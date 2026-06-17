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Дорогой ремонт за свой счет отменится: десять премиальных машин уберегут владельцев от сервисов

Авто

Японские инженеры снова подтвердили репутацию создателей вечных механизмов. В свежем отчете страховой компании MotorEasy и издания WhatCar доминируют кроссоверы с восточными корнями. Пока европейские бренды сражаются с капризной электроникой, азиатский премиум демонстрирует завидную живучесть.

Lexus RX
Фото: commons.wikimedia.org by Dinkun Chen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lexus RX

Лидеры японского и немецкого автопрома

Четвертая генерация Lexus RX удерживает статус самого крепкого орешка в люксовом сегменте. С показателем 97,9 процента этот автомобиль напоминает старый сейф: открывается всегда, когда нужно. Всего 7 процентов владельцев за два года эксплуатации навестили сервис. Примечательно, что даже при возникновении жалоб на кондиционер или мультимедиа ремонт занимал не более суток.

"Lexus исторически делает ставку на консервативные решения, которые проверены десятилетиями. Это позволяет избегать системных дефектов, которыми страдают экспериментальные новинки", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

BMW X5 в актуальном кузове G05 демонстрирует биполярную надежность. Бензиновые и гибридные версии набрали 96,2 процента, в то время как владельцы дизельных машин жалуются на поломки в три раза чаще. Основные проблемы бензиновых модификаций локализованы в выхлопной системе и кузовных элементах. В большинстве случаев неисправности самых надежных машин устранялись по гарантии.

Надежность британских внедорожников

Range Rover Sport прошлого поколения внезапно ворвался в тройку лидеров. Несмотря на сложную пневматическую подвеску и обилие электроприводов, модель получила 94,9 процента. Это разрушает миф о том, что владельцы Land Rover здороваются друг с другом только в сервисе. Новые версии Defender также показывают достойный результат, обходя многих конкурентов по скорости устранения дефектов.

"Важно понимать, что стоимость владения и частота поломок — разные вещи. Ремонт люксового британца требует серьезных вложений даже при мелкой неисправности", — подчеркнул логист Денис Крылов специально для Pravda.Ru.

Замыкают список электрические модели. Mercedes EQC и Jaguar I-Pace набрали 86,5 и 86 процентов соответственно. Электрическая начинка избавляет от проблем с маслом и топливной системой, но подкидывает сложности с программным обеспечением. Иногда проблемы с электрикой авто превращают технологичный кроссовер в недвижимость до полной перезагрузки системы в дилерском центре.

Сводные данные по моделям

Модель автомобиля Индекс надежности
Lexus RX (2016 — 2022) 97,9%
BMW X5 бензин/гибрид (с 2018) 96,2%
Range Rover Sport (2014 — 2022) 94,9%
Land Rover Defender (с 2020) 94,6%
Volvo XC90 (с 2015) 90,9%

Разрыв между новым российским премиум автомобилем и западными аналогами постепенно сокращается в вопросах оснащения, но статистика долговечности пока остается за проверенными временем брендами. Японские машины выигрывают за счет простоты агрегатной базы, в то время как европейцы платят за усложнение конструкции частыми визитами к механику.

"Даже у лидеров рейтинга есть нюансы. Например, при покупке на вторичном рынке необходимо проверять состояние кузова и ЛКП, так как это основные статьи расходов", — объяснил эксперт Pravda.Ru Максим Терехов.

Ответы на популярные вопросы

Чему ломаться в Lexus RX?

Слабые места включают декоративные элементы кузова, систему кондиционирования воздуха и вспомогательные электронные модули.

Почему дизельные BMW X5 менее надежны?

Дизельные агрегаты чаще страдают от проблем с качеством топлива и сложной системой очистки выхлопных газов.

Как быстро чинят Range Rover Sport?

Согласно опросам, 79 процентов всех поломок устраняются сервисными центрами в течение одних суток.

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Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, логист Денис Крылов, специалист по детейлингу Максим Терехов
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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