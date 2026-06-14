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Литр за литром дороже: что сейчас происходит с ценами на бензин в России

Авто

Российские АЗС встретили лето резким скачком цен на топливо. За первую неделю июня стоимость бензина и дизеля выросла на 1 процент. Это пятикратное превышение темпов инфляции. Водители сталкиваются с пустыми пистолетами и новыми ценниками на табло, пока эксперты ищут причины в сбоях нефтепереработки.

Заправка
Фото: Designed by Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Заправка

Логистика и производство

Рынок начало лихорадить после серии инцидентов на нефтеперерабатывающих заводах в мае. Часть НПЗ сократила выпуск продукции, что моментально высушило резервы в южных регионах. Ситуация в Крыму стала первой ласточкой масштабных проблем. Маршруты доставки цистерн удлинились, а железнодорожные графики стали непредсказуемыми. Топливо превратилось в трофей, за которым нужно охотиться.

"Основная сложность не в физическом отсутствии бензина в стране, а в изменении логистики. Маршруты доставки стали длиннее, а сроки оборачиваемости вагонов выросли", — объяснил в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

На Петербургской бирже ценовые показатели к середине июня обновили годовые максимумы. Хотя экспорт бензина официально запрещен еще в апреле, внутренний рынок продолжает ощущать нехватку предложения. Особенно остро это чувствуют жители европейской части страны, где потребление растет вместе с температурой воздуха. В некоторых городах водители уже осваивают цифровые очереди, чтобы получить лимит литров.

Давление на частные заправки

Тяжелее всего приходится независимым сетям АЗС. У них нет собственных заводов, поэтому они покупают ресурс на бирже по пиковым ценам. Когда оптовая стоимость за литр сравнивается с ценой на стеле или обгоняет ее, заправка начинает работать в убыток. Владельцы вынуждены либо повышать цены выше среднего, либо закрывать станции. Иногда им приходится закупать топливо у соседей, что обходится еще дороже.

"Независимые операторы сейчас находятся в тисках. Им часто приходится покупать продукт у белорусских поставщиков по ценам, значительно превышающим биржевые котировки", — отметила специально для Pravda.Ru специалист по таможенному оформлению Елена Смирнова.

Показатель Значение за июнь
Рост цены на АЗС 1 процент за 7 дней
Отрыв от инфляции в 5 раз
Статус экспорта бензина Запрещен

Ремонты и экспортные рекорды

Парадокс ситуации усиливается тем, что экспорт сырой нефти достиг максимальных значений с начала года. При этом многие НПЗ встали на внеплановый или профилактический ремонт. Внутренняя переработка падает, а потребление сельским хозяйством и туристами только нарастает. Дизельное топливо пока держится стабильнее бензина за счет двойного объема производства относительно спроса, но и его цена ползет вверх.

"Любое повреждение технологической цепочки на заводе сразу отражается на качестве и количестве предложения. Технические дефекты на установках крекинга сейчас — главный риск", — подчеркнул инженер-автомеханик Михаил Лазарев специально для Pravda.Ru.

Власти заверяют, что накопленных запасов достаточно для прохождения летнего пика. Однако закрытая официальная статистика порождает слухи и ажиотажный спрос. Если работа заводов не стабилизируется до конца июня, а логистические затыки на железной дороге сохранятся, волатильность цен продолжится. Напряжение на рынке спадет только после выхода крупных НПЗ из ремонтных циклов и насыщения биржи реальным товаром.

Ответы на популярные вопросы о топливе

Почему бензин дорожает быстрее инфляции?

Это связано с резким сокращением предложения на внутреннем рынке из-за ремонтов на заводах и сложностей с доставкой грузов по железной дороге.

Ждать ли дефицита топлива летом?

Физического отсутствия ресурса в стране нет, но возможны локальные перебои на частных АЗС в южных и центральных регионах России.

Поможет ли запрет экспорта снизить цены?

Запрет уже действует для бензина, что сдерживает еще более агрессивный рост. Для дизеля экспорт разрешен, так как его производят с большим избытком.

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Экспертная проверка: логист Денис Крылов, специалист по импорту Елена Смирнова, инженер Михаил Лазарев
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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