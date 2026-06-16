Почему в СССР солярка стоила копейки, а сегодня бьёт по карману

Дизельное топливо окончательно утратило статус дешевого "отхода производства". Еще пару десятилетий назад "солярка" была доступнее бензина, но сегодня ценники на АЗС демонстрируют обратную тенденцию: дизель стабильно обгоняет АИ-95, а в зимний период разрыв становится еще заметнее. Это изменение обусловлено жесткими экологическими требованиями и усложнением процесса переработки нефти, что прямо отражается на бюджете владельцев грузовой и легковой техники.

Фото: Freepik by Designed by Freepik АЗС

Почему дизель перестал быть дешевым

Во времена СССР "солярка" стоила существенно меньше бензина. Для примера, в 1969 году литр АИ-93 обходился автомобилисту в 95 копеек, тогда как дизельное топливо оценивалось лишь в 33 копейки. Даже в начале 2000-х годов экономия была ощутимой: при цене АИ-95 в 8 рублей 50 копеек за литр, дизель стоил всего 5 рублей 50 копеек. Однако с 2010-х годов ситуация развернулась в обратную сторону. Разница в цене объясняется переходом энергетического сектора на современные стандарты качества, которые требовали глобальной модернизации нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

"Современные требования к экологии заставили производителей отказаться от простого дизеля. Процесс глубокой гидроочистки сегодня является обязательным и дорогостоящим этапом, который попросту не может быть дешевым", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Технологическая сложность производства

Ранее дизель был продуктом первичной перегонки: его получали при разделении нефти на фракции. Бензин же требовал дополнительных ступеней — риформинга и изомеризации — для повышения октанового числа, иначе двигатель начинал детонировать. Сегодня всё иначе. В XX веке сера, содержащаяся в топливе, даже помогала: она смазывала элементы топливной аппаратуры. Теперь же избыток серы недопустим из-за строгих экологических норм Евро-5.

Современное топливо проходит сложнейшую очистку, в ходе которой содержание серы снижается в сотни раз по сравнению с советскими стандартами. Кроме того, в зимний период в состав вводят специальные депрессорно-диспергирующие присадки. Это предотвращает кристаллизацию парафинов, мешающих пуску мотора в мороз. Все эти манипуляции делают себестоимость конечного продукта на порядок выше, чем у бензина прошлого поколения.

"Водители часто сетуют на рост цен, но не учитывают, что нынешнее топливо — это высокотехнологичный продукт с набором активных добавок, которые требуют серьезных затрат на лаборатории и производство", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru автослесарь Денис Хромов.

Последствия для старой техники

Парадоксально, но глубокая очистка дизеля имеет и неприятные побочные эффекты для владельцев старой техники. Двигатели, рассчитанные на ранние виды топлива, страдали от нехватки смазывающих свойств современной "солярки". Отсутствие серы приводит к ускоренному износу плунжерных пар и форсунок. Автомобилистам приходится компенсировать это, самостоятельно добавляя в бак специальные присадки, чтобы продлить жизнь топливной системы. Стоит помнить, что выбор правильных расходников — это технический риск при выборе масла, где любые эксперименты с параметрами могут привести к поломке агрегата.

"Если владелец старого дизельного авто просто заправляет машину на АЗС без использования сторонних добавок, он рискует столкнуться с дорогим ремонтом топливной аппаратуры, так как современное топливо по химическому составу для этих моторов слишком агрессивно", — разъяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Параметр Особенности дизеля Содержание серы Минимальное (стандарт Евро-5) Процесс очистки Глубокая гидроочистка Смазывающие свойства Низкие (требуются присадки) Зимнее использование Требует депрессорных добавок

Ответы на популярные вопросы

Почему дизель стал дороже бензина?

Основная причина — переход на стандарты Евро-5, требующие многоступенчатой очистки от серы, что значительно увеличивает стоимость производства.

Нужно ли использовать присадки для обычных легковых авто?

Для современных двигателей, работающих на Евро-5, использование сторонних составов не требуется, так как топливо уже сбалансировано. Это актуально только для старой, изношенной спецтехники.

Когда цена на дизель достигла пика относительно других видов топлива?

Тенденция к удорожанию дизеля по сравнению с АИ-95 стала заметной в 2010-х годах, когда жесткие экологические нормы стали массово внедряться на НПЗ.

Влияет ли регион на стоимость производства солярки?

Значительно влияют климатические условия: в северных регионах производство зимнего топлива со специальными присадками обходится дороже, чем выпуск летнего дизеля в южных широтах.

Читайте также