цена (руб.) Subaru Rex (под заказ) от 1 080 000 LADA Granta (универсал, топ-комплектация) 1 371 000 Москвич 3 (базовая комплектация) 1 952 000

Ответы на популярные вопросы о Subaru Rex

Надежный ли этот двигатель?

Двигатель WA-VE хорошо известен своей надежностью. Он прост в обслуживании и достаточно неприхотлив.

Какой привод у Subaru Rex?

Привод у Subaru Rex только передний. Это позволяет снизить стоимость автомобиля и упростить конструкцию.

Где можно купить Subaru Rex?

Subaru Rex пока доступен для заказа через дилеров во Владивостоке и других приморских городах.

Какая гарантия на Subaru Rex?

Гарантия на Subaru Rex составляет 3 года или 100 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.

"Рынок, конечно, удивил. Японцы умудрились предложить действительно доступный кроссовер, который может составить конкуренцию китайским автомобилям. Но важно понимать, что это не премиум-класс, а бюджетный вариант. Хотя, за эти деньги, это вполне достойный выбор", — рассказал в беседе с Pravda. Ru специалист по авиационной безопасности полетов Игорь Кузьмин.

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