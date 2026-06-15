Вернули забытые бренды: рынок в России наводнили свежие и бюджетные иномарки из-за рубежа

Укрепление курса рубля и стабильный интерес россиян к иностранным брендам спровоцировали резкий скачок поставок автомобилей по "серым" схемам. К лету 2026 года российский рынок наполнили свежие партии бюджетных кроссоверов от Nissan, Kia и Renault, которые ранее находились в дефиците. Основной объем ввоза теперь приходится на компактные модели с двигателями до 160 лошадиных сил, что позволяет дилерам удерживать стартовые цены в пределах 2,4-2,6 миллиона рублей благодаря льготным ставкам утилизационного сбора.

Фото: commons.wikimedia.org by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Kia KX1

Статистика импорта: двукратный рост поставок

За первые четыре месяца 2026 года в Россию по каналам параллельного импорта завезли 53,5 тысячи машин. Это на 94% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Директор "Автостата" Сергей Целиков связывает такой ажиотаж с корректировкой правил утильсбора: автомобили с умеренной мощностью двигателя (до 160 л. с.) попадают под льготные условия, что делает их ввоз экономически оправданным. Из общего объема поставок почти половина (22 тысячи единиц) — это именно такие "малосилки".

"Рост импорта в этом сегменте объясняется просто — на рынке образовался вакуум в категории простых и надежных кроссоверов. Пока официальные поставки ограничены, параллельные схемы позволяют закрыть спрос на привычные бренды по вменяемым ценам", — отметил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.

Бюджетные новинки: Nissan Magnite и Kia KX1

Самым доступным предложением среди "параллельных" иномарок стал компактный кроссовер Nissan Magnite. Автомобиль, изначально созданный для Индии, поставляется в Москву в экспортном исполнении с левым рулем. За 2,4 миллиона рублей покупатель получает переднеприводный паркетник с литровым турбомотором на 100 л. с. и вариатором. Несмотря на бюджетный статус, внутри установлена цифровая "приборка", климат-контроль и мультимедийная система.

Следом идет Kia KX1 по цене от 2,65 миллиона рублей. Эта модель базируется на агрегатах хорошо знакомого в России Rio X-Line. Техника проверенная: атмосферный двигатель 1.5 (100 л. с.) в паре с классическим шестиступенчатым "автоматом". В оснащение включены такие опции, как панорамная крыша и камера заднего вида, что делает модель конкурентоспособной на фоне китайских аналогов.

"При покупке таких машин важно учитывать, что они производились для других условий эксплуатации. Перед первой зимой я настоятельно рекомендую проверить плотность антифриза и состояние топливной системы, так как настройки впрыска могут быть специфическими", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Дорогой сегмент: от корейского Koleos до рамных внедорожников

Для тех, кто ищет машину крупнее, дилеры привезли Renault Samsung QM6 из Южной Кореи. Фактически это Renault Koleos с двухлитровым мотором (144 л. с.), вариатором и передним приводом. Его цена стартует от 3,85 миллиона рублей. Салон здесь консервативен: сохранены физические кнопки, есть кожаная отделка и адаптивный круиз-контроль.

Ввоз более мощных моделей (свыше 160 л. с.) также продолжается, но их стоимость резко возрастает из-за коммерческих ставок утильсбора. Например, за гибридный кроссовер Volkswagen ID. Era 9X просят около 10 миллионов рублей, а за японский Mitsubishi Outlander — 7,1 миллиона. Обновленный пикап Toyota Hilux девятого поколения обойдется минимум в 6,85 миллиона рублей.

"Высокая стоимость мощных авто напрямую связана с таможенной нагрузкой. Покупателям стоит дважды проверить документы об уплате всех сборов, чтобы потом не столкнуться с доначислениями со стороны ФТС", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по таможенному оформлению Елена Смирнова.

Модель автомобиля Начальная стоимость (руб.) Nissan Magnite (1.0 л, 100 л. с.) от 2 400 000 Kia KX1 (1.5 л, 100 л. с.) от 2 650 000 Renault Samsung QM6 (2.0 л, 144 л. с.) от 3 850 000 Toyota Hilux (9-е поколение) от 6 850 000

Ответы на популярные вопросы…

1. Почему цены на Nissan и Kia так сильно разнятся? Стоимость зависит от страны ввоза и мощности двигателя. Модели до 160 л. с. завозятся по более выгодному тарифу утильсбора, тогда как мощные внедорожники облагаются повышенными пошлинами. 2. Есть ли на такие автомобили заводская гарантия? Прямой заводской гарантии в России на параллельный импорт нет. Дилеры обычно предлагают собственную страховку, заменяющую гарантийные обязательства, которую нужно оплачивать отдельно или включать в цену. 3. Как убедиться, что утильсбор уплачен полностью? Необходимо запрашивать у продавца копию таможенной декларации и ТПО (таможенный приходный ордер). Недоплата сбора может привести к аннулированию регистрации автомобиля в ГИБДД. 4. Подойдут ли запчасти от российских аналогов к привезенным моделям? Для Kia KX1 подходят многие узлы от Rio X-Line. Однако для специфических моделей вроде Nissan Magnite запчасти придется заказывать из страны-производителя самостоятельно или через посредников.

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