Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Окучили как обычно, а клубней стало меньше: ошибки, которые вредят урожаю картофеля
Чесночные стрелки — это деликатес: как превратить огородный мусор в лучший салат лета
Отсечка или внатяг: какой режим езды гарантированно приведет вас в автосервис
Кишечник медленно стареет: включение простых продуктов остановит деградацию важных тканей ЖКТ
Маски окончательно сорваны: Пашинян объявил охоту на ключевых противников своей власти
Мастер-класс на кухне: 7 правил, которые превратят обычную вареную картошку в кулинарный шедевр
Жаркая погода усилит эффект тренировок: какие виды спорта лидируют по расходу калорий
Дьявол кроется в деталях: 3 аксессуара, которые сделают ваш летний образ "люксовым"
Наглая прогулка у границ: британский разведчик устроил опасный зигзаг над Балтикой

Эра покупки прав закончена: жесткий контроль МВД навсегда изменил правила игры для автошкол

Авто

Российские дороги готовятся к тектоническому сдвигу: эра "покупки" навыков вождения уходит в прошлое. В стране запускают жесткий рейтинг автошкол, который превратит учебные комбинаты из конвейеров по выдаче корочек в настоящие кузницы кадров. Теперь каждый промах курсанта на экзамене и каждая вмятина на крыле в первые два года стажа будут бить по репутации и кошельку учебных заведений. Это не просто бюрократическая игра — это попытка вытравить из системы тех, кто выпускает на асфальт "дорожных камикадзе".

автошкола
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
автошкола

Рейтинг как приговор: МВД берет систему за горло

Статистика сегодня выглядит как некролог здравому смыслу: лишь 5% будущих водителей справляются с практикой с первого раза. Современная система подготовки буксует, напоминая мотор с задирами, где сердце машины стало дорогим удовольствием, а толку — ноль. Полиция забирает право вето. Теперь работа автошкол станет прозрачной, как лобовое стекло после детейлинга.

"Сегодня автошкола — это бизнес по аренде площадки и машин, а не образовательный центр. Введение рейтинга заставит владельцев вкладываться в инструкторов, иначе их рейтинг рухнет ниже плинтуса", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Раньше сертификат выдавали один раз и навсегда, проверяя лишь наличие парт и туалетов. Теперь в зачет пойдут реальные показатели. Если выпускники бьются в ДТП или не знают, что пропуск спецтранспорта - это обязанность, а не жест доброй воли, школа пойдет ко дну. Официальные списки "отличников" и "двоечников" появятся в 2027 году.

Ледяной душ: почему летние права бесполезны зимой

Получить права в августе и выехать на дорогу в декабре — это как выйти против медведя с пластиковой вилкой. Программы обучения не учитывают сезонность. Новичок, научившийся крутить руль на сухом асфальте, понятия не имеет о физике заноса или о том, как ошибки водителей на скользком покрытии превращают машину в неуправляемый снаряд.

Параметр системы Что изменится
Критерий оценки Успешность сдачи экзамена с первой попытки и аварийность выпускников.
Прозрачность Публичный доступ к данным о качестве подготовки в каждой из 7,5 тыс. школ.
Стоимость Рост цен из-за расширения программ и необходимости покупки тренажеров.

Зимнее вождение требует понимания работы ABS и дозированного усилия на педаль тормоза. Сейчас школы выдают "полуфабрикаты", которые боятся первого снега больше, чем сотрудники ГАИ боятся камер. Реформа должна заставить школы учить экстремальному маневрированию и правильной реакции на изменение погоды.

"Начинающие водители часто не понимают разницы между реальными ПДД и тем, что они заучили по билетам. Это приводит к тому, что их штрафуют незаконно, а они даже не могут аргументированно возразить", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Трасса смерти: пробелы в городской программе

Городской лимит в 60 км/ч усыпляет бдительность. Но стоит вчерашнему студенту выехать на загородное шоссе, как мир меняется. Скорости выше, дистанции короче, а цена ошибки — жизнь. В учебных курсах катастрофически не хватает часов на отработку обгонов и движения в скоростных потоках. Без этих навыков права — лишь путевка в сервис на кузовной ремонт.

Конечно, за безопасность придется платить. Дополнительные часы на автодроме и выезды на скоростные участки взвинтят ценники. Но это инвестиция в выживание. Лучше заплатить больше за курсы, чем позже обнаружить, что из-за юридической безграмотности вы нарвались на подложные номера или неправильно оформленные документы.

"Школам придется пересмотреть свой парк. Старые 'ведра' не выдержат интенсивных нагрузок обновленной программы. Это очистит рынок от игроков, которые привыкли работать по старинке", — отметил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Цифровизация тоже наступает на пятки старым порядкам. В скором времени цифровые документы заменят бумажные папки, но они не заменят голову на плечах. Реформа — это фильтр, который должен оставить на дорогах только тех, кто действительно готов управлять тонной железа, а не просто крутить "баранку".

Ответы на популярные вопросы о реформе обучения

Когда появится первый рейтинг автошкол?

Официальная публикация первых результатов оценки запланирована на 2027 год.

На сколько вырастет стоимость обучения?

Аналитики прогнозируют рост на 15-30% в зависимости от региона и престижности школы в рейтинге.

Будут ли закрывать школы с низким рейтингом?

Прямых санкций на закрытие пока нет, но низкие позиции сделают лицензирование и привлечение учеников финансово невыгодным.

Читайте также

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, автослесарь Денис Хромов
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Надежда на авось не сработала: торговая блокада вынудила власти Армении пойти на поклон к России
Мир. Новости мира
Надежда на авось не сработала: торговая блокада вынудила власти Армении пойти на поклон к России
Рыбный пирог по цене буханки: простой рецепт из консервов и майонеза с ресторанным качеством
Еда и рецепты
Рыбный пирог по цене буханки: простой рецепт из консервов и майонеза с ресторанным качеством
Садовый мусор оказался золотым запасом: спиленные ветки заменят десятки дачных покупок
Садоводство, цветоводство
Садовый мусор оказался золотым запасом: спиленные ветки заменят десятки дачных покупок
Популярное
Надежда на авось не сработала: торговая блокада вынудила власти Армении пойти на поклон к России

Внезапная остановка грузопотоков на ключевом направлении поставила власти республики перед сложным выбором и необходимостью признать внутренние просчеты.

Надежда на авось не сработала: торговая блокада вынудила власти Армении пойти на поклон к России
Сцена в Эвиане превратилась в политический кошмар: лидеры G7 поставили точку в отношениях с Киевом
Сцена в Эвиане превратилась в политический кошмар: лидеры G7 поставили точку в отношениях с Киевом
Никакой пощады даже к детям: трагедия на трассе А240 вынудила Минск сменить риторику
Они просто ехали к морю: рейс из Белоруссии обернулся масштабной трагедией в Брянской области
Армия Нидерландов провела учения по созданию лагеря для 2000 российских военнопленных. Это не абсурд Любовь Степушова
Экономика Армении летит в пропасть: блокировка границы лишила страну огромной доли национального дохода
Космический корабль Илона Маска почти на Земле: на его борту — сокровище, которое ждали десятилетиями
Все ждали китайцев, но победил француз: топ-4 кроссовера по выбору наших водителей
Все ждали китайцев, но победил француз: топ-4 кроссовера по выбору наших водителей
Последние материалы
Чесночные стрелки — это деликатес: как превратить огородный мусор в лучший салат лета
Отсечка или внатяг: какой режим езды гарантированно приведет вас в автосервис
Кишечник медленно стареет: включение простых продуктов остановит деградацию важных тканей ЖКТ
Маски окончательно сорваны: Пашинян объявил охоту на ключевых противников своей власти
Мастер-класс на кухне: 7 правил, которые превратят обычную вареную картошку в кулинарный шедевр
Жаркая погода усилит эффект тренировок: какие виды спорта лидируют по расходу калорий
Дьявол кроется в деталях: 3 аксессуара, которые сделают ваш летний образ "люксовым"
Эра покупки прав закончена: жесткий контроль МВД навсегда изменил правила игры для автошкол
Наглая прогулка у границ: британский разведчик устроил опасный зигзаг над Балтикой
Тёплый воздух больше не главный герой ванной: что приходит на смену привычным радиаторам
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.