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Рынок топлива в России изменился: новые допуски для заводов заставят водителей проверять чеки

Авто

Российские водители привыкли считать, что на каждой АЗС реализуется исключительно топливо класса Евро-5, однако ситуация на рынке меняется. С осени 2025 года правительство официально разрешило нефтеперерабатывающим заводам при необходимости снижать экологический стандарт бензина и дизеля до диапазона Евро-3.

Заправочный пистолет в баке, крупный план счетчика на АЗС с ценой
Фото: https://unsplash.com by fr0ggy5 is licensed under Free
Заправочный пистолет в баке, крупный план счетчика на АЗС с ценой

Для владельцев современных машин это может обернуться серьезными проблемами: от быстрого выхода из строя катализаторов из-за высокой концентрации серы до поломки мотора вследствие применения нежелательных присадок, таких как ММА.

Методы проверки качества топлива на АЗС

Как сообщает издание 110km.ru, первый и наиболее достоверный способ подтвердить класс горючего — изучить паспорт качества. Этот документ обязан находиться в "уголке потребителя" или выдаваться оператором по требованию. В графе "Экологический класс" или "Обозначение топлива" ищите маркировку "К5". Обязательно проверяйте дату выдачи бумаги: документ оформляется на каждую новую партию и сохраняет актуальность не более 10 суток. 

Вторым ориентиром служит кассовый чек. Законодательство обязывает АЗС печатать наименование продукта с указанием класса, например "АИ-95-К5" или "ДТ-З-К5". Еще один вариант — осмотр наклеек на топливораздаточной колонке или рукоятке пистолета, где также должен стоять индекс "К5". При отсутствии такой маркировки или наличии сомнительных значений от заправки лучше отказаться, чтобы не довести двигатель до критического состояния.

"Основная сложность заключается в том, что обычный водитель на глаз не определит химический состав горючего. Если в паспорт качества внесена недостоверная информация, единственной защитой остается репутация бренда и централизованный контроль качества, характерный для крупных нефтяных компаний", -- отметил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт Антон Воробьев.

Репутация бренда как главный фильтр

Статус самой заправки зачастую определяет безопасность сделки. Федеральные сети контролируют соответствие нефтепродуктов стандартам на всех этапах логистики. В то же время на малоизвестных АЗС, особенно за пределами крупных магистралей, вероятность покупки контрафактного ресурса, не соответствующего заявленному классу, возрастает многократно.  Текущий допуск производства топлива с повышенным содержанием серы введен временно для исключения дефицита предложения, при этом на экспорт в страны ЕАЭС такие продукты не отправляются.

Ответы на популярные вопросы о качестве топлива

Насколько вреден бензин Евро-3 для современных моторов?

Высокое содержание серы в Евро-3 приводит к быстрому загрязнению и выходу из строя каталитического нейтрализатора, а также к ускоренному износу элементов топливной системы.

Действительно ли все заправки перешли на новый стандарт?

Нет, разрешено выпускать топливо с пониженным классом только отдельным заводам по особому распоряжению правительства для поддержания баланса на внутреннем рынке.

Что делать, если в чеке не указан класс топлива?

Отсутствие маркировки в фискальном документе является нарушением правил торговли; в такой ситуации рекомендуется отказаться от покупки и обратиться в контролирующие органы.

Как быстро проверить качество на месте?

Основными инструментами являются паспорт качества на конкретную партию товара, маркировка на колонке и информация о классе горючего в кассовом чеке.

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