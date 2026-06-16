Ошибка ценой в тысячи рублей: как расстаться с авто и не платить за ошибки покупателя

Многие водители уверены, что бумажный договор с подписью покупателя — это надежная броня от любых претензий со стороны инспекторов. На деле же обычный лист бумаги не гарантирует мгновенного перехода ответственности, а старый владелец может внезапно обнаружить в почтовом ящике кипу чужих постановлений. Тонкости закона превращают простую сделку в опасный юридический лабиринт с неожиданными препятствиями.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Проверка документов на дороге

Почему документ не защищает от штрафов

Для системы автоматической фиксации нарушений существует только один виновник — тот, кто указан в базе регистрационных данных. Договор купли-продажи фиксирует лишь достигнутое согласие между людьми, но не подтверждает, что в конкретную минуту за рулем находился именно новый водитель. Часто инспекторы видят в таких бумагах попытку запутать следствие или составить документ задним числом.

"Договор в простой письменной форме легко подделать, поэтому суды относятся к нему с большим сомнением. Без дополнительных подтверждений передачи ключей и самого транспортного средства владельцу крайне трудно доказать, что он больше не имеет отношения к нарушениям", — отметил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.

Бремя доказательства невиновности полностью ложится на плечи бывшего хозяина. Если нет четких доказательств передачи управления, штраф останется на том, кто числится в реестре. Обычная аренда авто новости о которой часто мелькают в отчетах, оформляется жестче, чем частная сделка, и именно в этом кроется главная ошибка продавцов.

Позиция высшей инстанции

Ситуация стала предельно ясной после того, как Верховный Суд рассмотрел жалобу собственницы машины, пытавшейся оспорить штраф за проезд на красный свет. Даже наличие действующего полиса ОСАГО на имя другого лица не убедило судей. Суд объяснил это просто: продавец мог передать машину на время или вовсе заключить фиктивную сделку для ухода от ответственности.

"Важный нюанс заключается в том, что наличие нового полиса страхования лишь косвенно указывает на смену владельца, но не исключает пользование машиной старого хозяина. Суду нужны первичные акты, где зафиксирован точный момент перехода права распоряжения", — подчеркнула специально для Pravda.Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

Тот самый секрет успешного оспаривания кроется не в самом договоре, а в сопутствующих бумагах. Если сделка кажется прозрачной только на словах, для системы штрафов это не аргумент. Любая деталь оформления может стать решающей в зале суда.

Как обезопасить себя при продаже

Документ Юридическая сила Договор купли-продажи Подтверждает только право собственности. Акт приема-передачи Доказывает фактическое владение автомобилем.

Чтобы не платить за чужое лихачество, необходимо фиксировать точное время передачи ключей. В акте приема-передачи стоит указать не только дату, но и часы с минутами. Это отсечет любые постановления, полученные покупателем по дороге домой сразу после сделки.

"Тщательная проверка данных в договоре и акте — единственный надежный вариант защиты. Не забудьте через десять дней проверить статус регистрации на сайте ведомства, чтобы вовремя прекратить учет", — объяснил эксперт Pravda.Ru юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.

Ответы на популярные вопросы о продаже авто

Зачем нужен акт приема-передачи, если есть договор?

Договор говорит о том, что стороны договорились о цене. Акт подтверждает, что машина физически перешла в другие руки вместе с ключами и документами. Без него доказать момент передачи руля невозможно.

Что делать, если через две недели пришел штраф от нового владельца?

Нужно подать жалобу в ведомство, выписавшее постановление, приложив копию договора и акта. Если покупатель не переоформил машину, следует немедленно подать заявление о прекращении учета.

Поможет ли запись в ПТС обжаловать взыскание?

Запись в паспорте транспортного средства важна, но камеры считывают только регистрационный знак. Пока в базе числится старый владелец, именно он будет получать уведомления о нарушениях.

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