Дизельный парадокс: почему бывший отход производства теперь стоит дороже бензина

Ценники на заправочных станциях давно перестали радовать логикой. Дизельное топливо, которое десятилетиями считалось дешевым побочным продуктом переработки нефти, теперь стоит наравне с премиальным бензином или даже обгоняет его. Это явление вызвано не только рыночным спросом, но и полным пересмотром технологий очистки горючего.

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Почему раньше солярка стоила копейки

В середине прошлого века разрыв в цене между бензином и дизелем был колоссальным. Солярка не требовала сложных манипуляций при производстве: достаточно было выделить нужную фракцию при перегонке. Двигатели тракторов и грузовиков тех времен проглатывали такое топливо без капризов, а высокое содержание серы даже помогало смазывать детали насосов. Это был простой и грубый вариант энергии.

"Старые моторы были всеядными, им не мешали примеси. Напротив, сера работала как естественная смазка для топливной системы, защищая металл от трения", — объяснил инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Бензин же всегда обходился дороже из-за необходимости повышать октановое число. Для этого на заводах применяли риформинг и изомеризацию, иначе двигатели просто разрушались бы от детонации. Разница в стоимости производства диктовала и ценник на стеле заправки. Сейчас же ситуация развернулась на 180 градусов.

Экологический барьер и цена очистки

Перелом наступил с ужесточением экологических норм. Оказалось, что сера в выхлопе — это яд для природы и человека. Чтобы превратить грязную солярку в современное топливо стандарта Евро-5, заводы построили огромные установки гидроочистки. Это дорогое удовольствие, которое резко увеличило себестоимость каждой тонны горючего. Содержание вредных веществ снизилось в сотни раз, но это немедленно отразилось на кошельках водителей.

"Очищенный дизель теряет свои смазывающие свойства. Чтобы современные машины не ломались, в топливо приходится добавлять пакеты присадок на заводе, а владельцы старой техники часто докупают их сами", — отметил автослесарь Денис Хромов.

Такая глубокая переработка превратила дизель из отхода в высокотехнологичный продукт. Теперь его производство требует больше энергии и дорогих реагентов, чем изготовление бензина. Любая деталь технологического процесса влияет на итоговый чек. В результате экономия при покупке дизельного авто стала сомнительной затеей.

Технические сложности зимнего сезона

Зимой ситуация обостряется еще сильнее. В отличие от бензина, дизель имеет свойство замерзать, превращаясь в густой кисель из-за парафинов. Чтобы машина поехала в мороз, на НПЗ производят зимние сорта топлива. Процесс удаления лишних парафинов или добавления депрессоров требует очередных затрат. На деле же выходит, что зимняя солярка — это фактически премиальный продукт.

Параметр сравнения Дизельное топливо (ДТ) Основная причина дороговизны Сложная гидроочистка от серы и добавка присадок Влияние сезона Резкое удорожание из-за депарафинизации

Часто в итоговую цену закладываются и транспортные расходы. Доставка горючего в отдаленные регионы также требует решения логистических задач, что ложится на плечи потребителя. Тот самый секрет высокой цены кроется в балансе между экологической чистотой и технической сложностью зимней эксплуатации.

"Дизельное топливо сегодня востребовано не только частниками, но и всем большегрузным транспортом, армией и флотом. Высокий спрос при ограниченном предложении качественного зимнего продукта диктует жесткие правила на рынке", — рассказал логист по грузоперевозкам, аналитик тарифов и транспортных маршрутов Денис Крылов.

С этим стоит быть аккуратнее, выбирая машину. Если раньше дизель окупался за год-два за счет разницы в цене литра, то теперь надежда остается только на низкий расход. Любая ошибка в расчетах или невнимательность к дорожным условиям может обернуться лишними тратами, за которыми последует очередной штраф от семейного бюджета.

Ответы на популярные вопросы о стоимости дизеля

Почему зимний дизель всегда дороже летнего?

Для предотвращения замерзания из состава удаляют тяжелые парафины либо вводят дорогие химические присадки. Эти дополнительные этапы обработки увеличивают себестоимость литра на заводе.

Будет ли дизель снова дешевле АИ-95?

Вероятность этого крайне мала. Экологические стандарты продолжают ужесточаться, а мировое потребление дизеля промышленностью остается стабильно высоким, что поддерживает цену.

Безопасно ли использовать дешевую солярку в современных иномарках?

Нет, экономия на качестве приведет к быстрой поломке форсунок и топливного насоса высокого давления. Стоимость ремонта системы Common Rail в разы превысит выгоду на АЗС.

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