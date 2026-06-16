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Японские инженеры пошли на странный эксперимент: обновленный бизнес-седан приготовил владельцам необычный сюрприз

Авто

Компания Lexus представила модернизированный седан ES модельного ряда 2026 года. Помимо стандартных внешних доработок, инженеры решили удивить владельцев необычным техническим решением, интегрировав систему ароматизации воздуха.

запах в салоне авто
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
запах в салоне авто

В отличие от стандартных решений, распыление происходит направленно в зону ног водителя и переднего пассажира. Управлять интенсивностью и подбирать запахи можно через интерфейс мультимедиа, при этом, по заверениям разработчиков, соседние зоны остаются вне зоны охвата системы.

Автомобиль получил серьезные доработки в части акустики: звукоизоляция дверных проемов стала плотнее, а колесные арки обзавелись усиленными поглощающими элементами. Дизайнеры обновили рисунок радиаторной решетки и установили полностью светодиодную оптику.

Как сообщает "За рулем", задние фонари теперь объединены светящейся перемычкой вдоль всей кормы, объединяя элементы в общую композицию.

"Подобные точечные системы вентиляции часто выглядят как маркетинговый ход, однако в премиум-сегменте любая забота о комфорте пассажиров повышает лояльность к бренду. Главное, чтобы технология не стала скрытой проблемой при ремонте климатической установки", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автомеханик Александр Игнатьев.

На североамериканском рынке модель сохранит 2,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 203 лошадиные силы, работающий с 8-диапазонным автоматом. Также покупателям предложат гибридную версию суммарной отдачей 215 "сил" на базе вариатора.

В интерьере фокус сместился на цифровую среду: диагональ дисплея мультимедийной системы увеличена до 12,3 дюйма с поддержкой беспроводных систем связи. Стоимость новинки на американских площадках стартует от 43 тысяч долларов.

Ответы на популярные вопросы о Lexus ES 2026

Почему ароматизатор установили именно у ног?

Производитель выбрал такое решение, чтобы не перегружать общую атмосферу салона и точечно создавать комфортную зону для людей, находящихся в передней части автомобиля.

Изменилась ли конструкция двигателя?

Силовая установка на американском рынке осталась прежней: проверенный 2,5-литровый "атмосферник" и гибридный агрегат на его основе сохранили свои рабочие характеристики.

Что обновилось в мультимедийной системе?

Инженеры увеличили размер центрального экрана до 12,3 дюйма и внедрили поддержку современных протоколов Apple CarPlay и Android Auto без использования проводов.

Стал ли автомобиль дороже предшественника?

Стартовая цена обновленного седана в США составляет 43 тысячи долларов, при этом гибридная версия обойдется покупателю минимум в 44,5 тысячи долларов.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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