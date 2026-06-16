Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Терпение Тегерана на исходе: провокации в Ливане обернулись угрозой прямого столкновения с Израилем
От первого саженца до сочных гроздей: как вырастить свой виноград, потратив минимум усилий
Белый больше не выглядит скучно: модные сочетания лета меняют представление о классике
Эта космическая авария поразила NASA: бешеный поток осколков долетит до дальних уголков
Город-призрак подо льдом: находка в Гренландии напомнила о самом дерзком плане Пентагона
Продал вещь — потерял всё: как мошенники оформляют кредиты через ссылку на Авито
Правило пяти предметов: как за 10 минут превратить захламленную комнату в интерьер с обложки
Отпуск закончится, а силы останутся: девять привычек превращают поездку в настоящую перезагрузку
Ученые десятилетиями ходили мимо: в Албании археологи столкнулись с невероятной находкой

Гаражные ритуалы со стажем: превратили привычный утренний прогрев мотора в фатальную ошибку

Авто

Традиция часами молотить поршнями на парковке в ожидании заветного тепла — это технический рудимент, застрявший в головах водителей со времен дефицитных запчастей и карбюраторных монстров. Современный инжиниринг давно превратил прогрев в летний полдень из необходимости в пустую трату бензина и ресурса. Железо стало точнее, электроника — умнее, а ритуалы "гаражных мудрецов" лишь отравляют воздух и бюджет автовладельца.

Nissan Juke Tekna+
Фото: commons.wikimedia.org by Vauxford, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Nissan Juke Tekna+

Смерть карбюраторного мифа

Раньше зазоры в металле напоминали щели в старом деревенском заборе, а масло при комнатной температуре походило на густой деготь. Современные надежные машины используют синтетику, которая остается текучей даже в морозы, не говоря уже про июльский зной. Блок управления двигателем (ECU) мгновенно подбирает смесь. Мотор не нуждается в стоянии на месте — он хочет ехать.

Летом достаточно 30-60 секунд. За это время масляный насос прогонит смазку по всем узким каналам. Больше — вредно. Холостой ход — это режим масляного голодания для ряда узлов на низких оборотах. Двигатель быстрее и правильнее прогревается под умеренной нагрузкой в движении. Главное — не пытаться подражать пилотам Формулы-1 первые пять минут пути.

"Летом избыточный прогрев — это просто сжигание денег. Современная поршневая группа рассчитана на быстрый старт. Главное — следить за чистотой системы, ведь плохое качество топлива убивает катализатор быстрее, чем холодный пуск", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Ловушка для турбомоторов

Для владельцев машин с наддувом долгий простой на холостых — прямая дорога в сервис. Без нагрузки в турбокомпрессоре не создается нужного давления, которое удерживает смазку внутри лабиринтных уплотнений. Результат — масло начинает потихоньку сопливить во впускной тракт. Если игнорировать симптомы, скоро придется изучать, как вязкость масла 5W-40 влияет на изношенный агрегат.

Вместо того чтобы коптить небо во дворе, лучше потратить время на визуальный осмотр. Короткий тест масла бумагой расскажет о моторе больше, чем десять минут прослушивания его работы на стоянке. Двигатель — это атлет. Ему нужна разминка на ходу, а не сидение на лавке в душной раздевалке.

Режим работы Последствия летом
Холостой ход (> 5 мин) Коксование колец, нагар на свечах, утечки масла в турбине.
Спокойная езда (сразу) Равномерный нагрев всех узлов, очистка камер сгорания.

"С точки зрения механики, долгая работа на холостых ведет к образованию отложений. Особенно опасно это сейчас, когда из-за отката к нормам Евро-3 качество горючего на некоторых заправках стало непредсказуемым", — подчеркнул автослесарь Денис Хромов.

Логика трансмиссии: АКПП против механики

Коробка передач греется медленнее двигателя. В механике достаточно просто не рвать кулису. В классическом автомате с гидротрансформатором логика иная. Здесь масло — это и смазка, и рабочее тело. Если ночью было зябко, стоит включить Drive, зажать тормоз и постоять 15 секунд. Это заставит жидкость циркулировать под давлением. После чего — плавный старт.

Помните: подвеска, амортизаторы и шины не греются на месте вообще. Резина достигает штатной цепкости только на ходу. Пока вы стоите, грея мотор до мифических 90 градусов, ваши колеса остаются "дубовыми", а амортизаторы — сонными. Движение — единственный способ пробудить машину целиком.

"Люди часто забывают, что трансмиссионное масло требует бережного отношения в первые километры. Даже если мотор горячий, резкий старт может прикончить пакеты фрикционов в АКПП", — отметил логист и аналитик Денис Крылов.

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли ждать, пока упадут обороты двигателя?

Желательно. Когда стрелка тахометра опустилась с "прогревочных" 1200-1500 до стандартных 800-900, электроника сигнализирует: катализатор готов к работе, смесь стабилизирована. Обычно это занимает не более минуты.

Вредит ли короткий прогрев ресурсу двигателя?

Напротив. Длительный прогрев на месте увеличивает количество моточасов без реального пробега, что сокращает интервал замены масла и забивает поршневые канавки нагаром.

Что делать, если на улице +30?

Завел, пристегнулся, включил музыку — поехал. В такую жару масло и так имеет идеальную текучесть. Главное в этом случае — не нагружать систему охлаждения экстремальными режимами сразу после старта.

Читайте также

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автослесарь Денис Хромов, логист и аналитик Денис Крылов
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Хвощ приходит не просто так: участок сам создаёт условия, в которых сорняк чувствует себя хозяином
Садоводство, цветоводство
Хвощ приходит не просто так: участок сам создаёт условия, в которых сорняк чувствует себя хозяином
Экономический тупик в Ереване: принятые Москвой меры лишили республику колоссальной доли доходов
Экономика и бизнес
Экономический тупик в Ереване: принятые Москвой меры лишили республику колоссальной доли доходов
Популярное
Гоняется за вами ради тени: вот чем грозит встреча с 7-сантиметровым кошмаром наших степей

Столкновение с этим быстрым существом в степных регионах часто вызывает панику, однако истинные мотивы его поведения далеки от желания навредить человеку.

Гоняется за вами ради тени: вот чем грозит встреча с 7-сантиметровым кошмаром наших степей
Театр одного актера во Франции: дерзкая попытка Зеленского подменить хозяев саммита обернулась позором
Театр одного актера во Франции: дерзкая попытка Зеленского подменить хозяев саммита обернулась позором
Конец дипломатии в Европе: неосторожная фраза офицера ФРГ поставила под удар западные столицы
Российский фрегат произвёл предупредительные выстрелы по британскому судну в Ла-Манше
Позиция Евросоюза предопределила кадровый кризис в ВСУ Любовь Степушова
Идеальный сосед для вашего сада: цветок, который завораживает с первого взгляда
Рынок овощей треснул по швам: масштабы внутреннего производства превысили самые смелые ожидания
Эффект омоложения без уколов: как новые брови визуально убирают усталость и возраст
Эффект омоложения без уколов: как новые брови визуально убирают усталость и возраст
Последние материалы
Отпуск закончится, а силы останутся: девять привычек превращают поездку в настоящую перезагрузку
Ученые десятилетиями ходили мимо: в Албании археологи столкнулись с невероятной находкой
Гаражные ритуалы со стажем: превратили привычный утренний прогрев мотора в фатальную ошибку
Старый порох превратил ракеты в болванки: в Киеве пожинают плоды страсти к опасной экономии
Узкий коридор — не приговор: 7 дизайнерских приемов, которые "раздвинут" стены за выходные
Садовый мусор оказался золотым запасом: спиленные ветки заменят десятки дачных покупок
Процесс выпечки треснул по швам: простой рецепт шоколадного пирога на плите за 30 минут
Розовое облако вместо сорняков: этот гигантский многолетник украсит сад до самой осени
Ошибка на поводке: привычный часовой выгул собаки оказался неэффективной нагрузкой
Верните кухне первозданный блеск: натуральный реагент удалил нагар без единой царапины
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.