Как не купить ведро с болтами: 3 атмосферника, от которых нужно бежать при подборе авто

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Авто

Считается, что покупка машины с атмосферным двигателем — это страховка от лишних трат. Простая конструкция без турбин кажется вечной, но на практике ситуация выглядит иначе. Часто отсутствие наддува маскирует серьезные инженерные просчеты, которые заставляют владельцев опустошать кошельки гораздо раньше, чем планировалось. Главное — понимать, что скрывается за привычными индексами моделей.

Мотор автомобиля
Фото: commons.wikimedia.org by Tennen-Gas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мотор автомобиля

Корейские моторы серии G4: задиры и реальность

Двигатели объемом 2.0 литра от Hyundai и Kia встречаются под капотом популярных кроссоверов и седанов. На вторичном рынке эти машины разлетаются быстро, но за ширмой простоты прячется проблема металлических повреждений внутри цилиндров. Стенки блока покрываются глубокими бороздами, которые провоцируют стук и огромный расход масла. Это происходит из-за недостаточного охлаждения поршней, которые от перегрева начинают расширяться сверх нормы.

"Вокруг моторов G4KD и G4NA сложилась неоднозначная ситуация. В ранних версиях отсутствовали масляные форсунки, что гарантировало проблемы к первой сотне тысяч пробега. Позже их добавили, но риск остался из-за хрупких катализаторов, пыль от которых затягивает прямо в камеру сгорания", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

При выборе такого транспорта обязательным становится осмотр цилиндров при помощи специальной камеры. Иначе восстановительные работы выльются в бюджет, сопоставимый с покупкой еще одной подержанной малолитражки. Многие недооценивают серьезность таких действий при проверке технического состояния.

Двигатель Главная уязвимость
Hyundai/Kia G4KD/G4NA Задиры в цилиндрах и разрушение катализатора
Peugeot/Citroen EP6 Растяжение цепи ГРМ и отложения нагара
Subaru FB20/FB25 Повышенный расход смазочных материалов

Европейский EP6: когда технологии мешают надежности

Атмосферник объемом 1.6 литра, созданный союзом французских и немецких инженеров, стал настоящим испытанием для владельцев. В нем реализованы сложные системы управления клапанами, которые крайне чувствительны к качеству обслуживания. Цепь механизма распределения газа может прийти в негодность уже к 60 тысячам километров, что для обычного мотора считается крайне малым сроком.

Тот самый секрет кроется в температурном режиме работы. Двигатель очень горячий, из-за чего резиновые уплотнители быстро каменеют и начинают пропускать технические жидкости. Это не просто мелкая неприятность, а системная ошибка, требующая постоянного внимания. Важно понимать, что грамотный вариант обслуживания помогает продлить жизнь агрегату, но не избавляет от врожденных капризов.

"Этот мотор требует идеальной чистоты и лучшего топлива. Любая экономия на расходниках приводит к тому, что фазовращатели выходят из строя, а масляные каналы забиваются лаковыми отложениями", — отметил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Японские оппозитники FB: цена экологии

Переход японской марки на новую линейку моторов после десятилетий триумфа старой школы принес неожиданные результаты. В погоне за уменьшением трения и снижением выбросов инженеры облегчили поршневые кольца. На деле же это привело к тому, что смазка перестала эффективно отводиться, закоксовывая поршневую группу. В результате машина начинает требовать доливки масла буквально после каждой заправки топливом.

На мировом уровне это вызывало массу разбирательств, но на вторичном рынке проблема никуда не делась. Владельцу приходится либо мириться с постоянными тратами на канистры в багажнике, либо соглашаться на дорогостоящую переборку. В таких ситуациях даже надежный процесс эксплуатации не спасает от конструктивного несовершенства.

"Проблема масложора на оппозитниках серии FB — это не миф, а следствие тонких колец. Исправить ситуацию можно только заменой поршней на детали нового образца, что стоит немалых денег", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Современные атмосферные двигатели больше не являются гарантией долгой и беспроблемной жизни автомобиля. Выбирая технику, стоит опираться не на общие представления о типах моторов, а на конкретную статистику поломок каждой модели. Иначе покупка грозит обернуться таким явлением, как непредвиденное решение семейного бюджета в пользу сервисного центра.

Ответы на популярные вопросы о надежности моторов

Почему атмосферные двигатели стали менее надежными?

Основная причина заключается в облегчении всех деталей для снижения расхода топлива и жестких экологических требованиях. Стенки цилиндров стали тоньше, кольца — менее эффективными, а рабочие температуры — выше.

Можно ли избежать задиров на корейских моторах?

Полностью исключить риск сложно, но частое обновление масла и отказ от длительной работы на холостом ходу в мороз помогают продлить срок службы агрегата.

Стоит ли покупать машину с мотором EP6?

Только при условии прозрачной истории обслуживания и готовности к регулярным профилактическим визитам в сервис для контроля цепи ГРМ и системы охлаждения.

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Экспертная проверка: инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев, автослесарь Денис Хромов
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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