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Европейские автобренды вернулись в Россию? Какая тайна скрыта в документах иномарок

Авто

За первые пять месяцев года продажи европейских автомобилей в России, преимущественно немецких и чешских марок, увеличились в два раза и достигли 26,7 тысячи единиц. Однако этот рост обусловлен не официальными поставками, а параллельным импортом: большинство этих машин были произведены и привезены из Китая.

Молодая женщина выбирает машину в автосалоне
Фото: Designed by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молодая женщина выбирает машину в автосалоне

Китайская кровь в европейских жилах

Рынок новых легковых машин из Европы за пять месяцев показал рост на 104%. Доля европейских брендов едва перевалила за 5%, что на фоне доминирования "восточных партнеров" выглядит как капля в море.

Даже если ваш новый кроссовер блестит хромом из Штутгарта или Вольфсбурга, знайте: с вероятностью почти 60% его собирали на заводах КНР. 

"Рост продаж европейских марок — это не возвращение заводов, а отладка логистических цепочек через Азию. Мы видим, как рынок адаптируется: потребитель хочет привычный бренд и готов переплачивать за сложную доставку", — объяснил в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Многие водители выбирают проверенные имена, даже понимая риск обслуживания. Важно помнить, что моторное масло для таких машин теперь нужно искать с утроенной бдительностью, чтобы не накормить нежный мотор очищенной отработкой. Технологии усложняются, запчасти едут месяцами, а владельцы продолжают верить в магию европейского качества, которое теперь упаковано в иероглифы на сопроводительных документах.

Лидеры гонки: кто привез больше "железа"

В авангарде шествия — баварские мотористы. BMW вырвалась вперед, реализовав почти 6,5 тысячи единиц. Это не просто машины, это снаряды для уничтожения асфальта, чьи продажи выросли наполовину. Следом идет Volkswagen, который умудрился нарастить объемы почти в три раза.

Видимо, народная любовь к "немцам" сильнее любых санкционных барьеров. И пока одни стоят в очередях за новинками, другие тщательно проверяют клиренс для бездорожья, понимая, что за пределами кольцевой дороги шик быстро сменяется суровой реальностью.

Бренд Продано (шт.) / Рост (%)
BMW 6451 (+51%)
Volkswagen 5659 (+266%)
Audi 4569 (+463%)
Mercedes-Benz 4130 (+57%)
Skoda 2932 (+143%)

"Главная трудность заключается не в самом процессе покупки, а в таможенном оформлении автомобилей. Импорт через Китай требует безупречной точности в документах, чтобы в дальнейшем не возникло проблем при постановке транспортного средства на учет в ГАИ", — подчеркнула таможенный брокер Елена Смирнова.

Для тех, кто предпочитает классику и не готов к капризам сложной электроники, всегда остается Lada Niva или старый добрый УАЗ Патриот.

Ответы на популярные вопросы о рынке авто

Почему европейские машины везут из Китая?

В КНР сосредоточены крупнейшие заводы мировых концернов. Схема параллельного импорта позволяет легально закупать там партии авто, которые по качеству и сборке идентичны собратьям из Германии, но доступнее в плане логистики.

Безопасно ли покупать такие автомобили сейчас?

Риски есть: от блокировки мультимедиа-систем до проблем с гарантией. Однако спрос на кроссоверы топовых марок не падает, так как водители ценят безопасность и комфорт выше эксплуатационных сложностей.

Чего ждать водителям этим летом?

Кроме новых моделей, стоит помнить про ПДД. Любое нарушение, будь то пересеченная дорожная разметка или непристегнутый ремень, теперь фиксируется камерами с искусственным интеллектом.

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Экспертная проверка: логист Денис Крылов, таможенный брокер Елена Смирнова.
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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