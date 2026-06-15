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Запретный маневр: как законно объехать аварию через сплошную и не лишиться прав

Авто

Дорожные инциденты на узких участках часто превращаются в ловушку для всех участников движения. Достаточно одного столкновения, чтобы полоса замерла на часы, а запертые в заторе люди начали искать выход за пределами разметки. Пересечение сплошной линии ради объезда препятствия кажется логичным шагом, однако закон оценивает такие маневры крайне жестко.

Машина после аварии
Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Машина после аварии

Формальные запреты и реальные последствия

На практике водители часто путают обгон и объезд, хотя для кошелька разница существенна. Если машина впереди стоит с включенной аварийкой или просто разбита вдребезги — это препятствие. Выезд на встречную полосу для его объезда через одну или две сплошные линии грозит штрафом в размере от 1500 до 2250 рублей. Это не лишение прав, как при обгоне движущегося транспорта, но процедура все равно неприятная. Своевременные действия по оценке ситуации помогут избежать лишних трат.

"Многие полагают, что если дорога перегорожена, то правила перестают действовать. Это опасное заблуждение. Камера или инспектор фиксируют сам факт пересечения разметки, и доказывать крайнюю необходимость придется уже в суде, где шансы на успех не всегда высоки", — отметил эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

С обочиной дела обстоят еще сложнее. Несмотря на отсутствие риска лобового столкновения, за движение по краю дороги придется отдать те же 2250 рублей. Проблема в том, что закон не видит разницы между попыткой объехать пробку и вынужденным маневром из-за затора. Любой вариант движения вне проезжей части считается нарушением, если он не связан с остановкой или парковкой.

Безопасные способы продолжить путь

Тот самый секрет кроется в правильном использовании правил остановки. Если ширина дороги позволяет уйти на обочину, маневр можно легализовать. Достаточно съехать с асфальта, полностью прекратить движение на несколько секунд и только потом продолжить путь. В этом случае действие трактуется не как движение по обочине, а как завершение вынужденной остановки. Подобное решение снимает большинство претензий у контролирующих органов.

"Когда деваться некуда и приходится выезжать на встречку, важно зафиксировать препятствие на видеорегистратор. Это позволит позже сослаться на статью о малозначительности правонарушения. Если вы никому не создали помех, есть шанс отделаться устным замечанием", — объяснил юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.

Если на месте происшествия уже находится патруль, лучше дождаться команды регулировщика. Его указания важнее разметки и знаков. Тщательный контроль ситуации вокруг автомобиля — единственный способ не превратиться из свидетеля во внеочередного нарушителя.

"На узких загородных трассах габариты имеют значение. При объезде через грунтовую обочину легко повредить подвеску или соскользнуть в кювет, особенно в дождь. Иногда дешевле подождать полчаса, чем платить за эвакуатор и ремонт", — подчеркнул инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Тип маневра Размер штрафа (руб.)
Объезд по встречной полосе через сплошную 1500 — 2250
Движение по обочине 2250

Ответы на популярные вопросы об объезде аварии

Можно ли пересекать сплошную, если водитель из разбитой машины машет рукой, разрешая проезд?

Нет, жесты участников ДТП не имеют юридической силы. Разрешить проезд вопреки разметке может только сотрудник полиции или сотрудник дорожных служб при наличии соответствующих полномочий.

Будет ли штраф, если объехать препятствие справа по тротуару?

Да, и это самое дорогое нарушение в подобной ситуации. Штраф за езду по тротуару составляет 2000 рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — 3000 рублей.

Считается ли препятствием автобус на остановке или сломавшийся мусоровоз?

Автобус, который высаживает пассажиров, препятствием не является — его объезд через сплошную приравнивается к полноценному выезду на встречную полосу с риском лишения прав. Сломанный транспорт, который не может двигаться, признается препятствием.

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Экспертная проверка: эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин, инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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