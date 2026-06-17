Смерть двигателя за копейки: как отличить оригинальное масло от очищенной отработки

Прозрачная и чистая на вид жидкость в новой канистре может оказаться отработанным составом, который прошел через систему фильтров. Раньше для подделок использовали дешевые технические смеси, но теперь производство контрафакта перешло на закупку слитого масла у сервисов. Это решение позволяет снизить затраты до минимума, создавая серьезные риски для двигателей.

Фото: sigaus. es by SIGAUS, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Моторное масло

Откуда берется чистое б/у масло

Технология базовой очистки пришла из практики крупных автопарков. Чтобы не тратить лишнее на регулярное обслуживание простых моторов, предприятия закупают специальные установки. Машина прогоняет старую смазку через каскад фильтров, убирает механическую взвесь и осветляет потемневшую жидкость. На выходе получается продукт, который внешне трудно отличить от нового. В него могут добавить присадки, но чаще этого не делают вовсе.

"Отработка — это химический бульон с продуктами окисленного горючего. Даже после самой тщательной фильтрации в жидкости остается высокая кислотность, которая буквально разъедает внутренние детали двигателя", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Производители нелегального товара быстро подхватили идею. Они собирают старое масло на станциях технического обслуживания, где мастерам выгодно избавиться от отходов без лишних трат. После обработки такая жидкость разливается по брендированным канистрам. Весь этот процесс занимает минимум времени, а оборудование способно выдавать сотни литров очищенной смеси в час.

Характеристика Очищенная отработка Внешний вид Светло-желтый, прозрачный Запах Легкий аромат гари или копоти Кислотность Экстремально высокая

Как обнаружить подвох при покупке

Первым делом нужно изучить упаковку. Тот самый секрет кроется в деталях: швы на пластике должны быть ровными, а крышка — плотно прилегать к кольцу. Производители контрафакта часто экономят на качестве печати этикеток. Если буквы смазаны или цвета выглядят блеклыми, это повод для сомнений в качестве товара. Любая ошибка в оформлении выдает подделку.

"При вскрытии емкости нужно сразу проверить аромат. Настоящая синтетика пахнет ровно, с легким оттенком химии. Если почувствовали хоть каплю запаха горелого — заливать такое в машину нельзя", — отметил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

На деле же выходит, что обычный тест на бумаге тоже помогает. Капля очищенного масла на светлом листе может оставить едва заметный темный ореол или мельчайшие точки, которые не видны в канистре. С этим стоит быть аккуратнее, ведь даже один неверный вариант выбора смазки может привести к капитальному ремонту мотора.

"Подобные суррогаты ведут себя непредсказуемо. При нагреве они могут мгновенно потерять вязкость или, наоборот, превратиться в густой деготь, забивающий каналы", — подчеркнул специально для Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Если смотреть на вещи проще, надежный способ защиты — покупка в крупных сетях или у официальных представителей бренда. Если сомнения возникли уже после заливки, нужно следить за цветом на щупе. Стремительное потемнение через пару сотен километров или резкое изменение уровня указывают на то, что это была плохая деталь обслуживания. В такой ситуации лучше слить жидкость и заменить ее на проверенную.

Ответы на популярные вопросы о моторном масле

Как быстро портится мотор от очищенной отработки?

Все зависит от режима нагрузки. В городском цикле с пробками кислотная среда может повредить вкладыши и кольца за несколько тысяч километров пути.

Помогает ли проверка кода на этикетке?

Да, это рабочий метод, но современные изготовители подделок часто копируют даже рабочие проверочные сайты, поэтому упаковку нужно осматривать комплексно.

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