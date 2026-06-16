Заправка полного бака теперь под запретом: водителей массово перевели на жесткую норму выдачи

Сеть АЗС "Татнефть" ввела жесткие лимиты на продажу бензина и дизельного топлива по всей стране. Ограничения коснулись не только объема заправки "в одни руки", но и способов оплаты: на многих станциях перестали принимать банковские карты, требуя исключительно наличный расчет. Ситуация уже спровоцировала очереди в отдельных регионах, так как владельцам легковых авто разрешают заливать в бак не более 30 литров топлива за один визит.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина заправляет машину

Лимиты в литрах: сколько отдают в одни руки

Первые сообщения о дефиците и санкциях против потребителей начали поступать из регионов Урала. В Челябинске на заправках "Татнефти" появились официальные уведомления: заправить легковой автомобиль бензином можно максимум на 30 литров. Аналогичный порог установлен для дизельного топлива для легкового транспорта. Грузовикам повезло чуть больше — их лимит составляет 300 литров.

Ограничения носят массовый характер. Представители горячей линии компании подтвердили "Интерфаксу", что особый режим работы введен во всей сети. Это означает, что даже в крупных городах водители могут столкнуться с отказом заправить полный бак, если объем емкости превышает установленную квоту.

Проблемы с оплатой и технические причины

Помимо дефицита самого ресурса, автовладельцы столкнулись с финансовым барьером. Операторы АЗС сообщают, что по техническим причинам расчет возможен только наличными деньгами. Это создает дополнительные неудобства, так как многие современные водители привыкли пользоваться бесконтактной оплатой или топливными картами.

"Если вы планируете дальнюю поездку, обязательно держите при себе запас наличности. В периоды технических сбоев или изменения логистических цепочек именно наличные становятся единственной гарантией того, что вы сможете уехать с заправки", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Сбои в работе банковских терминалов официально объясняются "техническими сложностями", однако синхронное введение лимитов на отпуск топлива и переход на "кэш" заставляет экспертов сомневаться в случайности этих событий. Если вовремя не провести диагностику систем распределения, подобные заминки могут стать системными.

Ситуация на рынке и дефицит у частников

Проблемы с наличием горючего фиксируются не только у крупного татарстанского ритейлера. Ранее ограничения были введены в Хабаровском крае (Советско-Гаванский и Ванинский районы), но там под удар попали небольшие частные сети. Крупные игроки рынка в том регионе пока справляются с нагрузкой.

"Любое ограничение предложения на фоне стабильного спроса ведет к росту социальной напряженности. Главное здесь — не поддаваться панике и не закупать топливо впрок в небезопасную тару, что часто делают водители, опасаясь дальнейшего роста цен или дефицита", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Причиной временных трудностей называют сезонные и внеплановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Пока заводы стоят на профилактике, логистика топлива усложняется, что сразу отражается на конечном потребителе. Тем, кто боится переплачивать или столкнуться с поломками из-за некачественного суррогата, стоит помнить, что даже современная Lada Vesta или подержанная иномарка крайне чувствительны к качеству присадок в бензине.

Ответы на популярные вопросы водителей

1. Во всех ли регионах действуют ограничения? Да, по официальному заявлению "Татнефти", ограничения затронули всю сеть заправочных станций компании. Да, по официальному заявлению "Татнефти", ограничения затронули всю сеть заправочных станций компании. 2. Можно ли расплатиться банковской картой? На текущий момент большинство станций сети принимает к оплате только наличные деньги из-за технических сбоев. 3. С чем связаны такие меры? Основными причинами называют внеплановые ремонты на НПЗ и технические проблемы с оборудованием на самих АЗС. 4. Когда снимут ограничения на объем топлива? Сроки снятия лимитов в компании пока не называют, обозначая их как временные до стабилизации ситуации с поставками.

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