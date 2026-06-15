Вернули забытые бренды: рынок в России наводнили свежие и бюджетные иномарки из-за рубежа

Укрепление курса рубля и стабильный интерес россиян к иностранным брендам спровоцировали резкий скачок поставок автомобилей по "серым" схемам. К лету 2026 года российский рынок наполнили свежие партии бюджетных кроссоверов от Nissan, Kia и Renault, которые ранее находились в дефиците. Основной объем ввоза теперь приходится на компактные модели с двигателями до 160 лошадиных сил, что позволяет дилерам удерживать стартовые цены в пределах 2,4-2,6 миллиона рублей благодаря льготным ставкам утилизационного сбора.
За первые четыре месяца 2026 года в Россию по каналам параллельного импорта завезли 53,5 тысячи машин. Это на 94% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Директор "Автостата" Сергей Целиков связывает такой ажиотаж с корректировкой правил утильсбора: автомобили с умеренной мощностью двигателя (до 160 л. с.) попадают под льготные условия, что делает их ввоз экономически оправданным. Из общего объема поставок почти половина (22 тысячи единиц) — это именно такие "малосилки".
"Рост импорта в этом сегменте объясняется просто — на рынке образовался вакуум в категории простых и надежных кроссоверов. Пока официальные поставки ограничены, параллельные схемы позволяют закрыть спрос на привычные бренды по вменяемым ценам", — отметил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.
Самым доступным предложением среди "параллельных" иномарок стал компактный кроссовер Nissan Magnite. Автомобиль, изначально созданный для Индии, поставляется в Москву в экспортном исполнении с левым рулем. За 2,4 миллиона рублей покупатель получает переднеприводный паркетник с литровым турбомотором на 100 л. с. и вариатором. Несмотря на бюджетный статус, внутри установлена цифровая "приборка", климат-контроль и мультимедийная система.
Следом идет Kia KX1 по цене от 2,65 миллиона рублей. Эта модель базируется на агрегатах хорошо знакомого в России Rio X-Line. Техника проверенная: атмосферный двигатель 1.5 (100 л. с.) в паре с классическим шестиступенчатым "автоматом". В оснащение включены такие опции, как панорамная крыша и камера заднего вида, что делает модель конкурентоспособной на фоне китайских аналогов.
"При покупке таких машин важно учитывать, что они производились для других условий эксплуатации. Перед первой зимой я настоятельно рекомендую проверить плотность антифриза и состояние топливной системы, так как настройки впрыска могут быть специфическими", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.
Для тех, кто ищет машину крупнее, дилеры привезли Renault Samsung QM6 из Южной Кореи. Фактически это Renault Koleos с двухлитровым мотором (144 л. с.), вариатором и передним приводом. Его цена стартует от 3,85 миллиона рублей. Салон здесь консервативен: сохранены физические кнопки, есть кожаная отделка и адаптивный круиз-контроль.
Ввоз более мощных моделей (свыше 160 л. с.) также продолжается, но их стоимость резко возрастает из-за коммерческих ставок утильсбора. Например, за гибридный кроссовер Volkswagen ID. Era 9X просят около 10 миллионов рублей, а за японский Mitsubishi Outlander — 7,1 миллиона. Обновленный пикап Toyota Hilux девятого поколения обойдется минимум в 6,85 миллиона рублей.
"Высокая стоимость мощных авто напрямую связана с таможенной нагрузкой. Покупателям стоит дважды проверить документы об уплате всех сборов, чтобы потом не столкнуться с доначислениями со стороны ФТС", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по таможенному оформлению Елена Смирнова.
|Модель автомобиля
|Начальная стоимость (руб.)
|Nissan Magnite (1.0 л, 100 л. с.)
|от 2 400 000
|Kia KX1 (1.5 л, 100 л. с.)
|от 2 650 000
|Renault Samsung QM6 (2.0 л, 144 л. с.)
|от 3 850 000
|Toyota Hilux (9-е поколение)
|от 6 850 000
Стоимость зависит от страны ввоза и мощности двигателя. Модели до 160 л. с. завозятся по более выгодному тарифу утильсбора, тогда как мощные внедорожники облагаются повышенными пошлинами.
Прямой заводской гарантии в России на параллельный импорт нет. Дилеры обычно предлагают собственную страховку, заменяющую гарантийные обязательства, которую нужно оплачивать отдельно или включать в цену.3. Как убедиться, что утильсбор уплачен полностью?
Необходимо запрашивать у продавца копию таможенной декларации и ТПО (таможенный приходный ордер). Недоплата сбора может привести к аннулированию регистрации автомобиля в ГИБДД.4. Подойдут ли запчасти от российских аналогов к привезенным моделям?
Для Kia KX1 подходят многие узлы от Rio X-Line. Однако для специфических моделей вроде Nissan Magnite запчасти придется заказывать из страны-производителя самостоятельно или через посредников.
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