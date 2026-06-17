Дорожные камеры поумнеют с 1 июля: нейросеть найдёт то, что скрыто от глаз инспектора

Лето готовит для российских водителей серьезные перемены: с 1 июля правила дорожного контроля меняются настолько, что старые привычки могут в один миг опустошить кошелек. Гаджеты в руках, парковка и даже внешний вид стекол теперь попадают под всевидящее око умных систем. Рассказываем, к чему стоит готовиться уже сейчас, чтобы не собирать "письма счастья" за каждым поворотом.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Камера видеонаблюдения над трассой

Автоматический контроль тонировки

Эра ручных замеров светопропускания стекол портативными приборами уходит в прошлое. С середины лета на дорогах развернут сеть автоматизированных комплексов, способных дистанционно определять плотность тонировки. Теперь инспектору не нужно останавливать машину и прикладывать датчик к стеклу — камера сделает замер в потоке и автоматически сформирует постановление на 500 рублей.

"Автоматика работает беспристрастно, но владельцам подержанных авто стоит быть внимательнее: если на машине есть старая пленка или наклейки, лучше заранее проверить их на соответствие ГОСТу. Ошибки системы возможны, но оспаривать их будет сложнее, чем обычный протокол", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Запрет на телефоны в руках

Правила использования гаджетов за рулем стали максимально жесткими. С 1 июля вводится полный запрет на любое ручное манипулирование устройствами. Это означает, что водитель не имеет права даже держать телефон в ладони, не говоря уже о наборе сообщений или пролистывании ленты новостей. Допустимым считается использование техники только через беспроводную гарнитуру или если смартфон зафиксирован в специальном держателе на панели приборов.

За игнорирование этой нормы предусмотрен штраф в 1500 рублей. Стоит учитывать, что камеры нового поколения научились распознавать характерный наклон головы водителя и наличие посторонних предметов в руках даже через лобовое стекло, что делает риск получения "письма счастья" почти гарантированным при каждой попытке проверить мессенджер в пробке.

Жесткие санкции за выезд на встречную полосу

Одним из самых дорогих нарушений становится выезд на полосу встречного движения. Если раньше многие надеялись на отсутствие патруля, то теперь контроль передают камерам. За первое зафиксированное нарушение придется заплатить 7500 рублей. Повторный проступок в течение двенадцати месяцев грозит уже не просто штрафом, а лишением водительского удостоверения на срок до одного года. Причем юридическая чистота авто в данном случае не поможет — наказание несет именно тот, кто находился за рулем.

"Штраф в 7,5 тысячи рублей — это серьезный барьер, но лишение прав за повторный выезд пугает водителей еще сильнее. Камеры видеофиксации теперь работают в связке с нейросетями, которые безошибочно отделяют случайный наезд на линию от намеренного обгона", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.

Единый штраф за парковку по всей стране

Региональный разнобой в стоимости неоплаченной парковки уходит в прошлое. Вводится единый федеральный тариф — 3500 рублей. Система контроля становится предельно оперативной: у водителя есть всего 15 минут с момента остановки, чтобы произвести оплату. Если транзакция не прошла или была совершена позже, штраф выпишут автоматически. Это нововведение призвано дисциплинировать трафик в крупных городах и стандартизировать расходы автовладельцев.

Легальная покупка "красивых" номеров

Завершает список нововведений легализация рынка государственных регистрационных знаков. С 1 июля запускается механизм, позволяющий выбрать и зарезервировать желаемую комбинацию цифр и букв через портал Госуслуг. Это прямая интеграция с базами данных МВД, которая должна искоренить серые схемы перепродажи номеров через посредников. Полностью система заработает к лету 2026 года, но подготовительные этапы и возможность бронирования открываются уже сейчас.

"Легальная покупка номеров — это правильный шаг, который пополнит бюджет, а не карманы перекупов. Однако водителям не стоит забывать о техническом состоянии машин, ведь даже с красивым номером можно встать на трассе из-за некачественного топлива, которое сейчас активно проникает на рынок", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Нарушение / Действие Новые условия и штрафы Использование смартфона в руках 1 500 рублей Выезд на "встречку" (первичный) 7 500 рублей Неоплата парковки (единый тариф) 3 500 рублей Тонировка не по ГОСТу 500 рублей (автофиксация)

Ответы на популярные вопросы

Можно ли использовать навигатор в телефоне, если он лежит на соседнем сиденье?

Нет, брать телефон в руки для смены маршрута или просмотра карты запрещено. Устройство должно быть закреплено в держателе. Как быстро нужно оплатить парковку, чтобы не получить штраф?

На оплату отводится ровно 15 минут с момента фиксации остановки автомобиля в зоне платной парковки. Правда ли, что камеры теперь видят тонировку на расстоянии?

Да, новые комплексы используют оптические сенсоры, которые анализируют степень прозрачности стекол в автоматическом режиме без участия человека. Когда можно будет официально купить номер с особыми буквами?

Механизм резервирования через Госуслуги начинает работать поэтапно с июля, а полноценный запуск системы запланирован на 2026 год.

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