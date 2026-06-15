Лайфхак для автовладельца: как обработать пороги за 15 минут, не разбирая машину

Пороги автомобиля принимают на себя основной удар дорожной среды: влага, песок и агрессивные реагенты способны за один сезон превратить металл в решето. Однако предотвратить разрушение кузова и остановить начавшуюся коррозию можно самостоятельно, потратив на расходные материалы всего 500 рублей. Своевременный бюджетный антикор избавляет от необходимости проведения сварочных работ, стоимость которых в сервисах исчисляется десятками тысяч.

Фото: commons.wikimedia.org by Кэмерон Хилл, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ржавчина на автомобиле

Почему пороги гниют изнутри

Многие владельцы ошибочно полагают, что закрытые полости порогов герметичны. На самом деле внутрь постоянно попадает конденсат и влага через микротрещины или технологические зазоры. Проблема усугубляется, если на машине отсутствуют брызговики — каменистая крошка из-под колес быстро сбивает краску, открывая путь коррозии. Часто внешне порог выглядит идеально, но стоит простучать его или заглянуть внутрь через эндоскоп, как обнаруживаются пласты отслоившегося металла.

"Пороги — это не просто декоративная накладка, а силовая часть каркаса. Если металл истончается из-за ржавчины, нарушается жесткость кузова, что критично при аварии. Кроме того, гнилой порог может просто провалиться под лапой подъемника во время обычного шиномонтажа", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Инструкция по самостоятельной обработке

Для защиты скрытых полостей оптимально подходят составы на основе мовиля с добавлением преобразователя ржавчины. Такие средства обладают высокой проникающей способностью и "запечатывают" очаги окисления. На днище автомобиля и в арках всегда есть технологические отверстия, закрытые резиновыми заглушками. Их нужно извлечь, после чего завести внутрь длинную гибкую трубку (идет в комплекте с баллоном) и распылить состав, постепенно вытягивая шланг наружу.

Важно помнить, что любые манипуляции с подвеской и кузовом требуют внимания к деталям. Например, вывернутые колеса при длительной стоянке могут косвенно способствовать накоплению грязи в дренажных отверстиях порогов, что провоцирует застой воды.

"Главный секрет успеха — сухая погода. Если залить антикор в сырые пороги, вы законсервируете влагу внутри, и процесс разрушения только ускорится. Лучше всего проводить процедуру летом после пары дней жары, когда скрытые полости максимально просохли", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Что делать с внешней ржавчиной

Если ржавые пятна уже проступили снаружи, простой заливкой полостей не обойтись. Потребуется механическая очистка. Поверхность зачищается до блеска металла, обрабатывается химическим преобразователем, грунтуется и красится. Даже если вы не попадете точно в тон кузова, для нижней части машины это не критично — небольшая разница в оттенке незаметна под слоем дорожной пыли, зато металл будет защищен.

Иногда повреждения кузова возникают не из-за химии, а по вине человека или неисправной электроники. Например, в Поднебесной пластиковые куклы на руле обманывают системы автопилота, что нередко приводит к столкновениям и механическим повреждениям порогов о бордюры.

Экономика вопроса и необходимые материалы

Для стандартного седана или хэтчбека достаточно одного баллона объемом 500 мл. Этого объема хватит на плотную обработку обоих порогов. Стоимость баллона качественного отечественного или импортного состава в автомагазинах варьируется от 300 до 600 рублей.

"Если машина уже попадала в аварии, восстановленные пороги гниют в два раза быстрее заводских из-за нарушения структуры металла и швов. В таких случаях осмотр и проливку полостей нужно делать ежегодно, чтобы успеть остановить разрушение до того, как потребуются латки", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru автоэксперт-оценщик Александр Громов.

Параметр Значение Расход состава 1 баллон (500 мл) на 2 порога Средняя стоимость материалов 300 — 500 рублей Время проведения работ 30 — 40 минут Периодичность обработки Раз в 2 года (для профилактики)

Ответы на популярные вопросы

Можно ли использовать отработанное масло вместо мовиля? Это старый "дедовский" способ, который имеет существенный недостаток. Отработка может разъедать некоторые виды резиновых уплотнителей и пыльников, а современные составы в баллонах нейтральны к резине и содержат специальные ингибиторы коррозии. Как найти технологические отверстия? Обычно они расположены на внутренней стороне порога или в колесных арках. Они закрыты круглыми или овальными резиновыми пробками, которые легко поддеваются отверткой. Нужно ли промывать пороги перед обработкой? Промыть желательно, но крайне важно после этого просушить их в течение нескольких суток. Если возможности качественной просушки нет, лучше просто продуть полости сжатым воздухом. Поможет ли обработка, если порог уже прогнил насквозь? К сожалению, нет. Сквозные отверстия — это повод для визита к сварщику. Антикор эффективен только на стадии ранней ржавчины или для чистых порогов.

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