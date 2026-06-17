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Крах империи Volkswagen: топ-менеджмент впервые признал угрозу существованию легендарного бренда

Авто

Немецкий автогигант Volkswagen столкнулся с глубоким внутренним кризисом, который топ-менеджмент компании уже открыто называет угрозой самому существованию концерна. Анонимный опрос среди высшего руководства выявил катастрофический разрыв между официальным оптимизмом и реальным положением дел: большинство директоров считают ситуацию критической, требующей немедленного демонтажа старой стратегии. Параллельно с этим другой немецкий бренд, Mercedes, ищет спасение в милитаризации, объединяясь со стартапом для производства охотников на дронов на базе легендарных внедорожников.

Логотип Volkswagen
Фото: commons.wikimedia.org by Christoph Braun, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Логотип Volkswagen

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Закрытое исследование внутри правления Volkswagen, результаты которого оказались в распоряжении издания Der Spiegel, показало шокирующее единодушие боссов концерна. Из девяти высших управленцев шестеро прямо заявили, что текущее состояние компании угрожает её выживанию. Остальные трое охарактеризовали обстановку как "напряженную". Примечательно, что никто не счел ситуацию стабильной или некритичной.

Основной удар по позициям Volkswagen нанесли провалы на ключевых рынках — в Китае и Северной Америке. Падение продаж и слабые квартальные отчеты вынуждают руководство настаивать на радикальном пересмотре курса. То, что раньше считалось временными трудностями, теперь признано системным кризисом символа немецкой промышленности.

"Когда верхушка такого гиганта признает угрозу краха, это сигнал для всей цепочки поставок. Падение гиганта вызовет эффект домино, который затронет и рынок запчастей, и стоимость обслуживания старых моделей", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Mercedes переходит к обороне: внедорожники против беспилотников

Пока Volkswagen борется за рынки сбыта, Mercedes-Benz находит новые ниши в оборонном секторе. Стало известно о партнерстве штутгартского концерна с мюнхенским стартапом Tytan Technologies. Цель союза — создание мобильных групп антидронной защиты. Основой для этих систем станут сугубо утилитарные и проверенные временем шасси G-класса (Гелендваген).

Проект подразумевает установку комплексов Drone Defender прямо на военные внедорожники. Такие машины смогут перехватывать беспилотники как в движении, так и с подготовленных наземных позиций. Кроме того, планируется использование малотоннажных фургонов Sprinter в качестве мобильных командных пунктов. Это фактически превращает гражданские и коммерческие платформы в полноценные боевые единицы для защиты критической инфраструктуры или работы в зонах вооруженных конфликтов, в том числе на стороне Украины.

"Перевод производства на военные рельсы — это старый способ выживания автопрома в кризис. Но для обычного покупателя это может означать только одно: дефицит гражданских комплектующих и рост цен на базовые модели", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Последствия для мирового авторынка

Кризис управления в Volkswagen и смещение интересов Mercedes в сторону ВПК говорят о тектонических сдвигах в немецкой экономике. Традиционные рынки сбыта больше не обеспечивают прежней доходности. Для обычного водителя это означает риск снижения качества сборки при попытке компаний сэкономить на производстве. Чтобы избежать проблем с техникой, стоит заранее изучить, как неправильная эксплуатация сокращает жизнь современным моторам в условиях жесткой экономии ресурсов.

"Любая нестабильность у производителя ведет к чехарде с поставками. Владельцам немецких машин в России стоит внимательнее следить за качеством расходников, так как риск нарваться на подделку в периоды турбулентности брендов возрастает", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Параметр сравнения Текущая ситуация
Оценка ситуации руководством VW 6 из 9 членов правления видят угрозу существованию
Основные проблемные регионы Китай и Северная Америка
Вектор развития Mercedes Сотрудничество с Tytan Technologies по антидрон-системам
Платформы для систем защиты Mercedes G-Class и Mercedes Sprinter

Ответы на популярные вопросы

Стоит ли сейчас покупать новый Volkswagen?
Внутренний кризис может привести к пересмотру гарантийных обязательств и изменению модельного ряда, поэтому покупка требует тщательного анализа доступности сервиса в вашем регионе.

Как проблемы производителей отразятся на ценах на запчасти?
Нестабильность всегда ведет к росту цен. Чтобы не переплачивать, важно знать способы отличить оригинальное масло и детали от контрафакта.

Будут ли Mercedes G-класса поставляться только военным?
Приоритет оборонных заказов может создать дефицит гражданских версий, что подстегнет цены на вторичном рынке.

Затронет ли кризис программное обеспечение машин?
Да, сокращение бюджетов VW в первую очередь бьет по IT-разработкам, что может отразиться на стабильности мультимедиа и электронных помощников.

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Экспертная проверка: инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев, автослесарь Денис Хромов, эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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