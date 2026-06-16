Японские инженеры пошли на странный эксперимент: обновленный бизнес-седан приготовил владельцам необычный сюрприз

Компания Lexus представила модернизированный седан ES модельного ряда 2026 года. Помимо стандартных внешних доработок, инженеры решили удивить владельцев необычным техническим решением, интегрировав систему ароматизации воздуха.
В отличие от стандартных решений, распыление происходит направленно в зону ног водителя и переднего пассажира. Управлять интенсивностью и подбирать запахи можно через интерфейс мультимедиа, при этом, по заверениям разработчиков, соседние зоны остаются вне зоны охвата системы.
Автомобиль получил серьезные доработки в части акустики: звукоизоляция дверных проемов стала плотнее, а колесные арки обзавелись усиленными поглощающими элементами. Дизайнеры обновили рисунок радиаторной решетки и установили полностью светодиодную оптику.
Как сообщает "За рулем", задние фонари теперь объединены светящейся перемычкой вдоль всей кормы, объединяя элементы в общую композицию.
"Подобные точечные системы вентиляции часто выглядят как маркетинговый ход, однако в премиум-сегменте любая забота о комфорте пассажиров повышает лояльность к бренду. Главное, чтобы технология не стала скрытой проблемой при ремонте климатической установки", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автомеханик Александр Игнатьев.
На североамериканском рынке модель сохранит 2,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 203 лошадиные силы, работающий с 8-диапазонным автоматом. Также покупателям предложат гибридную версию суммарной отдачей 215 "сил" на базе вариатора.
В интерьере фокус сместился на цифровую среду: диагональ дисплея мультимедийной системы увеличена до 12,3 дюйма с поддержкой беспроводных систем связи. Стоимость новинки на американских площадках стартует от 43 тысяч долларов.
Производитель выбрал такое решение, чтобы не перегружать общую атмосферу салона и точечно создавать комфортную зону для людей, находящихся в передней части автомобиля.
Силовая установка на американском рынке осталась прежней: проверенный 2,5-литровый "атмосферник" и гибридный агрегат на его основе сохранили свои рабочие характеристики.
Инженеры увеличили размер центрального экрана до 12,3 дюйма и внедрили поддержку современных протоколов Apple CarPlay и Android Auto без использования проводов.
Стартовая цена обновленного седана в США составляет 43 тысячи долларов, при этом гибридная версия обойдется покупателю минимум в 44,5 тысячи долларов.
Минувшей ночью жилые кварталы под Тулой подверглись атаке беспилотников. Есть погибшие и пострадавшие, повреждены дома и коммерческие объекты.