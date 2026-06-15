Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фантазии о мире без гроша в кармане: в Киеве озвучили три условия финала конфликта
Эйнштейна загнали в тупик: физики доказали реальность передачи данных в прошлое
Соседи подумают, что это французские духи: цветок, который окутает сад шлейфом ванили и миндаля
Скребут по самому дну: опустошение хранилищ нефти в США достигло критической точки 1983 года
Вместо ватрушек и сырников: десерт из лаваша с творогом исчезает со стола за минуты
Срыв секретных договоренностей на Аляске: в МИД России объяснили затяжку кризиса
Больше никакой маски идеальности: подход Кэти Перри к материнству определил характер её дочери
После 30 это обязан знать каждый: домашние упражнения, которые спасают спину и колени
Десять городов для побега из Москвы: куда уехать на электричке ради архитектуры и еды

Технический риск при выборе масла: как переход на 5W-40 может спасти изношенный мотор

Авто

Под капотом подержанного автомобиля рано или поздно начинается своя жизнь. Сизый дым из выхлопной трубы или капли на асфальте после долгой стоянки намекают: стандартная смазка больше не справляется. Когда двигатель "устал", многие водители решаются на смену привычного состава 5W-30 на более густой 5W-40. Этот переход часто становится попыткой отложить дорогостоящую переборку мотора и вернуть машине былую бодрость.

Механик наливает масло в двигатель машины
Фото: Designed by Freepik by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Механик наливает масло в двигатель машины

Толщина защитного слоя: почему густое масло спасает изношенный мотор

Вязкость смазочного материала напрямую влияет на то, насколько прочной будет защитная пленка на деталях. Со временем зазоры между поршнями и стенками цилиндров увеличиваются. Жидкое масло начинает просачиваться в камеру сгорания, из-за чего водителю приходится постоянно доливать жидкость из канистры. Более густой состав 5W-40 лучше задерживается в этих увеличившихся щелях. Это помогает не только снизить расход, но и немного поднять давление в системе, что важно для долгой работы агрегата.

"Масло с повышенной вязкостью на пробегах за 200 тысяч километров работает как своего рода уплотнитель. Оно заполняет микротрещины и выработку в металле, позволяя деталям скользить мягче. Это не ремонт, а временная мера, но она реально помогает мотору работать тише", — объяснил инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

На практике видно, что после смены типа смазки двигатель перестает "подъедать" содержимое картера литрами. Это экономит бюджет и бережет катализатор от лишней копоти. Однако важно понимать, что современные моторы с очень узкими каналами могут негативно воспринять такое решение. Слишком плотная жидкость может просто не успеть дойти до отдаленных узлов при холодном запуске.

Обратная сторона медали: когда вязкость идет во вред

Тот самый секрет кроется в температурном режиме. Зимой индекс 5W позволяет провернуть коленвал в мороз, здесь разницы между маслами нет. Но в пробках или при быстрой езде по трассе "сороковка" становится значительно гуще "тридцатки". Если масляный насос уже не выдает нужную мощность, может возникнуть голодание. Детали начнут тереться друг о друга "на сухую", что только ускорит кончину мотора.

"С густым маслом надо забыть об агрессивных стартах со светофора. Когда вязкость выше нормы, при высоких оборотах смазка превращается в густой мед, который плохо циркулирует. Это приводит к локальным перегревам", — подчеркнул автослесарь Денис Хромов.

В глаза бросается и небольшое увеличение расхода топлива. Двигателю приходится тратить больше энергии, чтобы прокачивать плотную массу по каналам. Тем не менее, для тех, кто привык к спокойному стилю вождения, плюсы в виде чистого выхлопа и тихой работы перевешивают эти минусы.

Правила безопасного перехода на новый стандарт

С этим стоит быть аккуратнее: нельзя прыгать через две ступени вязкости сразу. Если в инструкции указано 0W-20, заливать 5W-40 опасно. На деле же выходит, что оптимальный шаг — это повышение индекса после дефиса на одну единицу. Это позволяет сохранить баланс между защитой и текучестью, особенно в летний период, когда нагрузка на систему охлаждения возрастает.

Параметр Эффект от перехода на 5W-40
Масляная пленка Становится толще и прочнее при нагреве
Расход на угар Заметно снижается за счет меньшей текучести
Шум двигателя Металлические звуки становятся глуше

"Главное — вовремя заметить момент, когда мотор начинает требовать больше внимания. Переход на другую вязкость должен быть осознанным вариантом, а не случайным выбором по акции в магазине", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Ответы на популярные вопросы о выборе масла

Можно ли смешивать 5W-30 и 5W-40 при доливке?

В экстренной ситуации это допустимо, если основа масел совпадает. Итоговая вязкость получится средней между двумя показателями. После такой процедуры желательно сменить масло раньше срока.

Поможет ли густое масло, если задымил новый автомобиль?

Нет, в новых моторах повышенный расход смазки обычно связан с дефектом или некачественной обкаткой. Густое масло в этом случае только навредит не притертым деталям.

Когда лучше всего менять вязкость смазки?

Обычно это делают перед летним сезоном. Высокие температуры окружающей среды делают масло жиже, поэтому дополнительная защита будет как нельзя кстати.

Читайте также

Экспертная проверка: инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев, автослесарь Денис Хромов, эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Хвощ приходит не просто так: участок сам создаёт условия, в которых сорняк чувствует себя хозяином
Садоводство, цветоводство
Хвощ приходит не просто так: участок сам создаёт условия, в которых сорняк чувствует себя хозяином
Макрон не сможет предотвратить смерть мозга большой семёрки
Мировая кооперация
Макрон не сможет предотвратить смерть мозга большой семёрки
Популярное
Окрестности Тулы в огне: дроны обрушили дома, есть погибшие и пострадавшие

Минувшей ночью жилые кварталы под Тулой подверглись атаке беспилотников. Есть погибшие и пострадавшие, повреждены дома и коммерческие объекты.

Окрестности Тулы в огне: дроны обрушили дома, есть погибшие и пострадавшие
Литр за литром дороже: что сейчас происходит с ценами на бензин в России
Литр за литром дороже: что сейчас происходит с ценами на бензин в России
Пожар в Киево-Печерской лавре обнажил опасную сделку Запада с главным чёртом
Украину готовят к военному нокауту: Россия бьет по узлам, от которых зависит весь план Киева
Макрон не сможет предотвратить смерть мозга большой семёрки Любовь Степушова
Оперштаб Крыма разъяснил правила перевозки топлива через Крымский мост
Экипаж прыгнул в пустоту: авиакатастрофа в Иркутской области обернулась чудом на границе жилых зон
Лояльность украинцев может качнуться к России: Москва может сыграть на главной боли Киева
Лояльность украинцев может качнуться к России: Москва может сыграть на главной боли Киева
Последние материалы
Вместо ватрушек и сырников: десерт из лаваша с творогом исчезает со стола за минуты
Срыв секретных договоренностей на Аляске: в МИД России объяснили затяжку кризиса
Больше никакой маски идеальности: подход Кэти Перри к материнству определил характер её дочери
После 30 это обязан знать каждый: домашние упражнения, которые спасают спину и колени
Десять городов для побега из Москвы: куда уехать на электричке ради архитектуры и еды
Мирное сосуществование стало невозможным: муж Гвинет Пэлтроу нашёл единственный способ избежать ссор
Евросоюз решился на опасный шаг: принятое по Киеву решение грозит параличом всей системе
Опасная игра Брюсселя: резкий жест Каи Каллас лишил Европу последнего шанса на лидерство
Вес стоит на месте, а живот растет: ошибка, которую совершают почти все худеющие люди
Жир на животе начнет таять: что нужно есть утром вместо хлопьев и сладких каш
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.