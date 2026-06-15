Экология больше не в приоритете: российские заводы получили право на опасный откат в прошлое

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Российские власти разрешили нефтеперерабатывающим заводам выпускать горючее стандарта "Евро-3", временно поступившись экологическими требованиями "Евро-5". Данная мера направлена на защиту внутреннего рынка от возможной нехватки ресурсов и стабилизацию логистических цепочек.

Заправочный пистолет в баке, крупный план счетчика на АЗС с ценой
Фото: https://unsplash.com by fr0ggy5 is licensed under Free
Заправочный пистолет в баке, крупный план счетчика на АЗС с ценой

Отраслевые специалисты связывают этот шаг с необходимостью адаптации производства к текущим условиям, когда ситуация с топливом требует оперативного наращивания объемов выпуска любой ценой.

Технологические барьеры и причины отката

Снижение планки качества продиктовано прежде всего техническим состоянием инфраструктуры НПЗ и нехваткой специфических компонентов для глубокой очистки нефти.

Как отмечает NewsInfo, ссылаясь на вице-председателя Союза автосервисов РФ Александра Пахомова, нефтеперерабатывающие мощности сегодня ограничены в использовании сложных технологических приемов. В условиях повреждения некоторых объектов заводы физически не способны поставлять на рынок продукт привычно высокого класса в достаточном количестве.

"Моторного топлива они в нужном объеме производить сегодня не могут, ищут пути для того, чтобы нарастить объемы, обходя технологические приемы, чтобы топливо на рынок выпустить. Не того качества, которое нормируется законом сегодня, а того качества, которое они выпускать могут. Скорее всего, именно поэтому они обратились к правительству с просьбой так поступить", — отметил Александр Пахомов.

Эксперт пояснил, что производство современного бензина требует многоэтапной переработки, которая сейчас затруднена из-за дефицита импортных присадок и оборудования.

По словам Пахомова, на которого ссылается NewsInfo, возвращение к менее жестким нормам очистки — это вынужденная попытка избежать дефицита на фоне топливной инфляции, поразившей розничный сектор.

Риски для автовладельцев и экологии

Переход на низкие стандарты горючего грозит владельцам иномарок дорогостоящим ремонтом, так как современные двигатели создавались под жесткие экологические рамки.

Использование бензина с повышенным содержанием серы и вредных примесей ведет к быстрому загрязнению катализаторов и сажевых фильтров. Системы управления двигателем зачастую не могут корректно скорректировать процесс сгорания топлива, на которое они изначально не рассчитаны.

"Использование горючего низкого класса неизбежно приведет к сокращению ресурса моторного масла и засорению топливных форсунок, что особенно критично для машин с непосредственным впрыском. Владельцам придется чаще проводить техническое обслуживание, чтобы минимизировать негативные последствия для цилиндро-поршневой группы", — предупредил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт Антон Воробьев.

Помимо технических поломок, массовое использование "Евро-3" негативно скажется на составе воздуха в крупных городах. В условиях мегаполисов, где системы доочистки выхлопов работают на пределе, рост токсичности выбросов станет заметен невооруженным глазом.

Дополнительной проблемой станет увеличенный расход топлива, что нивелирует потенциальную экономию от его возможного удешевления, в то время как владельцы электрокаров продолжают изучать реальность сервиса в новых экономических реалиях.

Ответы на популярные вопросы о переходе на горючее "Евро-3"

Повредит ли бензин "Евро-3" двигателю современной иномарки?

Да, двигатели уровней "Евро-5" и "Евро-6" крайне чувствительны к качеству очистки. Основной удар примут на себя системы нейтрализации выхлопных газов и датчики кислорода, замена которых стоит дорого.

Вырастет ли расход топлива при использовании низкого стандарта?

Процесс сгорания менее очищенного бензина менее эффективен. Это приводит к тому, что для преодоления того же расстояния мотору потребуется больше горючего, чем при работе на топливе высшего класса.

Как понять, что машина пострадала от некачественного топлива?

Первыми признаками становятся потеря мощности, детонация и появление индикатора "Check Engine". Также из выхлопной трубы может появиться резкий неприятный запах, характерный для высокого содержания серы.

Помогут ли специальные присадки защитить мотор?

Бытовые присадки из магазинов не способны полностью нейтрализовать вредные примеси в низкооктановом горючем. Единственным способом защиты остается более частая замена фильтров и моторного масла.

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Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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