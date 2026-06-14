Безумие на дорогах Китая: пластиковые куклы лишили электронику Tesla всякого смысла

Китайский рынок вторички ударился в сюрреализм. Пока маркетологи Илона Маска рассказывают сказки про "Full Self-Driving", реальные водители в Поднебесной скупают дешевый пластиковый треш. Суть проста: электроника Tesla требует, чтобы человек смотрел на дорогу, а человек хочет спать, копаться в телефоне или просто не участвовать в процессе. На помощь приходят копеечные поделки — от уродливых бюстов знаменитостей до психоделических экранов с бегающими глазами.

Фото: commons.wikimedia.org by Calreyn88, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Tesla Model X

Фарс с мигающими глазами

Система FSD Supervised, которую запустили в Китае в мае 2026 года, оказалась не такой уж "самоуправляемой". Под прикрытием громкого маркетинга скрывается обязанность водителя не выпускать руль из рук. Однако пользователи быстро раскусили "электронную няню".

Камера в салоне, призванная следить за вниманием пилота, легко ведется на элементарную имитацию. Китайские дельцы моментально отреагировали, завалив площадки устройствами, которые "смотрят" на дорогу за вас. Это куда дешевле, чем электронная надстройка в современном авто, за которую дилеры дерут три шкуры.

"Это не просто хак, это системный провал распознавания образов. Алгоритм просто ищет статические маркеры лица. Если софт видит контур глаз и зрачки — он считает транзакцию контроля закрытой. Это опасно, так как теряется связь между реальным состоянием водителя и реакцией машины", — констатировал в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Почему электроника проигрывает куклам

В основе проблемы лежит банальное упрощение. Вместо глубокого анализа нейросеть Tesla "заточена" на поиск простых паттернов. Пластиковая голова с подсветкой имитирует активность, и компьютер "успокаивается". В то же время владельцы часто сталкиваются с тем, что современные системы помощи страдают от неочевидных изъянов, которые проявляются в самый неподходящий момент. Погоня за автономией превратилась в игру в кошки-мышки.

Тип устройства Принцип "обмана" Статичные бюсты Имитация присутствия головы в поле зрения камеры Экраны с "глазами" Динамическая симуляция моргания и движения зрачков

"Манипуляции с датчиками контроля внимания — это прямая дорога к потере страховки. В случае аварии страховая компания первым делом затребует данные от ECU. Если выяснится, что водитель использовал обманки, в выплатах будет отказано на законных основаниях", — предупредила юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

Автомобильный мир стал напоминать дешевый балаган. Пока инженеры пытаются навязать нам "умные" помощники, пользователи вынуждены использовать пластиковый мусор, чтобы от этих помощников просто отделаться. И если раньше мы обсуждали, почему алкозамки — это тупик, то теперь мы видим, как сама идея контроля превращается в фарс.

"Любая попытка обмануть электронные системы безопасности — это не изобретательность, а преступная халатность. Камера в салоне настроена на фиксацию век. Любая преграда или суррогат превращают режим FSD из помощника в убийцу", — подчеркнул эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Ответы на популярные вопросы о Tesla и безопасности

Можно ли законно использовать такие обманки в Китае?

Нет, использование устройств, блокирующих работу штатных систем безопасности, прямо запрещено и влечет за собой административную ответственность у правоохранителей.

Почему камера Tesla не распознает подделку сразу?

Алгоритмы используют упрощенные модели сверточных сетей, которые ориентированы на скорость реакции, а не на проверку подлинности живого объекта.

Как отключается FSD при обнаружении обмана?

Система подает звуковые сигналы, а при отсутствии реакции водителя — переходит в режим экстренного торможения и остановки на обочине.

Есть ли риск получить штраф за такие датчики?

Да, системы регистрации нарушений в Китае всё чаще используют данные с бортовых компьютеров для контроля поведения водителя.

Читайте также