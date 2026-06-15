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Миллионы за отечественный комфорт: новый флагман уже занял свое место в крупнейших автосалонах

Авто

Российские дилерские центры начали получать первые экземпляры автомобилей нового отечественного бренда Senat. Модель Senat 900, представленная в премиальном сегменте, уже доступна для ознакомления в шоурумах Москвы, однако на текущем этапе речь идет исключительно о выставочных образцах для демонстрации потенциальным покупателям.

Лимузин Aurus Senat на Женевском международном автосалоне 2019, Ле Гран-Саконнекс
Фото: commons.wikimedia.org by Matti Blume, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лимузин Aurus Senat на Женевском международном автосалоне 2019, Ле Гран-Саконнекс

Первые поставки и стоимость новинки

Старт отгрузок подтвердили крупные игроки автодилерского рынка. В компании "Рольф" уточнили, что прибывшие машины предназначены для экспозиции, чтобы клиенты могли вживую оценить интерьер и эргономику. В АГ "Авилон" добавили, что автомобили уже заняли свои места в специализированном центре "Авилон Senat". Официальная премьера модели состоялась на ПМЭФ-2026, где бренд позиционировался как серьезный игрок в классе "люкс".

"Появление нового игрока в высшем ценовом сегменте всегда сопровождается скепсисом, но здесь мы видим четкую ставку на импортозамещение в госсекторе и среди топ-менеджмента. Цена в 12 миллионов рублей — это прямой вызов европейским маркам, которые сейчас поставляются только по сложным схемам", — констатировал в беседе с Pravda.Ru автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.

Ценовой диапазон на седан Senat 900 уже определен: за базовую версию и топовые комплектации придется отдать от 12 до 12,5 млн рублей. Несмотря на высокую стоимость, производитель рассчитывает на стабильный спрос, учитывая дефицит официальных поставок аналогичных иномарок. Это особенно актуально, когда многие переходят на китайские кроссоверы в качестве альтернативы привычному премиуму.

Технические характеристики и возможности седана

Габариты Senat 900 подчеркивают его статус: длина кузова составляет 5144 мм, а расстояние между осями (колесная база) — 3060 мм. Такие параметры обеспечивают простор для пассажиров заднего ряда, что критически важно для автомобилей представительского класса. Силовая установка представлена трехлитровым бензиновым двигателем V6, выдающим 326 лошадиных сил.

"Двигатель V6 в связке с классическим восьмиступенчатым 'автоматом' - это проверенное временем решение для тяжелого седана. Динамика в 6,5 секунды до сотни позволяет уверенно чувствовать себя и в городе, и на трассе, не перегружая при этом агрегаты лишними наддувами", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Вся мощность передается через восьмиступенчатую автоматическую трансмиссию, обеспечивающую плавное переключение передач. Максимальный комфорт при движении достигается за счет настроек подвески, адаптированных под российские дорожные условия. Безопасность водителя и пассажиров контролируют современные интеллектуальные системы, интегрированные в бортовую электронику машины.

Планы по расширению модельной линейки

Производитель не намерен ограничиваться одной моделью. Уже анонсирована разработка флагманской модификации под индексом "Senat 1000". Это будет удлиненная версия текущего седана, ориентированная на еще более высокий уровень комфорта. Начало производства лимузина или лонг-версии запланировано на конец 2027 года.

"Длинная база всегда требует иного подхода к кузовной жесткости. Если к 2027 году они запустят 'тысячную' серию, это закроет потребность в защищенных и статусных автомобилях для официальных делегаций без оглядки на западные санкции", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по техническим дефектам Михаил Лазарев.

Параметр Значение Senat 900
Длина кузова 5144 мм
Мощность двигателя 326 л. с. (V6 3.0)
Разгон до 100 км/ч 6,5 секунды
Тип трансмиссии 8-ступенчатый АКПП
Ориентировочная цена 12 — 12,5 млн руб.

Ответы на популярные вопросы о марке Senat

Можно ли уже купить Senat 900 у дилеров?
В данный момент дилеры получили только выставочные образцы. Машины доступны для осмотра и предварительного заказа, но массовая выдача клиентам начнется позже.

Для кого предназначен этот автомобиль?
Модель ориентирована на топ-менеджмент, государственные структуры и частных лиц, предпочитающих премиальный комфорт и официальную гарантию в России.

Какая гарантия предоставляется на новый бренд?
Точные условия гарантии будут объявлены при старте продаж, однако наличие официальных дилеров в Москве подразумевает полноценную сервисную поддержку.

Появятся ли другие модели под маркой Senat?
Да, в планах компании значится выпуск удлиненной версии Senat 1000, производство которой должно стартовать в конце 2027 года.

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Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов, эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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