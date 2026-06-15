Обычная заправка может стать приговором мотору: водители распознают подмену слишком поздно

Продажа бензина стандарта Евро-3 под видом Евро-5 на российских автозаправках может спровоцировать критические неисправности двигателей современных автомобилей, пояснил руководитель экспертно-оценочной компании LEM Solution Евгений Ладушкин. В беседе с Pravda.Ru эксперт подчеркнул, что экологический класс топлива определяет не только объем вредных выбросов, но и химический состав горючего, влияющий на ресурс систем впрыска и очистки выхлопных газов.
Ранее сообщалось, что правительство России разрешило ряду нефтеперерабатывающих заводов временно выпускать архаичный стандарт топлива. В частности, российские заводы получили право на опасный откат в прошлое, увеличив содержание серы в бензине до 150 мг на кг. Подобные показатели соответствуют классу Евро-3, что идет вразрез с действующим техническим регламентом ЕАЭС, но призвано избежать дефицита на внутреннем рынке.
По словам Ладушкина, степень опасности низкокачественного топлива напрямую зависит от сложности конструкции силового агрегата. Старые и технически простые моторы справятся с таким горючим без последствий. Однако для высокофорсированных двигателей и машин последнего поколения использование неподходящего состава может закончиться визитом в сервис. На фоне этого рост цен на бензин заставляет водителей нервничать не только из-за чеков, но и из-за рисков для техники.
"Если речь идет о мощных спортивных автомобилях или машинах последнего технического поколения, с ними действительно могут возникнуть проблемы. Такие автомобили требуют топлива с более высоким октановым числом — как правило, 98-го или 100-го бензина, а также другого экологического класса. Использование неподходящего топлива может привести к дорогостоящей поломке двигателя", — отметил он.
Вероятность внезапного выхода из строя электроники или механических узлов зависит от текущего износа компонентов. На новом автомобиле негативный эффект может не проявляться длительное время. Однако для подержанных машин, у которых катализаторы уже имеют следы загрязнения, переход на Евро-3 станет фатальным фактором. Ситуация усугубляется тем, что стоимость дизеля и бензина постоянно колеблется, а качество на табло не всегда соответствует содержимому цистерн.
"Фактически на сегодняшний день мы не можем определить, какое топливо нам заливают в бак на заправочных станциях — Евро-5, Евро-4, Евро-2 или вообще контрафакт. Без специального лабораторного анализа это невозможно. О качестве бензина мы можем судить только по поведению автомобиля спустя 30–50 километров пути", — сказал эксперт.
Определить подмену визуально или по запаху невозможно. При этом специалисты напоминают, что разница бензина по октановому числу также критична для современных систем зажигания. В конечном счете владельцам приходится полагаться на добросовестность брендовых заправок, хотя даже надпись на колонке сегодня не гарантирует соблюдение технологических норм. В ряде регионов ситуация осложняется логистикой, например, дефицит бензина заставляет использовать любые доступные запасы горючего без оглядки на экологические классы.
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