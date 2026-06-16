Иномарки не получится выдавить с рынка: мировой автопром оставил себе лазейку

Россияне не останутся без иностранных автомобилей, так как создание полностью изолированной и суверенной транспортной отрасли технически невозможно, считает автор и ведущий программы "Минтранс" на Рен ТВ Вячеслав Субботин. В беседе с Pravda.Ru эксперт пояснил, что мировой автопром слишком глубоко интегрирован в глобальные производственные цепочки, чтобы одна страна могла обеспечить себя всей линейкой техники самостоятельно.

Фото: commons.wikimedia.org by Autosdeprimera, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Nissan Kicks

Ранее сообщалось о планах Минпромторга радикально изменить структуру рынка: к 2030 году доля отечественных машин в продажах должна увеличиться с текущих 40% до 80%. Власти намерены достичь этого результата за счет усиления господдержки локальных заводов и планомерного повышения утилизационного сбора. Предполагается, что рост налоговой нагрузки сделает зарубежные модели менее доступными для массового покупателя, вынуждая его выбирать продукцию российских марок. Однако эксперты напоминают, что даже при таком давлении иномарки дешевле самой простой Lada Vesta продолжают поступать в страну по альтернативным каналам поставок.

Субботин подчеркнул, что сегодня ни одно предприятие в России, включая крупнейшие концерны, не выпускает полностью оригинальный продукт. По его словам, база любой модели уходит корнями в международные разработки. Например, наследие современных тольяттинских площадок связано с концерном FIAT, а историческая основа других известных заводов строилась на технологиях Opel. В условиях, когда надежный французский прототип уступил место конкуренту еще на этапе формирования советской промышленности, говорить о полной автономности сегодня не приходится.

"Мировой автопром всегда тесно интегрирован в глобальную систему, и эта взаимосвязь носит глубокий характер. Поэтому зарубежные автомобили поставлялись и будут поставляться. Говорить о полностью суверенных узлах — двигателе или шасси — невозможно", — пояснил эксперт.

Специалист добавил, что технологический прогресс не может быть заперт внутри границ одного государства, так как лучшие решения создаются в развитых центрах компетенций — США, Японии или Европе. Несмотря на активную экспансию восточных партнеров, они также во многом полагаются на заимствования и привлечение иностранных специалистов.

На этом фоне пять новых марок, готовящихся к выходу на рынок, могут столкнуться с трудностями реальной локализации. Нередко выпуск продукции сводится к простой смене логотипов на уже готовых платформах, что подтверждает слова эксперта о невозможности создания продукта вне мирового контекста. При этом дилеры находят способы обходить ограничения, благодаря чему в автосалонах появляются свежие и бюджетные иномарки из-за рубежа.

"Либо мы вообще не будем ни на чем ездить, что, по сути, невозможно, либо будем пользоваться тем, что выпускает мировой автопром. Поэтому никаких оснований для беспокойства в этом вопросе нет и быть не может", — отметил Субботин.

Даже при изменении инженерных подходов, когда конструкторы выбирают компактные турбомоторы, мировой автопром нашел хитрый способ снизить пошлины и сохранить конкурентоспособность. Таким образом, техническая невозможность полной изоляции гарантирует потребителям сохранение доступа к привычному уровню комфорта и качества, несмотря на любые административные барьеры.

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