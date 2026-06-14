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Безнаказанные гонки на дорогах вызвали у чиновников гнев: ведомства готовят масштабное ограничение

Авто

Власти всерьёз решили взяться за тех, кто путает городские улицы с гоночным треком, а социальные сети — с доской почёта. Роскомнадзор, МВД и ещё добрая половина министерств получили приказ: разработать систему маркировки контента, где герои за рулём смачно плюют на ПДД. Это уже не просто попытка погрозить пальцем — это полномасштабная охота на деструктивный контент, который заставляет неокрепшие умы верить, что шашки в потоке — это круто.

Женщина за рулём
Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина за рулём

Цензура или здравый смысл: зачем нужна маркировка

До 2027 года чиновники должны придумать, как повесить ярлык на видеоролики с лихачами. Цель благородная — защита граждан от "рискованных моделей поведения". Говоря простым языком, правительство хочет, чтобы каждый раз, когда вы видите в ленте дрифт вокруг столба, рядом горело предупреждение: "Не повторять, выполнено камикадзе". Это попытка обезвредить информационную бомбу, которая тикает в смартфонах миллионов подростков.

"Такая мера давно назрела. Виртуальная безнаказанность порождает реальные смерти на асфальте. Маркировка — это только первый шаг к фильтрации опасного мусора", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Техническая сторона вопроса: клеймо на видео

Главный вопрос — как отличить художественный вымысел от реального беспредела. Регуляторам придётся выстроить жесткий фильтр. Будут ли штрафовать за отсутствие плашки? Вероятно. Речь идёт не только о видео, но и об аудиовизуальном контенте в целом. Маркировка должна стать своего рода цифровым "ограничителем скорости", который охладит пыл тех, кто жаждет лайков ценой чужих жизней.

Тип контента Ожидаемая мера
Стримы с гонками по городу Автоматическая маркировка и блокировка
Обзоры спорткаров на треке Информационное сопровождение "спецтрасса"

Новая инициатива заденет и тех, кто транслирует обход систем безопасности. Вспомните, как в Китае умельцы обманывают автопилот Tesla с помощью кукол. В российском инфополе такие "лайфхаки" теперь точно получат чёрную метку. Власти явно намерены превратить интернет из площадки для хвастовства глупостью в пространство с жёсткой модерацией.

"Для ведомств это колоссальный объём работы. Распознать нарушение ПДД на видео через ИИ — задача сложная, но решаемая. Главное, чтобы под нож не попали учебные материалы", — объяснил инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Будущее автоблогеров в новых реалиях

Для многих блогеров наступает время перемен. Больше не получится собирать охваты на видео со спидометром, зашкаливающим за двести. Придётся либо переходить на цивилизованные стандарты автотуризма, либо привыкать к статусу "нежелательного контента". Впрочем, те, кто честно тестирует машины на внедорожные качества в лесах, могут не беспокоиться — грязь пока маркировать не планируют.

"Юридически важно прописать, что считать демонстрацией нарушения. Если это запись с регистратора для разбора ДТП - это одно, а если пропаганда лихачества — совсем другое", — отметил юрист Олег Зорин.

Ответы на популярные вопросы о маркировке контента с нарушениями ПДД

Будут ли удалять видео с нарушениями ПДД?

Речь пока идёт о маркировке, а не о тотальном удалении. Власти хотят предупреждать зрителя, что действия на экране опасны и незаконны.

Кому поручили разработку этой системы?

В список вошли Роскомнадзор, МВД, Минцифры, Минкульт и Минтранс. Такой десант ведомств гарантирует, что проверять будут всё: от фильмов до коротких роликов в соцсетях.

Когда система заработает в полную силу?

Финальный доклад и конкретные предложения должны быть готовы к 2027 году. До этого времени будет проводиться оценка технической возможности мониторинга.

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Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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