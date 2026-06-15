Рынок каршеринга трещит по швам: почему Москва объявляет бойкот

Столичный каршеринг, некогда бывший символом свободы передвижения, превратился в обузу. Пользователи массово пересаживаются на общественный транспорт. За первые четыре месяца 2026 года оборот рынка рухнул на 17,7%. Вместо привычных сверхприбылей операторы получили дыру в бюджете — общая выручка едва дотянула до 17,3 млрд рублей. Москва, долгое время кормившая сервисы краткосрочной аренды, больше не хочет оплачивать чужие аппетиты.

Фото: openverse by Stolbovsky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Каршеринг

Ценовое безумие: почему аренда стала роскошью

Ценники в приложениях зашкаливают. Маркетологи могут сколько угодно рассказывать про удобство, но когда минута поездки стоит как пол-литра бензина, люди выбирают метро. Математика проста: содержать собственную машину становится дешевле, чем пользоваться арендой. Даже если это старый автомобиль, требующий постоянной защиты кузова от коррозии, он хотя бы стоит под окном бесплатно.

"Потребительская лояльность испарилась, как только тарифы перешагнули психологическую отметку. Люди видят, что стоимость минуты растет быстрее, чем средний чек в магазине, и просто удаляют приложения", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.

Цифровой паралич и палки в колесах

Проблемы с мобильным интернетом тоже не на руку операторам каршеринга. Глушилки и сбои GPS превратили процесс завершения аренды в увлекательный квест "найди связь, пока не списали последние деньги". Машина превращается в недвижимость, которую невозможно закрыть.

Из-за технических сбоев увеличилось количество мелких инцидентов. Водители нервничают, ошибаются, а потом попадают в бесконечные страховые споры с операторами. Когда вместо поездки ты получаешь головную боль и штраф за "неправильную парковку" из-за глюка связи, желание садиться за руль арендного авто пропадает навсегда.

Экспансия от безысходности: куда бегут машины

Поняв, что в Москве ловить больше нечего, операторы ринулись в регионы. Они надеются найти там клиентов, не привыкших к столичному сервису.

Показатель (янв-апр 2026) Значение Падение оборота в Москве 17,7% Общая выручка рынка 17,3 млрд руб. Основной драйвер оттока Рост тарифов и сбои связи

Перегонять парк в провинцию — затея рискованная. Износ техники там выше, а готовность людей платить за "шеринг" ниже. Многие предпочтут купить подержанный автомобиль, чем связываться с кабальными условиями аренды, где любая царапина на бампере оборачивается судом.

"Клиенты в регионах жестче реагируют на любые попытки навязать дополнительные расходы. Если в Москве к списаниям привыкли, то за пределами МКАД за каждый рубль будут биться в судах по защите прав потребителей", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Ответы на популярные вопросы о рынке каршеринга

Почему каршеринг в Москве стал убыточным?

Рынок перенасыщен, а стоимость обслуживания парка выросла из-за дефицита запчастей и дорогого моторного масла. Операторы перекладывают издержки на клиентов, которые не готовы платить такие суммы.

Влияют ли сбои интернета на стоимость поездки?

Да, напрямую. Если приложение не может завершить аренду из-за отсутствия связи, тарификация продолжается. Это вызывает массовое недовольство и судебные иски.

Станет ли каршеринг популярнее в регионах?

Операторы на это надеются, но низкая покупательная способность и плохая логистика могут сделать экспансию убыточной.

Безопаснее ли арендовать авто, чем владеть своим?

С точки зрения финансов — нет. Постоянные изменения лимитов выплат по ОСАГО и жесткие штрафы внутри сервисов делают аренду рискованной затеей.

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