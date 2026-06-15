Ространснадзор берется за курьеров: кого накажут за ДТП и опасную езду в городах

Российское правительство утвердило план по ужесточению надзора за курьерским транспортом, чтобы снизить аварийность в крупных мегаполисах. Новая стратегия подразумевает участие Ространснадзора и региональных ведомств в регулировании работы сервисов доставки, использующих электросамокаты и велосипеды.

Фото: unsplash.com by Ben Weinstein is licensed under Free for use under the Pixabay Content License Велокурьер

Особый акцент сделан на технических параметрах устройств и ответственности компаний, поскольку хаотичное передвижение доставщиков провоцирует конфликты и ДТП с участием курьеров на тротуарах и проезжей части.

Реформа ответственности и инфраструктурные барьеры

Главный редактор портала Quto.Ru Максим Ракитин подчеркнул, что точечные рейды полиции не приносят долгосрочного эффекта из-за высокой мобильности нарушителей. По его мнению, контролировать нужно не только конкретных сотрудников, но и организации, которые нанимают персонал для перевозки заказов.

Для наведения порядка необходимо внедрить четкую идентификацию каждого транспортного средства, что позволит дисциплинировать водителей микротранспорта в условиях плотного городского потока.

"В крупных городах зачастую доставщики творят беспредел. Ездят так, как они считают нужным, так, как они хотят, а не так, как подсказывают здравый смысл и правила дорожного движения. Контроль, конечно, необходим. Постоянно случаются эксцессы с пешеходами, с другими участниками движения. Это проблема очень серьезная", — отметил Максим Ракитин.

Важной частью изменений станет модернизация городской среды для разделения потоков машин, пешеходов и средств индивидуальной мобильности (СИМ). Пока инфраструктура не адаптирована к массовому появлению курьеров, риски столкновений остаются высокими.

В перспективе ситуация может измениться с приходом новых технологий, когда автономный транспорт возьмет на себя часть логистических задач, минимизируя человеческий фактор на дорогах.

Принуждение к дисциплине через работодателя

Экспертное сообщество сходится во мнении, что штрафы должны ложиться на компании, чья маркировка нанесена на форму или сумку нарушителя. Это заставит агрегаторы самостоятельно проводить инструктажи и следить за соблюдением ПДД своими подчиненными.

Сейчас же основная масса курьеров не обладает базовыми знаниями о поведении на дороге, в отличие от профессиональных велосипедистов или автомобилистов, что создает хаос в жилых зонах, пишет NewsInfo.Ru.

"Введение жесткой корпоративной ответственности — единственный способ реально повлиять на ситуацию, так как сейчас курьеры чувствуют безнаказанность из-за сложности их идентификации сотрудниками ГИБДД", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Ракитин также добавил, что логичным шагом станет заимствование опыта регулирования каршеринга для индустрии доставки. Создание единого реестра и четких норм эксплуатации электровелосипедов поможет очистить рынок от недобросовестных игроков.

Пока же водители часто игнорируют сигналы светофоров и правила маневрирования, что нередко приводит к тяжелым последствиям и даже лишению водительских прав при наличии категории. На фоне этих мер автомобилисты также сталкиваются с другими вызовами, включая нестабильные цены на бензин, что делает использование микротранспорта еще более массовым.

Ответы на популярные вопросы о безопасности курьеров

Кто будет контролировать курьерские службы?

Помимо МВД, к надзору планируется привлечь Ространснадзор и органы исполнительной власти в регионах, которые разработают локальные регламенты работы СИМ.

Как будут идентифицировать нарушителей?

Обсуждается введение обязательных номерных знаков для курьерских велосипедов и самокатов, а также использование систем фотовидеофиксации для распознавания маркировки брендов.

Какая ответственность ждет сервисы доставки?

Власти рассматривают возможность введения крупных денежных штрафов для юридических лиц, если их сотрудники систематически нарушают ПДД во время выполнения заказов.

Планируется ли введение прав для курьеров?

Рассматривается инициатива по обязательному тестированию на знание ПДД для всех сотрудников коммерческих служб, использующих легкий электротранспорт.

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