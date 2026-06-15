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Технологический прорыв: белорусские инженеры изменили правила игры для крупного автопрома

Авто

Белорусские инженеры из Объединенного института машиностроения НАН добились значимых результатов в создании роботизированной спецтехники и электромобилей. Разработки охватывают широкий спектр направлений: от автономных карьерных самосвалов до компонентной базы для легкового транспорта.

Жодино - БелАЗ
Фото: commons.wikimedia.org by Beraby, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Жодино - БелАЗ

Передовые решения отечественных специалистов уже успешно конкурируют с мировыми аналогами, что открывает новые перспективы для российского автопрома в вопросах технологического суверенитета.

Рабочие процессы института давно вышли за рамки привычного проектирования, сместившись в сторону интеллектуальных систем и биомеханики. По словам Сергея Щербакова, специалисты сконцентрированы на создании техники, способной функционировать в полностью автоматическом режиме.

Примером служит карьерный самосвал БЕЛАЗ, который самостоятельно передвигается по рабочей зоне без участия человека, что значительно повышает безопасность на горнодобывающих объектах. Схожие технологии внедряют в конструкцию тракторов МТЗ и логистических платформ.

"Интеграция систем технического зрения и алгоритмов ИИ в тяжелую технику — это логичное продолжение борьбы за эффективность процессов. Подобные решения позволяют минимизировать человеческий фактор в сложных условиях труда, однако требуют серьезной отладки программных протоколов", — отметил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт Антон Шапарин.

Перспективы электротранспорта и импортозамещения

Развитие электротранспорта стало стратегическим приоритетом для белорусских разработчиков. Малая серия электромобилей "БЕЛДЖИ" позволила создать собственную инженерную базу, включающую двигатели, системы управления и компоненты силовой электроники.

Это избавляет от зависимости перед зарубежными поставщиками и позволяет масштабировать технологии, ориентируясь на нужды промышленных предприятий и частного сектора. Как отмечает 110km.ru, подобные инициативы закладывают долгосрочный фундамент для трансформации дорожной инфраструктуры.

Инженеры также активно модернизируют дизайн и эргономику транспортных средств, учитывая современные требования к безопасности и прочности. Инвестиции в подобные исследования окупаются за счет долгосрочных контрактов и внедрения уникальных конструкторских решений на конвейерах.

По мере освоения технологий электропривода и алгоритмов машинного зрения, компетенции специалистов будут задействованы в широком спектре производственных отраслей, что поможет укрепить потенциал инженерных школ на всем постсоветском пространстве.

Ответы на популярные вопросы о роботизированной технике

Какие машины уже работают без водителя?

Автономные системы успешно испытаны на карьерных самосвалах БЕЛАЗ, тракторах МТЗ и специализированных промышленных логистических тележках.

В чем главное преимущество белорусских электромобилей?

Основной упор сделан на создание собственной компонентной базы, включая разработку двигателей и систем управления, что снижает зависимость от импорта.

Как роботизация влияет на безопасность?

Автоматизация позволяет исключить человеческий фактор в критических и опасных условиях производства, что снижает риск возникновения аварийных ситуаций.

Будут ли эти технологии внедряться в России?

Опыт белорусских коллег выступает ориентиром для российских холдингов, заинтересованных в повышении эффективности собственной техники за счет внедрения компонентов внутреннего производства.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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