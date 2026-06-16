Дачный сезон начался, а дороги раскисли: эти шесть моделей пройдут там, где другие сядут на брюхо

Выезд на дачу в межсезонье для многих владельцев легковых машин превращается в лотерею: проедет или застрянет. Глубокие колеи, размытый грунт и скрытые под лужами ямы требуют от автомобиля не только высокого клиренса, но и специфической выносливости узлов. Эксперты сформировали список из шести моделей, которые наиболее приспособлены к российскому бездорожью и при этом не разоряют владельца на этапе обслуживания.

Фото: Wikipedia by Milhouse35, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Renault Duster

Лидеры российского бездорожья: классика против комфорта

Для тех, кому нужно добираться до участка по самому "тяжелому" месиву, бесспорными фаворитами остаются представители отечественного автопрома. Lada Niva Legend и её усиленная модификация Bronto — это машины, созданные специально для условий, где дороги существуют только на карте. Их главное преимущество заключается в простоте конструкции и коротких свесах кузова, что позволяет штурмовать крутые подъемы и глубокие рвы.

"Классическая 'Нива' до сих пор остается практически безальтернативным вариантом по проходимости в своем ценовом сегменте. Однако покупатель должен понимать, что за вездеходные качества придется платить аскетичным салоном и постоянным вниманием к техническому состоянию агрегатов", — отметил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Более цивилизованный вариант — Lada Niva Travel. Эта модель предлагает тот же честный полный привод, но в более современной обертке с продуманной эргономикой. Тем не менее, выбирая между новым отечественным внедорожником и машиной с пробегом, важно учитывать грядущие траты на запчасти, которые могут существенно различаться в зависимости от года выпуска.

Иномарки для дачи: надежность и практичность

Если дачный маршрут включает не только грязевые ванны, но и длительные перегоны по трассе, стоит присмотреться к Renault Duster или Nissan Terrano. Эти кроссоверы давно получили статус "народных" благодаря выносливой подвеске, которую сложно "пробить" даже на серьезных выбоинах. Муфта полного привода у этих моделей перегревается неохотно, что позволяет уверенно двигаться по вязкому грунту.

"При покупке возрастного полноприводного кроссовера обязательно проверьте состояние масла в муфте и редукторах. Нередко владельцы забывают об их обслуживании, что приводит к дорогостоящему ремонту всей трансмиссии", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Для тех, кто предпочитает более городские решения, подходящим вариантом станут Hyundai Creta или её аналог Solaris HC. Они обладают достаточным просветом для большинства проселочных дорог, но требуют регулярной диагностики состояния мотора. Чтобы вовремя заметить износ агрегатов без визита в сервис, иногда достаточно провести простой бумажный тест масляной капли.

Тяжелая артиллерия: рама и полный привод

Когда дача находится там, где трактор — единственный сосед, требуются рамные внедорожники. Mitsubishi Pajero IV поколения считается эталоном надежности в классе, но его содержание требует плотного кошелька из-за расхода топлива и стоимости оригинальных компонентов. Схожий по духу УАЗ "Патриот" подкупает огромным багажником и феноменальной проходимостью, хотя вопросы к качеству сборки и уровню комфорта остаются актуальными.

"Внедорожный тюнинг часто толкает владельцев на установку силовых обвесов или огромных колес. Помните, что любые изменения в конструкцию должны быть узаконены, иначе встреча с инспектором может закончиться аннулированием регистрации", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Модель автомобиля Главное преимущество для дачника Lada Niva Legend Максимальная проходимость за минимальную цену Renault Duster Баланс между комфортом на трассе и внедорожными качествами УАЗ Патриот Огромный багажник и отличная геометрическая проходимость Hyundai Creta Удобство городской эксплуатации и достаточный клиренс

Ответы на популярные вопросы о дачных авто

Какой дорожный просвет считается минимальным для поездок по распутице?

Для уверенного движения по колее желательно иметь клиренс не менее 180-200 мм. На седанах с просветом 150-160 мм велик риск сесть "на брюхо" или повредить бамперы. Нужен ли обязательно полный привод (4WD) для дачи?

Если дорога к участку не имеет твердого покрытия и раскисает после каждого дождя, 4WD критически важен. Для укатанной грунтовки обычно хватает переднего привода и хорошей резины. На что обратить внимание при выборе подержанного внедорожника?

В первую очередь проверяйте кузов на предмет серьезной коррозии и раму (если она есть). Также важно состояние раздаточной коробки и отсутствие течей из мостов. Как пластиковый обвес помогает на бездорожье?

Некрашеный пластик по периметру кузова защищает металл и лакокрасочное покрытие от царапин ветками и сколов от камней, вылетающих из-под колес.

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