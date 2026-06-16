Семейный корабль за цену кроссовера: самые доступные новые минивэны на рынке России

Сегмент семейных и корпоративных перевозок в России переживает трансформацию. На смену привычным европейским моделям приходят локализованные решения и китайский импорт. Спрос на многоместные машины сохраняется, несмотря на доминирование кроссоверов. Эксперты выделили пять самых доступных минивэнов текущего сезона.

Фото: motor.ru is licensed under Free More info Sollers SF1

Локальный старт Sollers SF1

Рынок минивэнов открывает Sollers SF1. Машина предлагает семь мест по цене от 2 250 000 рублей. Конструкция проста: задний привод, полуторалитровый турбомотор на 136 сил и пятиступенчатая механика. Это рабочая лошадка без излишеств, рассчитанная на малый бизнес и большие семьи. Внутри установлены раздельные кресла второго ряда, что облегчает проход на галерку.

"Sollers пытается занять пустующую нишу утилитарных перевозчиков. Модель SF1 — это в первую очередь инструмент для работы, где важна стоимость владения, а не изыски дизайна", — объяснил специально для Pravda.Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Базовая комплектация включает подушки безопасности, кондиционер и парктроники. Машина не претендует на лавры технологического лидера, но выигрывает за счет цены и доступности сервиса. По своим характеристикам она напоминает классические азиатские фургоны, переделанные под пассажирские нужды.

Китайский прагматизм BAW MPV M7

BAW MPV M7 оценивается в 2 590 000 рублей за пассажирскую версию. Здесь установлен двухлитровый атмосферный двигатель мощностью 144 лошадиные силы. В отличие от самого дешевого конкурента, этот автомобиль комплектуется классическим восьмиступенчатым автоматом. Это делает перемещение в городских пробках значительно комфортнее.

Модель Стартовая цена (руб.) Sollers SF1 2 250 000 BAW MPV M7 2 590 000 SKM M7 2 945 000 Forthing Yacht 3 400 000 Haima 7x 3 600 000

Список опций шире: камера заднего вида, бесключевой доступ и мультимедиа с экраном 10.25 дюйма. Модель часто выбирают для корпоративных парков, где требуется сочетание выносливого мотора и автоматической трансмиссии. Надежность бензиновых агрегатов в этом сегменте остается решающим фактором.

Тольяттинский проект SKM M7

За 2 945 000 рублей дилеры предлагают SKM M7, который выпускается на мощностях подразделения АвтоВАЗа — ВИС-Авто. Технически это атмосферный двухлитровый агрегат на 137 сил и механическая коробка. Машина получила цифровую приборную панель и дополнительный отопитель для задних пассажиров, что критично для российского климата.

"Наличие двух контуров кондиционирования и обогрева в SKM M7 — правильное решение для нашего рынка. Это повышает шансы автомобиля на выживание в северных регионах", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Модель поставляется в фиксированной версии Комфорт. В нее включены датчик света, складные сиденья третьего ряда и мультимедийный комплекс. Появление таких машин в Тольятти свидетельствует о попытке завода диверсифицировать модельную линейку в сторону коммерческого транспорта.

Премиальный налет Forthing Yacht

Forthing Yacht за 3 400 000 рублей меняет философию эконом-класса на более высокий уровень отделки. Под капотом стоит двигатель Mitsubishi объемом 1.5 литра, выдающий до 197 лошадиных сил. В паре с ним трудится робот Magna. Автомобиль отличается развитой системой безопасности, включая боковые шторки для всех рядов. Для тех, кто ищет комфорт, предусмотрен панорамный люк и климат-контроль. Сравнение с японскими аналогами показывает, что китайский Yacht выигрывает в богатстве отделки за те же деньги. В салоне предусмотрены USB-порты для каждого пассажира, что превращает машину в мобильный офис.

Технологии Haima 7x

Замыкает список Haima 7x ценой от 3 600 000 рублей. Это самый мощный представитель подборки — 182 силы и классический шестиступенчатый автомат. Модель насыщена электроникой: от камер кругового обзора до голосового управления, которое распознает команды даже с последнего ряда сидений.

"Высокая цена Haima 7x обусловлена сложной электроникой. Для покупателя это означает риск дорогостоящего ремонта проводки при неправильной эксплуатации вне дилерских центров", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семенов.

Панорамная крыша, багажник с электроприводом и адаптивная акустическая система делают этот автомобиль наиболее близким к классу семейных лайнеров. Несмотря на цену, модель находит своего клиента среди тех, кто не готов пересаживаться на кроссоверы из-за ограниченного пространства салона последних.

Ответы на популярные вопросы о дешевых минивэнах

Почему минивэны стоят дороже кроссоверов?

Минивэны имеют специфический кузов с большой площадью остекления и сложной системой трансформации салона. Это увеличивает затраты на производство и материалы отделки.

Какие коробки передач надежнее в этом сегменте?

Классические гидромеханические автоматы, как у Haima или BAW, считаются более ресурсными при больших нагрузках, чем роботы или бюджетная механика.

Нужны ли минивэнам премиальные опции?

Для корпоративных перевозок важны комфорт пассажиров и мультимедиа, тогда как частные владельцы чаще смотрят на системы безопасности и обогревы.

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