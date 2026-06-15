Бензин уходит в прошлое: китайцы нашли способ заставить миллионы людей сменить машины

Китай за последние полтора десятилетия провел масштабную трансформацию авторынка, превратившись из импортера в крупнейшего мирового производителя машин на новых источниках энергии (NEV). В отличие от европейских стран, сосредоточенных на экологической повестке, власти КНР сделали ставку на комплексные государственные стимулы и мощную производственную базу.

Фото: https://unsplash.com by Michael Fousert is licensed under Free Зарядка электромобиля на подземной парковке

Успехи Пекина в этой сфере во многом объясняются многолетними субсидиями, доходившими до 60 тысяч юаней на покупку одного электромобиля, а также внушительными инвестициями в развитие отечественной компонентной базы. Согласно данным Центра стратегических международных исследований (CSIS), общий объем господдержки сектора за 15 лет превысил 230 миллиардов долларов.

Поддержка не ограничивалась прямыми выплатами покупателям: государство активно инвестировало в создание инфраструктуры, субсидировало производителей аккумуляторов и предоставляло льготы по налогу с продаж. Параллельно в мегаполисах ввели жесткие ограничения на регистрацию традиционных машин с двигателями внутреннего сгорания, что сделало выбор в пользу "зеленого" транспорта единственным способом быстро получить автомобильные номера.

С развитием отрасли китайские власти планомерно снижали прямые субсидии, переходя к рыночным механизмам стимулирования. Такой последовательный подход позволил стране создать инфраструктуру из почти пяти миллионов зарядных станций, что в сотни раз превышает текущий уровень покрытия в РФ, пишет oilcapital.ru.

"Электрический транспорт в российских условиях остается нишевым продуктом для обеспеченных горожан, имеющих доступ к частной инфраструктуре, поскольку публичные зарядные сети требуют огромных затрат на масштабирование", — отметил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт Игорь Моржаретто.

Барьеры на пути к экологичному автопарку в России

Российский рынок также внедряет меры поддержки, включая кредитные субсидии на покупку электрокаров и гибридов, а также льготы по транспортному налогу и бесплатный проезд по ряду платных трасс. Однако климатические особенности и внушительные расстояния между населенными пунктами становятся критическим препятствием.

Специалисты подчеркивают, что эксплуатация батарей при экстремально низких температурах заметно снижает запас хода, что делает дальние поездки логистически сложными. В этой ситуации более прагматичным решением для россиян выглядят подзаряжаемые гибриды, где бензиновый двигатель страхует владельца на случай разряда АКБ.

На сегодняшний день основными драйверами рынка остаются китайские кроссоверы, стоимость которых зачастую превышает возможности массового потребителя. Проблемы дефицита публичных зарядных станций и высокая цена на электроэнергию в коммерческом секторе замедляют процесс замещения машин с ДВС.

Пока российская промышленность не наладит выпуск доступных моделей, адаптированных под северные условия, переход на электрическую тягу будет сохранять статус экспериментальной стратегии, реализуемой локальными игроками.

Ответы на популярные вопросы о развитии электротранспорта

Почему электромобили в РФ дороже, чем в Китае?

Разница в цене обусловлена отсутствием сопоставимых государственных субсидий, затратами на сложную логистику и необходимостью адаптации техники к суровому российскому климату.

Выгодны ли электрокары для дальних поездок?

В текущих условиях недостаточно развитой сети быстрых ЭЗС электромобили проигрывают традиционным машинам по скорости и удобству перемещения на дистанции более 500 км.

Можно ли заряжать электрокар от обычной розетки?

Технически это возможно, но процесс занимает много времени и требует специально оборудованной электросети для обеспечения безопасности и мощности нагрузки.

Действительно ли в РФ отменили транспортный налог на электрокары?

Мера не является общероссийской и принимается на уровне отдельных субъектов федерации, поэтому условия владения различаются в зависимости от региона регистрации.

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