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Российские водители больше не привязаны к прописке: судьбоносное решение изменит формат регистраций

Авто

Российские автомобилисты вскоре могут получить возможность оформлять транспортные средства в любом многофункциональном центре страны, минуя ведомственную привязку к регионам. Инициативу подготовил депутат Госдумы Ярослав Нилов, направивший соответствующие предложения на рассмотрение главам МВД Владимиру Колокольцеву и Минцифры Максуту Шадаеву. Документы, регламентирующие упрощение процедур, уже направлены в профильные ведомства.

мфц
Фото: commons.wikimedia.org by Знаменский филиал АУ АО "МФЦ", https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
мфц

Законодатель уверен, что нынешняя система "одного окна" требует существенной доработки, пишет "За рулем". По замыслу автора проекта, перевод регистрации в МФЦ позволит исключить лишние визиты в подразделения ГИБДД, сэкономит время граждан и снизит бюрократическую нагрузку.

Перенос государственных функций в центры "Мои документы" станет логичным шагом для тех, кто сталкивается с необходимостью вернуть машину дилеру или оперативно решить иные юридические вопросы, связанные с владением техникой.

"Масштабирование такой схемы в МФЦ — шаг навстречу автовладельцам, однако для его реализации требуется полная синхронизация баз данных МВД и региональных центров, чтобы исключить любые накладки при проверке обременений на транспорт", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru автоэксперт Артем Николаев.

Пилотный опыт и перспективы масштабирования

В качестве успешного примера приводится работа МАУ "МФЦ г. Шахты" Ростовской области. На данной площадке организовали комплексное обслуживание: водители ставят авто на учет, проходят техосмотр, оформляют ОСАГО и оплачивают госпошлины в режиме "все включено". Подобная практика доказала свою состоятельность, избавив горожан от очередей и поездок по разным инстанциям.

Если проект охватит всю страну, водители смогут забыть о "привязке" к месту прописки при постановке машины на учет. Это особенно актуально для тех, кто часто меняет регионы проживания или приобретает технику в другом субъекте. Пока система не заработала повсеместно, владельцам стоит внимательнее следить за стоимостью страховки и состоянием документов, чтобы избежать проблем при визите в действующие пункты регистрации.

Ответы на популярные вопросы о регистрации авто

Где сейчас можно поставить машину на учет?

В настоящее время регистрационные действия проводятся преимущественно в подразделениях ГИБДД или в специально отобранных МФЦ, участвующих в пилотных проектах.

Почему предложено расширить функционал МФЦ?

Инициатива направлена на децентрализацию госуслуг, снижение нагрузки на полицию и сокращение времени ожидания для самих автовладельцев.

Нужно ли будет платить дополнительные комиссии?

Предполагается, что взиматься будут только стандартные государственные пошлины, установленные Налоговым кодексом РФ, без дополнительных наценок за услуги МФЦ.

Когда инициатива может стать законом?

Сроки рассмотрения предложения зависят от решений профильных министерств — МВД и Минцифры, которым направлено обращение депутата.

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Автор Оксана Аникина
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