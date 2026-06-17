Японцы больше не эталон? 5 кроссоверов, которые страховщики советуют обходить стороной

Покупка подержанного кроссовера часто напоминает лотерею, где за блестящим кузовом скрываются хронические недуги агрегатов. Страховщики проанализировали обращения владельцев популярных моделей, которые разошлись огромными тиражами, и выявили слабые места машин, считавшихся эталонами качества. Оказалось, что даже громкое имя бренда не гарантирует спокойной жизни в гараже.

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Пятое место — Audi Q7

Второе поколение немецкого внедорожника, особенно экземпляры первых лет выпуска, открывает этот список. Основные претензии владельцев касаются капризной электроники, которая может выдать ошибку в самый неподходящий момент. Сложная бортовая система требует квалифицированного вмешательства, а мультимедийный блок порой живет своей экранной жизнью.

"У высокотехнологичных машин есть обратная сторона — избыточность датчиков. Когда один узел начинает конфликтовать с другим, поиск причины превращается в настоящий детектив. Важно понимать, что ремонт таких систем стоит немалых денег", — объяснил специально для Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

На практике видно, что механическая часть двигателя также требует пристального внимания. Хотя на фоне лидеров рейтинга эта модель выглядит более цельной, она не прощает экономии на сервисе. Каждое неверное действие мастера может обернуться дорогостоящим восстановлением проводки или блоков управления.

Четвертое место — Mazda CX-60

Японский кроссовер удивил специалистов количеством жалоб на ходовую часть и рулевое управление. Несмотря на богатый набор опций, автомобиль оказался не слишком приспособлен к суровым реалиям эксплуатации. Проблемы возникают и с топливной системой, а также с работой автоматической трансмиссии, которая должна быть надежной по определению.

Модель автомобиля Главная зона риска Audi Q7 Электроника и мультимедиа Mazda CX-60 Подвеска и рулевое управление Kia Sportage Дизельный двигатель Volkswagen Tiguan Программное обеспечение Nissan Juke Вариатор и общая нежность конструкции

Тот самый секрет неудачи этой модели кроется в сложности гибридных установок. Сочетание электромотора и классического двигателя внутреннего сгорания требует идеальной настройки, которой порой не хватает. Нейтральный по сути вариант покупки новой машины может обернуться частыми визитами на станцию технического обслуживания.

Третье место — Kia Sportage

Четвертое поколение популярного корейского кроссовера попало в список из-за проблем с дизельными агрегатами. Статистика показывает, что такие моторы ломаются значительно чаще бензиновых собратьев. В глаза бросается и недовольство владельцев тормозной системой, а также капризной электрикой.

"Корейские машины часто грешат экономией на материалах проводки. Со временем изоляция сохнет, контакты окисляются, и бортовой компьютер засыпает водителя ложными тревогами. Это не смертельно, но очень раздражает в повседневной езде", — отметил в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

С этим стоит быть аккуратнее, так как вторичный рынок перенасыщен подобными предложениями. Любая ошибка при выборе может привести к тому, что вместо комфортных поездок придется изучать параметры выносливости узлов в ремонтной зоне. Дизельные версии требуют особо тщательной диагностики перед сделкой.

Второе место — Volkswagen Tiguan

Свежее поколение немецкого бестселлера расстроило владельцев программными сбоями. Мультимедийная система и цифровая панель приборов склонны к зависаниям, что в современных реалиях равносильно потере управления комфортом. Также фиксируются нарекания на работу тормозов, что прямо влияет на дорожный контроль в плотном потоке. На деле же выходит, что погоня за цифровизацией лишила машину былой надежности. Если раньше мы выбирали между мощностью и расходом, то теперь приходится следить за версией прошивки. Это лишнее движение, которое усложняет жизнь простому водителю, желающему просто доехать из пункта А в пункт Б без глюков монитора.

Первое место — Nissan Juke

Лидером антирейтинга стал японский Nissan Juke второго поколения. Автомобиль оказался слишком хрупким: претензии сыплются на мотор, трансмиссию и рулевое управление. Машина получилась требовательной к уходу и качеству дорог, что делает ее приобретение на вторичном рынке рискованным шагом.

"Маленькие турбомоторы в сочетании с облегченными коробками передач имеют ограниченный ресурс. Кроссовер выглядит эффектно, но его начинка пасует перед серьезными нагрузками. Это типичный городской житель, который боится даже малейшего отклонения от асфальта", — подчеркнул в разговоре с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Если смотреть на вещи проще, этот автомобиль требует не просто бережной, а идеальной эксплуатации. Малейшее движение рулем в колее или резкий старт со светофора могут запустить процесс быстрого износа узлов. Для тех, кто ценит долговечность, такие особенности конструкции станут неприятным сюрпризом.

Ответы на популярные вопросы о надежности кроссоверов

Почему японские машины стали чаще ломаться?

Производители стремятся снизить вес и расход топлива, используя более сложные и менее ресурсные агрегаты. Тонкий металл и обилие электроники делают современные машины более уязвимыми по сравнению с моделями десятилетней давности.

Стоит ли покупать кроссовер из этого рейтинга?

Покупка возможна только после глубокой диагностики. Многие проблемы решаются по гарантии или путем обновления программного обеспечения, но нужно быть готовым к повышенным затратам на содержание.

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