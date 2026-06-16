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Электронный ПТС не защищает от обмана: как у покупателей машин отбирают собственность

Авто

Покупка автомобиля с "чистым" электронным ПТС (ЭПТС) больше не гарантирует отсутствие юридических проблем. Мошенники научились удалять записи о залогах и накладывать ограничения на машины, оставаясь незамеченными для обычного покупателя. В итоге новый владелец рискует получить транспортное средство, переходящее в собственность банка по решению суда или обремененное арестом, теряя при этом свои деньги. Одной проверки VIN-номера через сомнительные ссылки недостаточно — халатность при осмотре может обернуться многолетними разбирательствами.

покупка автомобиля
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
покупка автомобиля

Как мошенники обходят защиту ЭПТС

Переход на электронные паспорта задумывался для того, чтобы вывести рынок из "серой" зоны, однако преступники сменили тактику. Вместо подделки бумажных документов они переключились на манипуляции с базами данных.

Одной из наиболее опасных схем остается удаление записи о залоге. Если машина приобретена в кредит, банк обязан зафиксировать обременение в системе. Инсайдеры или технические уязвимости позволяют злоумышленникам временно "очистить" историю автомобиля, убеждая покупателя в юридической чистоте сделки.

"В ситуациях, когда покупатель не запрашивал выписку из реестра уведомлений о залоге движимого имущества, шансы спасти автомобиль через суд крайне малы. Даже если статус добросовестного приобретателя будет доказан, процесс возврата средств может затянуться на годы", — предупредила юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

Распространена и практика создания "двойников" или манипуляций с историей через несколько записей на один VIN. Покупателю могут предоставить ссылку на "правильный" ЭПТС с безупречной историей, в то время как основная запись содержит данные об арестах. Также встречаются случаи реализации "конструкторов", когда кузов с чистым VIN оснащается агрегатами от краденых или поврежденных машин. При выборе модели, которая превращает долгую дорогу в удовольствие, важно помнить: техническое состояние и юридическая чистота должны быть проверены комплексно.

"Сварочные швы на составных частях кузова — это не только признак мошенничества, но и прямая угроза жизни. При серьезном ДТП конструкция может просто сложиться по местам старых соединений", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Пять шагов для безопасной покупки

Для защиты своих интересов нельзя ограничиваться одним источником данных. Стоит помнить, что ценник на вторичном рынке заставляет продавцов идти на хитрости.

Источник проверки Что вы узнаете
Госуслуги (ЭПТС) История владения и статус паспорта
Реестр залогов ФНП Находится ли авто в кредите у банка
ГИБДД.рф Аресты, розыск, участие в ДТП
Платные агрегаторы Данные о такси, каршеринге и ремонтах

"Физический осмотр табличек с VIN-номером — такая же стандартная процедура, как и проверка маркировки шин на соответствие характеристикам авто. Если цифры на кузове вызывают сомнения, лучше отказаться от сделки, даже если документы выглядят идеальными", — пояснил автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.

Ответы на популярные вопросы о проверке авто

1. Стоит ли доверять ссылке на ЭПТС, которую прислал продавец?
Нет. Мошенники часто отправляют подставные ссылки, ведущие на визуально идентичные ресурсы. Проверяйте ЭПТС только самостоятельно через портал Госуслуг, вводя данные вручную.

2. Можно ли верить бумажному ПТС, если машина старая?
Бумажный паспорт законен, но именно его часто используют для сокрытия реальной истории. Если продавец отказывается конвертировать ПТС в электронный вид, несмотря на простоту процедуры в МФЦ, это серьезный повод для подозрений.

3. В каком реестре точнее всего видно залог автомобиля?
Запись о залоге должна быть в реестре Федеральной нотариальной палаты (reestr-zalogov.ru). Эту базу нельзя корректировать через сомнительные сервисы, поэтому она является приоритетной для проверки финансового обременения.

4. Что если данные в ЭПТС не совпадают с физическим состоянием авто?
Это сигнал о том, что пробег мог быть скорректирован или документы могут относиться к другому автомобилю. В таких случаях следует провести независимую диагностику на подъемнике и проверить состояние руля, педалей и сидений.

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Экспертная проверка: автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов, инженер-автомеханик Михаил Лазарев, юрист по страховым спорам Анастасия Гущина
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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