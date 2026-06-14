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Очереди ушли в прошлое: масштабная цифровизация заправок в России сократила время ожидания в разы

Авто

Российские АЗС массово переходят на цифровые рельсы: теперь заправить полный бак можно, не вступая в диалог с кассиром и не покидая салона автомобиля. Интеграция мобильных приложений, систем быстрых платежей и "умных" колонок позволяет сократить время стоянки до нескольких десятков секунд, избавляя водителей от необходимости стоять в очередях за кофе и сдачей. Новые технологии не только ускоряют процесс, но и страхуют автомобилистов от фатальных ошибок, таких как путаница дизеля с бензином.

Заправка автомобиля
Фото: Freepik by senivpetro
Заправка автомобиля

Цифровые платежи: как оплатить топливо за 20 секунд

Традиционная схема заправки — "залил, дошел до кассы, оплатил, вернулся" — постепенно уходит в прошлое. В часы пик этот алгоритм растягивается на 10 и более минут. Сегодня альтернативой стали мобильные сервисы, которые позволяют провести транзакцию мгновенно.

Артем Коршунов, эксперт по транспортной инфраструктуре, поясняет, что на большинстве современных станций уже работают три основных метода бесконтактной оплаты. Первый — через фирменное приложение сети АЗС: водитель заранее вводит данные карты и просто выбирает номер колонки. Второй — оплата по QR-коду, размещенному непосредственно на ТРК (топливораздаточной колонке). Третий — использование терминалов самообслуживания, встроенных прямо в заправочный остров.

"Такой подход к расчетам кардинально меняет логику работы станции. Водители могут оплачивать топливо, не заходя в помещение АЗС. Это не просто вопрос комфорта в плохую погоду — это способ радикально сократить время обслуживания и убрать пробки у колонок", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Умные колонки: защита от перелива и "чужого" пистолета

Технологический апгрейд коснулся и самого "железа". Современная заправочная колонка — это уже не просто насос со счетчиком, а сложный компьютер. По словам эксперта рынка Валентины Мироновой, системы учатся распознавать тип топлива, необходимый конкретной машине. Если в приложении привязан автомобиль с бензиновым двигателем, система способна заблокировать подачу дизеля, даже если водитель по ошибке вставил не тот пистолет.

Кроме того, цифровой контроль объемов в реальном времени исключает споры о недоливе. Данные передаются в облако и отображаются в электронном чеке с точностью до миллилитра. Автоматика также следит за уровнем давления: датчики моментально отсекают подачу, если топливо начинает идти обратно, что предотвращает загрязнение кузова и площадки.

"Электроника сводит риск человеческого фактора к минимуму. Это крайне полезно при использовании арендованных машин или автопарков, где легко перепутать тип горючего. А автоматическая остановка подачи спасает от залитых бензином крыльев и порогов, что критично для долговечности ЛКП", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Для тех, кто заботится о техническом состоянии своего транспорта и хочет избежать лишних трат, важно помнить и о других аспектах эксплуатации. Например, неправильная стоянка с вывернутыми колесами способна привести к повреждению деталей подвески гораздо быстрее, чем кажется на первый взгляд.

В ближайшие два-три года цифровизация заправок достигнет полной автономии. Во-первых, это появление "холодных" АЗС — станций вообще без персонала. Все управление осуществляется удаленно, а безопасность обеспечивается камерами с искусственным интеллектом.

Во-вторых, заправка станет частью навигационного процесса. Автомобиль "увидит", что бак пустеет, сравнит цены на ближайших станциях и предложит забронировать колонку. К моменту подъезда водителя система уже будет готова к подаче топлива нужной марки.

"Цифровизация — это еще и прозрачность. Водитель видит всю историю операций в смартфоне. Больше не нужно копить бумажные чеки для отчетности. Все честно, наглядно и максимально защищено от случайных ошибок персонала", — отметил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Стоит отметить, что прогресс касается не только заправочной инфраструктуры. В России уже готовят новый ГОСТ для автотуристов, который сделает планирование длительных поездок более стандартизированным и безопасным.

Параметр Преимущество цифровой заправки
Скорость оплаты 20-30 секунд вместо 5-10 минут ожидания в очереди
Контроль ошибок Автоматическая блокировка подачи неверного типа топлива
Учет расходов Автоматическое сохранение электронных чеков в приложении
Комфорт Нет необходимости выходить из авто в плохую погоду

Ответы на популярные вопросы

Как начать пользоваться бесконтактной оплатой?
Достаточно скачать официальное приложение любой крупной сети АЗС и привязать банковскую карту. При подъезде к колонке приложение само предложит начать сессию.

Будут ли заправки работать без персонала?
Да, формат автоматических АЗС активно масштабируется. Это позволяет снижать накладные расходы и, как следствие, предлагать более конкурентные цены на литр топлива.

Можно ли оплатить топливо без установки приложения?
Да, на многих станциях достаточно отсканировать QR-код на колонке через банковское приложение. Регистрация в личном кабинете заправки при этом не обязательна.

Что делать, если бензин по ошибке попал на кузов?
Места заправки оборудованы системами пожаротушения и песком, но лучше протереть пятно ветошью. Новые "умные" пистолеты практически исключают такие ситуации благодаря датчикам отсечки.

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Экспертная проверка: эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автослесарь Денис Хромов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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