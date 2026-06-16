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Подложные номера: как неосторожность при покупке авто может привести к лишению прав

Авто

Владельцы транспортных средств, решившие самовольно установить световые или звуковые "мигалки", нанести спецрасцветку оперативных служб или использовать подложные государственные номера, рискуют столкнуться с суровыми санкциями.

Сотрудник ГАИ
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Сотрудник ГАИ

Как подчеркивают правовые эксперты, суды в подобных делах занимают принципиальную позицию и практически никогда не идут на уступки нарушителям. Подробно о текущей практике наказаний рассказал Газете.Ru автомобильный юрист Лев Воропаев.

За монтаж спецсигналов на передней части машины предусмотрено лишение водительского удостоверения. Это требование касается и попыток украсить автомобиль "новогодними гирляндами", имитирующими проблесковые огни.

По словам адвоката, нарушителю грозит изъятие прав на срок от шести месяцев до года, а само оборудование в обязательном порядке конфискуется. Аналогичные последствия ожидают тех, кто копирует цветовую палитру полиции, скорой помощи или Росгвардии, так как использование "похожей до смешения" расцветки приравнивается к незаконному использованию служебного транспорта.

"Незаконное использование спецсредств на дороге всегда рассматривается судами как грубое нарушение, не предполагающее снисхождения. Инициатива водителей самостоятельно "примерить" на себя роль спецслужб влечет не только потерю прав, но и серьезные финансовые затраты на демонтаж и уплату штрафов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автоэксперт Антон Воробьев.

Нюансы с регистрационными знаками и риски на дороге

Серьезные проблемы возникают у автомобилистов и при использовании заведомо подложных номерных знаков. Санкции за такое правонарушение серьезны: лишение водительских прав на срок от полугода до года. Часто водители попадают в ловушку по незнанию, например, при покупке подержанного автомобиля, когда прежний собственник уже снял машину с учета, а новый покупатель продолжает эксплуатацию на старых госзнаках. Такие номера сотрудники ГИБДД автоматически классифицируют как подложные.

К вопросам безопасности и легальности передвижения стоит подходить ответственно, чтобы не пополнить статистику участников серьезных дорожных происшествий. Регулярные изменения в законодательстве приводят к тому, что фотовидеофиксация становится строже, а доказать свою правоту без юридической грамотности бывает непросто. Водителям следует проявлять бдительность при оформлении сделок купли-продажи и внимательно проверять текущий статус своей машины в базах ГИБДД.

Ответы на популярные вопросы о спецсигналах

Что считается спецсигналом на автомобиле?

Это устройства для подачи звуковых или световых сигналов, которые разрешено устанавливать только на машины спецслужб, имеющие соответствующие допуски.

Какое наказание ждет за "новогоднюю гирлянду" на кузове?

Незаконные световые приборы на передней части авто влекут лишение прав на срок от 6 до 12 месяцев с обязательной конфискацией оборудования.

Чем опасно использование старых номеров при покупке машины?

Если предыдущий владелец снял авто с учета, старые номера считаются подложными. За езду с ними грозит лишение прав до одного года.

Может ли суд проявить снисхождение?

Практика показывает, что суды крайне редко встают на сторону водителей в делах, связанных с имитацией спецтранспорта или использованием поддельных номеров.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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