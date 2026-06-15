Технический риск при выборе масла: как переход на 5W-40 может спасти изношенный мотор

Под капотом подержанного автомобиля рано или поздно начинается своя жизнь. Сизый дым из выхлопной трубы или капли на асфальте после долгой стоянки намекают: стандартная смазка больше не справляется. Когда двигатель "устал", многие водители решаются на смену привычного состава 5W-30 на более густой 5W-40. Этот переход часто становится попыткой отложить дорогостоящую переборку мотора и вернуть машине былую бодрость.

Фото: Designed by Freepik by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Механик наливает масло в двигатель машины

Толщина защитного слоя: почему густое масло спасает изношенный мотор

Вязкость смазочного материала напрямую влияет на то, насколько прочной будет защитная пленка на деталях. Со временем зазоры между поршнями и стенками цилиндров увеличиваются. Жидкое масло начинает просачиваться в камеру сгорания, из-за чего водителю приходится постоянно доливать жидкость из канистры. Более густой состав 5W-40 лучше задерживается в этих увеличившихся щелях. Это помогает не только снизить расход, но и немного поднять давление в системе, что важно для долгой работы агрегата.

"Масло с повышенной вязкостью на пробегах за 200 тысяч километров работает как своего рода уплотнитель. Оно заполняет микротрещины и выработку в металле, позволяя деталям скользить мягче. Это не ремонт, а временная мера, но она реально помогает мотору работать тише", — объяснил инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

На практике видно, что после смены типа смазки двигатель перестает "подъедать" содержимое картера литрами. Это экономит бюджет и бережет катализатор от лишней копоти. Однако важно понимать, что современные моторы с очень узкими каналами могут негативно воспринять такое решение. Слишком плотная жидкость может просто не успеть дойти до отдаленных узлов при холодном запуске.

Обратная сторона медали: когда вязкость идет во вред

Тот самый секрет кроется в температурном режиме. Зимой индекс 5W позволяет провернуть коленвал в мороз, здесь разницы между маслами нет. Но в пробках или при быстрой езде по трассе "сороковка" становится значительно гуще "тридцатки". Если масляный насос уже не выдает нужную мощность, может возникнуть голодание. Детали начнут тереться друг о друга "на сухую", что только ускорит кончину мотора.

"С густым маслом надо забыть об агрессивных стартах со светофора. Когда вязкость выше нормы, при высоких оборотах смазка превращается в густой мед, который плохо циркулирует. Это приводит к локальным перегревам", — подчеркнул автослесарь Денис Хромов.

В глаза бросается и небольшое увеличение расхода топлива. Двигателю приходится тратить больше энергии, чтобы прокачивать плотную массу по каналам. Тем не менее, для тех, кто привык к спокойному стилю вождения, плюсы в виде чистого выхлопа и тихой работы перевешивают эти минусы.

Правила безопасного перехода на новый стандарт

С этим стоит быть аккуратнее: нельзя прыгать через две ступени вязкости сразу. Если в инструкции указано 0W-20, заливать 5W-40 опасно. На деле же выходит, что оптимальный шаг — это повышение индекса после дефиса на одну единицу. Это позволяет сохранить баланс между защитой и текучестью, особенно в летний период, когда нагрузка на систему охлаждения возрастает.

Параметр Эффект от перехода на 5W-40 Масляная пленка Становится толще и прочнее при нагреве Расход на угар Заметно снижается за счет меньшей текучести Шум двигателя Металлические звуки становятся глуше

"Главное — вовремя заметить момент, когда мотор начинает требовать больше внимания. Переход на другую вязкость должен быть осознанным вариантом, а не случайным выбором по акции в магазине", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Ответы на популярные вопросы о выборе масла

Можно ли смешивать 5W-30 и 5W-40 при доливке?

В экстренной ситуации это допустимо, если основа масел совпадает. Итоговая вязкость получится средней между двумя показателями. После такой процедуры желательно сменить масло раньше срока.

Поможет ли густое масло, если задымил новый автомобиль?

Нет, в новых моторах повышенный расход смазки обычно связан с дефектом или некачественной обкаткой. Густое масло в этом случае только навредит не притертым деталям.

Когда лучше всего менять вязкость смазки?

Обычно это делают перед летним сезоном. Высокие температуры окружающей среды делают масло жиже, поэтому дополнительная защита будет как нельзя кстати.

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