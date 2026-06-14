Граница станет в разы ближе: масштабная реконструкция ключевой артерии Северо-Запада избавит от заторов

Федеральную трассу Р23, соединяющую Санкт-Петербург с Белоруссией, ждет масштабное расширение до шести полос. К 2028 году ключевая транспортная артерия Северо-Запада избавится от хронических заторов, вызванных критическим перегрузом: при нынешней пропускной способности двухполосных участков реальный трафик достигает 80 тысяч автомобилей в сутки. Реконструкция затронет наиболее проблемные отрезки в Ленинградской области, что не только ускорит доставку грузов, но и радикально снизит риск лобовых столкновений при обгонах.

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы by Фото: Максим Мишин, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ переразметка

Почему трасса Р23 больше не справляется с нагрузкой

Сегодняшнее состояние дороги Псков — Пустошка — Невель до границы с Республикой Беларусь специалисты называют критическим. Двухполосное полотно вынуждает водителей идти на опасные маневры, пытаясь обойти колонны большегрузов. Статистика подтверждает: текущая инфраструктура исчерпала свой ресурс еще несколько лет назад. Основная цель проекта — превратить трассу в современную скоростную магистраль, способную безболезненно пропускать транзитные потоки в сторону Европы и обратно.

"Расширение проезжей части и разделение встречных потоков барьерным ограждением — это самый эффективный способ борьбы с тяжелыми авариями. На скоростных участках с высокой интенсивностью движения именно отсутствие возможности вылета на 'встречку' спасает жизни", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

График работ: где и когда откроют новые полосы

Работы ведутся поэтапно, чтобы минимизировать дискомфорт для проезжающего транспорта. Пока на одних участках уже уложен финишный слой асфальта, на других только начинается подготовка основания и перенос коммуникаций. Самый активный этап строительства развернется на отрезке с 54-го по 80-й километр, где дорога станет максимально широкой.

Участок (км) Текущий статус и план Срок сдачи 97-111 км Капремонт завершен, движение открыто Объект запущен 80-97 км Активная фаза капитального ремонта Сентябрь 2026 54-59,6 км Полномасштабная реконструкция Сентябрь 2028 59,6-80 км Подготовка и новое строительство 2028 год

К моменту завершения всех работ более 57 километров трассы будут соответствовать высшим техническим категориям. Шестиполосное движение организуют в местах примыкания крупных развязок, что исключит образование "бутылочных горлышек" при въезде в населенные пункты.

Роль белорусских технологий в дорожном строительстве

Проект реконструкции стал площадкой для глубокой промышленной кооперации. Ленинградская область активно закупает технику из союзного государства: самосвалы МАЗ работают наравне с российскими машинами, а для расчистки прилегающих лесных зон используются белорусские дробильные установки. По официальным данным, доля техники из Беларуси в региональных дорожных подрядах зафиксирована на уровне не менее четверти от общего объема.

"Интенсивная эксплуатация дорожной техники требует отлаженной логистики запчастей. Использование белорусских машин упрощает обслуживание, так как их узлы хорошо знакомы нашим механикам, а дефицита комплектующих, в отличие от европейских марок, не наблюдается", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Что изменится для рядовых автомобилистов

Главный профит для владельцев легковых авто — сокращение временных затрат. По предварительным расчетам, время в пути до границы сократится почти на треть. Кроме того, качественное покрытие и современное освещение снизят нагрузку на подвеску и электронные системы автомобиля. Планируя дальнюю поездку, водителям стоит заранее изучить, какие внедорожники выделяются на рынке своей выносливостью, чтобы путешествие было максимально комфортным.

"При движении в плотном потоке по строящимся участкам важно следить за техническим состоянием машины. Перегрев в пробке или внезапная поломка на узкой части дороги заблокируют движение десяткам людей, поэтому перед выездом на Р23 проверьте систему охлаждения", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Стоит учитывать, что рост транзита потребует и обновления частных автопарков. Параллельно с дорожными работами, в Белоруссии уже упрощают ввоз современной техники. Например, отмена утильсбора на грузовики класса Евро-5 сделает логистику дешевле. Тем, кто задумывается о приобретении транспорта, полезно знать про правильную работу с чеками при оформлении сделок.

Ответы на популярные вопросы

Будет ли трасса полностью платной после расширения?

На данный момент проект реконструкции федеральной трассы Р23 в Ленобласти не предполагает введения платы за проезд для легковых автомобилей на обновленных участках. Когда закончат самые сложные работы под Гатчиной?

Основные этапы реконструкции в районе наиболее загруженных участков (с 54-го км) планируется завершить к осени 2028 года. Поможет ли расширение избежать пробок в дачный сезон?

Да, увеличение количества полос до 4-6 и строительство новых развязок направлено именно на разделение местного и транзитного потоков, что уберет заторы в выходные дни. Задействована ли иностранная техника на строительстве?

Проект опирается на импортозамещение: используются преимущественно российские КамАЗы и белорусские МАЗы, доля последних составляет 25% и более.

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