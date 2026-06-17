Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Качалка в гостиной: как сменить элитный фитнес на пару гантелей для радикальных результатов
Дорогие полироли больше не нужны: этот напиток скрывает царапины и оживляет темный пол
Альтернатива платьям: 5 моделей юбок, которые сделают ваше лето 2026 безупречным
Баклажаны без капризов: хитрые приемы, после которых придется собирать урожай ведрами
Красный больше не в моде: какой оттенок педикюра этим летом выбирают самые стильные женщины
Деньги остаются в кармане: в Южной Корее нашли способ обхитрить мозг любителей тратить впустую
Черный дождь накрыл огороды в Ярославии: ученые оценили масштабы последствий для почв и воды
Слишком красивые огурцы: фальшивые дачники в Тюмени создали целую бизнес-систему
Больше никакой бумаги: что устанавливают в санузлах премиум-класса вместо привычного рулона

Японцы больше не эталон? 5 кроссоверов, которые страховщики советуют обходить стороной

Авто

Покупка подержанного кроссовера часто напоминает лотерею, где за блестящим кузовом скрываются хронические недуги агрегатов. Страховщики проанализировали обращения владельцев популярных моделей, которые разошлись огромными тиражами, и выявили слабые места машин, считавшихся эталонами качества. Оказалось, что даже громкое имя бренда не гарантирует спокойной жизни в гараже.

Механик
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Механик

Пятое место — Audi Q7

Второе поколение немецкого внедорожника, особенно экземпляры первых лет выпуска, открывает этот список. Основные претензии владельцев касаются капризной электроники, которая может выдать ошибку в самый неподходящий момент. Сложная бортовая система требует квалифицированного вмешательства, а мультимедийный блок порой живет своей экранной жизнью.

"У высокотехнологичных машин есть обратная сторона — избыточность датчиков. Когда один узел начинает конфликтовать с другим, поиск причины превращается в настоящий детектив. Важно понимать, что ремонт таких систем стоит немалых денег", — объяснил специально для Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

На практике видно, что механическая часть двигателя также требует пристального внимания. Хотя на фоне лидеров рейтинга эта модель выглядит более цельной, она не прощает экономии на сервисе. Каждое неверное действие мастера может обернуться дорогостоящим восстановлением проводки или блоков управления.

Четвертое место — Mazda CX-60

Японский кроссовер удивил специалистов количеством жалоб на ходовую часть и рулевое управление. Несмотря на богатый набор опций, автомобиль оказался не слишком приспособлен к суровым реалиям эксплуатации. Проблемы возникают и с топливной системой, а также с работой автоматической трансмиссии, которая должна быть надежной по определению.

Модель автомобиля Главная зона риска
Audi Q7 Электроника и мультимедиа
Mazda CX-60 Подвеска и рулевое управление
Kia Sportage Дизельный двигатель
Volkswagen Tiguan Программное обеспечение
Nissan Juke Вариатор и общая нежность конструкции

Тот самый секрет неудачи этой модели кроется в сложности гибридных установок. Сочетание электромотора и классического двигателя внутреннего сгорания требует идеальной настройки, которой порой не хватает. Нейтральный по сути вариант покупки новой машины может обернуться частыми визитами на станцию технического обслуживания.

Третье место — Kia Sportage

Четвертое поколение популярного корейского кроссовера попало в список из-за проблем с дизельными агрегатами. Статистика показывает, что такие моторы ломаются значительно чаще бензиновых собратьев. В глаза бросается и недовольство владельцев тормозной системой, а также капризной электрикой.

"Корейские машины часто грешат экономией на материалах проводки. Со временем изоляция сохнет, контакты окисляются, и бортовой компьютер засыпает водителя ложными тревогами. Это не смертельно, но очень раздражает в повседневной езде", — отметил в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

С этим стоит быть аккуратнее, так как вторичный рынок перенасыщен подобными предложениями. Любая ошибка при выборе может привести к тому, что вместо комфортных поездок придется изучать параметры выносливости узлов в ремонтной зоне. Дизельные версии требуют особо тщательной диагностики перед сделкой.

Второе место — Volkswagen Tiguan

Свежее поколение немецкого бестселлера расстроило владельцев программными сбоями. Мультимедийная система и цифровая панель приборов склонны к зависаниям, что в современных реалиях равносильно потере управления комфортом. Также фиксируются нарекания на работу тормозов, что прямо влияет на дорожный контроль в плотном потоке. На деле же выходит, что погоня за цифровизацией лишила машину былой надежности. Если раньше мы выбирали между мощностью и расходом, то теперь приходится следить за версией прошивки. Это лишнее движение, которое усложняет жизнь простому водителю, желающему просто доехать из пункта А в пункт Б без глюков монитора.

Первое место — Nissan Juke

Лидером антирейтинга стал японский Nissan Juke второго поколения. Автомобиль оказался слишком хрупким: претензии сыплются на мотор, трансмиссию и рулевое управление. Машина получилась требовательной к уходу и качеству дорог, что делает ее приобретение на вторичном рынке рискованным шагом.

"Маленькие турбомоторы в сочетании с облегченными коробками передач имеют ограниченный ресурс. Кроссовер выглядит эффектно, но его начинка пасует перед серьезными нагрузками. Это типичный городской житель, который боится даже малейшего отклонения от асфальта", — подчеркнул в разговоре с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Если смотреть на вещи проще, этот автомобиль требует не просто бережной, а идеальной эксплуатации. Малейшее движение рулем в колее или резкий старт со светофора могут запустить процесс быстрого износа узлов. Для тех, кто ценит долговечность, такие особенности конструкции станут неприятным сюрпризом.

Ответы на популярные вопросы о надежности кроссоверов

Почему японские машины стали чаще ломаться?

Производители стремятся снизить вес и расход топлива, используя более сложные и менее ресурсные агрегаты. Тонкий металл и обилие электроники делают современные машины более уязвимыми по сравнению с моделями десятилетней давности.

Стоит ли покупать кроссовер из этого рейтинга?

Покупка возможна только после глубокой диагностики. Многие проблемы решаются по гарантии или путем обновления программного обеспечения, но нужно быть готовым к повышенным затратам на содержание.

Читайте также:

Экспертная проверка: инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев, автоэлектрик Кирилл Семёнов, автослесарь Денис Хромов
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Экономика Армении летит в пропасть: блокировка границы лишила страну огромной доли национального дохода
Мир. Новости мира
Экономика Армении летит в пропасть: блокировка границы лишила страну огромной доли национального дохода
Все ждали китайцев, но победил француз: топ-4 кроссовера по выбору наших водителей
Авто
Все ждали китайцев, но победил француз: топ-4 кроссовера по выбору наших водителей
Космический корабль Илона Маска почти на Земле: на его борту — сокровище, которое ждали десятилетиями
Наука и техника
Космический корабль Илона Маска почти на Земле: на его борту — сокровище, которое ждали десятилетиями
Популярное
Гоняется за вами ради тени: вот чем грозит встреча с 7-сантиметровым кошмаром наших степей

Столкновение с этим быстрым существом в степных регионах часто вызывает панику, однако истинные мотивы его поведения далеки от желания навредить человеку.

Гоняется за вами ради тени: вот чем грозит встреча с 7-сантиметровым кошмаром наших степей
Спутники Илона Маска в ловушке: масштабный инцидент над Землей вынудил системы пойти на крайние меры
Спутники Илона Маска в ловушке: масштабный инцидент над Землей вынудил системы пойти на крайние меры
Театр одного актера во Франции: дерзкая попытка Зеленского подменить хозяев саммита обернулась позором
Российский фрегат произвёл предупредительные выстрелы по британскому судну в Ла-Манше
Сводка с фронта: ВС РФ взяли под контроль большую часть Константиновки и вышли на Дружковку Любовь Степушова
Экономический тупик в Ереване: принятые Москвой меры лишили республику колоссальной доли доходов
Зимний мохито из банки: как закатать солнечное лето, чтобы хватило до самого Нового года
Надежда на авось не сработала: торговая блокада вынудила власти Армении пойти на поклон к России
Надежда на авось не сработала: торговая блокада вынудила власти Армении пойти на поклон к России
Последние материалы
Больше никакой бумаги: что устанавливают в санузлах премиум-класса вместо привычного рулона
Запад примеряет роль палача: Амстердам готовит инфраструктуру для массового плена россиян
Евродипломатия пробила дно: попытка очернить Китай обернулась очередным провалом
Предательство по-американски: унижение Израиля стало главным инструментом дипломатии Трампа
Кредит выплачен, а долг только растет: как закрыть договор без штрафов и сюрпризов
Межпланетный десант без скафандров: почему учёные надеются встретить у Юпитера земную жизнь
Подсчет еды больше не работает: раскрыт секрет, как обмануть метаболизм и не набирать вес
Цены на заправках взлетели: ФАС расследует действия трёх зарвавшихся трейдеров
Живот не вздувается, легкость обеспечена: что съесть, чтобы очистить кишечник без лекарств
Космический ужас вырывается из тьмы: мощнейшие потоки начали выжигать целые звездные системы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.