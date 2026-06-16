Семейный корабль за цену кроссовера: самые доступные новые минивэны на рынке России

Сегмент семейных и корпоративных перевозок в России переживает трансформацию. На смену привычным европейским моделям приходят локализованные решения и китайский импорт. Спрос на многоместные машины сохраняется, несмотря на доминирование кроссоверов. Эксперты выделили пять самых доступных минивэнов текущего сезона.
Рынок минивэнов открывает Sollers SF1. Машина предлагает семь мест по цене от 2 250 000 рублей. Конструкция проста: задний привод, полуторалитровый турбомотор на 136 сил и пятиступенчатая механика. Это рабочая лошадка без излишеств, рассчитанная на малый бизнес и большие семьи. Внутри установлены раздельные кресла второго ряда, что облегчает проход на галерку.
"Sollers пытается занять пустующую нишу утилитарных перевозчиков. Модель SF1 — это в первую очередь инструмент для работы, где важна стоимость владения, а не изыски дизайна", — объяснил специально для Pravda.Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.
Базовая комплектация включает подушки безопасности, кондиционер и парктроники. Машина не претендует на лавры технологического лидера, но выигрывает за счет цены и доступности сервиса. По своим характеристикам она напоминает классические азиатские фургоны, переделанные под пассажирские нужды.
BAW MPV M7 оценивается в 2 590 000 рублей за пассажирскую версию. Здесь установлен двухлитровый атмосферный двигатель мощностью 144 лошадиные силы. В отличие от самого дешевого конкурента, этот автомобиль комплектуется классическим восьмиступенчатым автоматом. Это делает перемещение в городских пробках значительно комфортнее.
|Модель
|Стартовая цена (руб.)
|Sollers SF1
|2 250 000
|BAW MPV M7
|2 590 000
|SKM M7
|2 945 000
|Forthing Yacht
|3 400 000
|Haima 7x
|3 600 000
Список опций шире: камера заднего вида, бесключевой доступ и мультимедиа с экраном 10.25 дюйма. Модель часто выбирают для корпоративных парков, где требуется сочетание выносливого мотора и автоматической трансмиссии. Надежность бензиновых агрегатов в этом сегменте остается решающим фактором.
За 2 945 000 рублей дилеры предлагают SKM M7, который выпускается на мощностях подразделения АвтоВАЗа — ВИС-Авто. Технически это атмосферный двухлитровый агрегат на 137 сил и механическая коробка. Машина получила цифровую приборную панель и дополнительный отопитель для задних пассажиров, что критично для российского климата.
"Наличие двух контуров кондиционирования и обогрева в SKM M7 — правильное решение для нашего рынка. Это повышает шансы автомобиля на выживание в северных регионах", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.
Модель поставляется в фиксированной версии Комфорт. В нее включены датчик света, складные сиденья третьего ряда и мультимедийный комплекс. Появление таких машин в Тольятти свидетельствует о попытке завода диверсифицировать модельную линейку в сторону коммерческого транспорта.
Forthing Yacht за 3 400 000 рублей меняет философию эконом-класса на более высокий уровень отделки. Под капотом стоит двигатель Mitsubishi объемом 1.5 литра, выдающий до 197 лошадиных сил. В паре с ним трудится робот Magna. Автомобиль отличается развитой системой безопасности, включая боковые шторки для всех рядов. Для тех, кто ищет комфорт, предусмотрен панорамный люк и климат-контроль. Сравнение с японскими аналогами показывает, что китайский Yacht выигрывает в богатстве отделки за те же деньги. В салоне предусмотрены USB-порты для каждого пассажира, что превращает машину в мобильный офис.
Замыкает список Haima 7x ценой от 3 600 000 рублей. Это самый мощный представитель подборки — 182 силы и классический шестиступенчатый автомат. Модель насыщена электроникой: от камер кругового обзора до голосового управления, которое распознает команды даже с последнего ряда сидений.
"Высокая цена Haima 7x обусловлена сложной электроникой. Для покупателя это означает риск дорогостоящего ремонта проводки при неправильной эксплуатации вне дилерских центров", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семенов.
Панорамная крыша, багажник с электроприводом и адаптивная акустическая система делают этот автомобиль наиболее близким к классу семейных лайнеров. Несмотря на цену, модель находит своего клиента среди тех, кто не готов пересаживаться на кроссоверы из-за ограниченного пространства салона последних.
Минивэны имеют специфический кузов с большой площадью остекления и сложной системой трансформации салона. Это увеличивает затраты на производство и материалы отделки.
Классические гидромеханические автоматы, как у Haima или BAW, считаются более ресурсными при больших нагрузках, чем роботы или бюджетная механика.
Для корпоративных перевозок важны комфорт пассажиров и мультимедиа, тогда как частные владельцы чаще смотрят на системы безопасности и обогревы.
Минувшей ночью жилые кварталы под Тулой подверглись атаке беспилотников. Есть погибшие и пострадавшие, повреждены дома и коммерческие объекты.